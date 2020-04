Mattenhof Kriens: Erstmieter werden mitten in der Coronakrise mit Geschenken überhäuft Weil ein Jahr nach dem Erstbezug immer noch 20 der 129 Wohnungen frei sind, erhalten Neumieter nun die ersten drei Monatszinse geschenkt. Wer schon im Mattenhof wohnt, hat allerdings nichts davon. Roman Hodel 11.04.2020, 05.00 Uhr

Blick auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Krienser Überbauung Mattenhof. (Bild: Pius Amrein, 10. September 2019)

Eine Person in einem Hasenkostüm setzt zum Sprung an über den Platz in der Krienser Mattenhof-Überbauung, darunter steht «Frohes Fest». So buhlt die Immobilienentwicklerin Mobimo derzeit auf einem Flyer, der in der Region Luzern in zig Briefkästen geflattert ist, um neue Mieter. Interessant ist aber vor allem der Rest des Textes: Wer sich bis am 30. April für eine Wohnung dort anmeldet, bekommt die ersten drei Monatsmieten geschenkt und muss keine Mietkaution leisten.