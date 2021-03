Matchbericht & Noten «Dank mutigem Fussball haben wir viele Treffer erzielt»: Der FC Luzern stellt neu die beste Offensive der Liga Der FCL besiegt St. Gallen nach einem 0:2-Rückstand 4:2 – und hat mit total 43 die meisten Tore der Liga erzielt.

Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 07.03.2021, 21.26 Uhr

Die Spieler des FC Luzern lagen sich nach dem 4:2-Sieg im Anspielkreis in den Armen. Angreifer Pascal Schürpf schubste Aussenverteidiger Silvan Sidler, um ihm anerkennend zu signalisieren: «Siehst du, Silvan, du kannst auch Tore schiessen!» In der 70. Minute hatte das FCL-Eigengewächs seinen grossen Moment: Den Nachschuss seines eigenen Lattentreffers versenkte Silvan Sidler zum 3:2.

Silvan Sidlers wuchtiger Nachschuss zum 3:2. Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

Mit dem ersten Treffer in seinem 86. Match in der Super League schoss der 22-jährige Schweizer U21-Internationale vor den Augen des Nationalcoaches Mauro Lustrinelli den FCL erstmals in dieser Begegnung mit St. Gallen in Führung. Die Karten Sidlers für die Teilnahme an der U21-EM Ende März dürften damit bestimmt noch besser geworden sein.

Doch zurück zum Meisterschaftsspiel gegen den FC St. Gallen. Während der ersten Halbzeit sah es für Sidler und seine Teamkollegen noch zappenduster aus. Vor allem in der Anfangsphase bekundete der FCL enorme Mühe mit den forsch angreifenden und hoch pressenden Ostschweizern. Waren es am Donnerstag in Zürich beim FCZ noch die Innerschweizer, die nach wenigen Minuten 2:0 führten, schoss diesmal der FCSG eine frühe Zweitoreführung heraus.

Zeidler muss erklären, warum St. Gallen nicht höher vorne lag

Den ersten Angriff über Victor Ruiz schloss Kwadwo Duah in der 4. Minute mit einem unhaltbaren Schlenzer zum 1:0 der Gäste ab. Keine sechs Minuten später landete die Freistossflanke von Ruiz im Fünfmeterraum auf dem Kopf von Junior Adamus. Der Leihspieler von RB Salzburg traf zum 2:0 aus Sicht der Mannschaft von Peter Zeidler. Der St. Galler Coach musste nach der Partie den Ostschweizer Journalisten erklären, warum sein Team das Skore trotz weiteren hochkarätigen Chancen nicht auf drei oder vier Tore Vorsprung erhöht hatte, der Süddeutsche war aus verständlichen Gründen angefressen.

«Ob wir 3:0 oder 4:0 geführt haben sollten, ist jetzt egal. Richtig entscheidend war dagegen der 1:2-Anschlusstreffer»

, analysierte Zeidler die Szene der 40. Minute. Er gab dazu einen Einblick in die Kabine zur Pause, wo seine Spieler ungläubig gefragt hatten, warum sie nur ein Tor mehr erzielt hatten.

Varol Tasar stand am Ursprung des Anschlusstreffers für den FCL. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Für dieses FCL-Anschlusstor zeichnete Flügel Varol Tasar hauptverantwortlich. Nach einem Pass von Jordy Wehrmann schüttelte er im Sprinttempo Leonidas Stergiou, Miro Muheim und Yannis Letard ab. Als Tasar scharf quer passte, flog die Kugel vom Fuss Muheims über St. Gallens Keeper Ati Zigi hoch im Bogen ins Tor zum 1:2. Dieses aus FCL-Sicht glückliche Eigentor schätzte Luzern-Coach Fabio Celestini sehr: «Das 1:2 hat uns den Glauben zurückgebracht.» Dabei sei sein Team eigentlich sehr müde. Celestini meinte:

«Zehn Spiele in 32 Tagen, das ist unglaublich. Dieses Pensum bewältigt nicht einmal Real Madrid.»

Die nötige Frische und Energie brachten dann ins zuvor träge Luzerner Spiel Lorik Emini, Pascal Schürpf und Yvan Alounga. «Diese drei Einwechselspieler machten einen Topjob», lobte der Coach.

Vier Minuten nach ihrer Einwechslung köpfelte Alounga auf die andere Angriffseite zu Schürpf, der mutig in den Strafraum eindrang und den Ball am düpierten Zigi vorbei zum 2:2 (65.) einnetzte. Nur fünf Minuten später hat te Sidler seinen bereits erwähnten Auftritt, der im 3:2 mündete. Und in der 81. Minute machte Tasar mit seinem verwerteten Elfmeter zum 4:2 den Deckel drauf – das war der Endstand in diesem Match mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Zum Handspenalty hatte ein von Letard mit der Hand abgewehrter Weitschuss des überragenden Filip Ugrinic geführt.

Luzern hat mehr Tore als Leader YB geschossen

Hinterher waren die FCL-Torschützen um Sprüche nicht verlegen. Tasar: «Ich sagte voraus, dass ich mein erstes Heimtor erziele.» Schürpf:

«Im Gegensatz zum Donnerstag in Zürich wollte ich diesmal als Einwechselspieler dem Team wirklich helfen. Dieser Spirit der ganzen Mannschaft inklusive Bank macht unsere positive Entwicklung aus.»

Der FCL hat St. Gallen mit diesem Sieg in der Tabelle überholt, machte einen Sprung von Platz 8 auf Rang 5.

Eine Mannschaft, die zusammen steht: Der FCL jubelt gemeinsam nach dem Tor zum 4:2. Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

Im Gegensatz zur Vorrunde und zu Widersacher St. Gallen nützt der FCL im Jahr 2021 seine Chancen. Mit total 43 Toren führt er in dieser Wertung vor dem unangefochtenen Ersten YB (42). «Dank mutigem Fussball haben wir viele Treffer erzielt – mehr als YB. Aber bei den Gegentoren haben wir noch Verbesserungspotenzial», so Celestini.

In dem Moment, als Varol Tasar seine erste Antwort gibt, knallt es mehrere Male über der Swissporarena. War das ein Zeichen der Fans? Auf jeden Fall passend zum furiosen Spiel, das Tasar so zusammenfasst: «Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen, St. Gallen hat gutes Pressing gespielt.»

«Wir haben danach gekämpft und gezeigt, dass wir das Spiel trotzdem noch gewinnen wollen – eine riesen Teamleistung.»

Tasar schoss das letzte Tor der Partie per Penalty – die normalerweise der aktuell verletzte Marvin Schulz schiesst. War er von Anfang an als Schütze bestimmt? «Nein, eigentlich sollten Sorgic oder Schaub schiessen, doch die wurden beide schon ausgewechselt. Ich habe mir den Ball geschnappt, weil ich meine gute Leistung krönen wollte.»

Keine Chance für FCSG-Torhüter Zigi beim Elfmeter von Tasar. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Der Penalty ist sein erstes Tor in der Swissporarena, aber Tasar stand schon am Ursprung des 1:2 Anschlusstreffers. «Ich habe in der Mitte Ibrahima Ndiaye rufen gehört. Es war dann Glück, dass meine Hereingabe vom Verteidiger ins eigene Tor abgelenkt wurde.»

Pascal Schürpf kam beim FCL von der Bank und traf wenige Minuten später zum wichtigen 2:2-Ausgleich. Sein Fazit zum Spiel: «St. Gallen hat super angefangen und wurde dann immer schlechter. Wir haben schlecht angefangen und wurden dann immer besser.» Dieses Spiel habe gezeigt, dass es keine Floskel sei, wenn der Trainer sagt «es braucht jeden Spieler im Team». Schürpf ergänzt:

«Es ist wichtig, dass wir alle am gleichen Strang ziehen und dass jeder Spieler weiss, dass er wichtig ist für die Mannschaft.»

Video: Tele 1

Luzern – St. Gallen 4:2 (1:2)

Swissporarena. – Keine Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 4. Duah (Ruiz) 0:1. 10. Adamu (Ruiz) 0:2. 40. Eigentor Muheim 1:2. 66. Schürpf (Alounga) 2:2. 70. Sidler 3:2. 81. Tasar (Handspenalty) 4:2.

Luzern: Müller; Sidler, Lucas Alves, Knezevic, Frydek, Tasar (88. Balaruban), Wehrmann (46. Emini), Ugrinic, Ndiaye; Schaub (61. Schürpf), Sorgic (61. Alounga).

St. Gallen: Zigi; Stergiu, Nuhu, Letard, Muheim (82. Babic); Quintillà; Görtler (72. Staubli), Ruiz (62. Stillhart), Youan (62. Traorè); Adamu (62. Guillemenot), Duah.

Bemerkungen: Luzern ohne Alabi, Binous, Ndenge, Schulz und Schwegler (alle verletzt). St. Gallen ohne Fazliji (gesperrt), Abaz, Kräuchi (beide verletzt).

Verwarnungen: 43. Wehrmann. 79. Muheim. 80. Letard. 90. Emini. 90. Stillhart.

Am Mittwoch spielt der FC Luzern im Tessin. Nicht aber gegen den FC Lugano, sondern der FCL ist zu Gast in Chiasso. Im Cup-Achtelfinal gegen das Tabellenschlusslicht der Challenge League ist das Team von Fabio Celestini der klare Favorit.