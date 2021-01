Mattenhof Stadtluzerner Linke bringen Baurecht für die Pilatus Arena wieder aufs Tapet Fünf Jahre nach dem Volks-Ja zum Verkauf des Stadtluzerner Grundstücks im Mattenhof unternehmen Parlamentarier von SP und Grünen einen letzten Anlauf, das Land doch noch im Besitz der Stadt zu halten. Beatrice Vogel 26.01.2021, 05.00 Uhr

Erst kürzlich hat die Stadt Kriens dem Bebauungsplan für die Pilatus Arena im Mattenhof zugestimmt. Und schon vor Jahren hat das Stadtluzerner Stimmvolk beschlossen, das dortige Luzerner Grundstück an die Bauherrschaft der geplanten Sport- und Eventhalle zu verkaufen. Alles unter Dach und Fach also? Nicht unbedingt. Denn im Luzerner Stadtparlament haben SP und Grüne eine dringliche Motion eingereicht, die fordert, dass der Stadtrat die kürzlich vorgenommene Verlängerung des Kaufrechtsvertrags rückgängig macht und das Grundstück stattdessen im Baurecht abgibt.

Das Pilatus-Arena-Areal im Mattenhof. Ein Teil davon gehört (noch) der Stadt Luzern. Pius Amrein (Kriens,

25. Juni 2020)

Zur Erinnerung: Nach der Abstimmung in Luzern hatte die Stadt der Pilatus Arena AG das Kaufrecht für ihr Grundstück für fünf Jahre übertragen. Diese Frist läuft am 1. März aus. Das Kaufrecht kann aber gemäss Vertrag bis maximal zehn Jahre durch den Stadtrat verlängert werden. Weil bis jetzt noch keine Baubewilligung vorliegt, wurde der Grundstückskauf noch nicht vollzogen. Deshalb hat der Luzerner Stadtrat das Kaufrecht kürzlich bis 10. März 2026 verlängert.

Allerdings: Im Kaufrechtsvertrag, der im entsprechenden Bericht und Antrag des Stadtrats nach wie vor einsehbar ist, steht zwar, dass der Stadtrat das Kaufrecht eigenmächtig verlängern kann. In der Abstimmungsbotschaft von 2016 war aber nur die fünfjährige Frist erwähnt.

«Ich und wohl auch viele andere Luzernerinnen und Luzerner gingen davon aus, dass das Grundstück nach Ablauf der fünf Jahre im Besitz der Stadt Luzern bleibt, sofern dann keine Baubewilligung vorliegt», sagt Motionär Mario Stübi (SP). Denn die meisten lesen nur die Abstimmungsunterlagen, nicht aber den Bericht und Antrag, der ans Parlament gerichtet ist. Dass der Stadtrat den Kaufrechtsvertrag nun verlängert hat, ohne dies öffentlich zu kommunizieren, empfindet Stübi als unsensibel und nicht tolerierbar.

Es darf kein Land mehr verkauft werden

Zudem habe sich die Ausgangslage in der Zwischenzeit verändert: 2017 hat das Stimmvolk dem Reglement über die Abgabe von stadteigenen Grundstücken als Gegenvorschlag zur Bodeninitiative zugestimmt. Zwar wurde damals das Mattenhof-Grundstück explizit vom damit einhergehenden Verkaufsverbot ausgenommen. «Trotzdem hätte der Stadtrat der veränderten Ausgangslage hinsichtlich der Vertragsverlängerung Rechnung tragen müssen», ist Stübi überzeugt.

Deshalb fordern er und Mitmotionär Christian Hochstrasser (Grüne) nun als «Ultima Ratio» das Zurücktreten der Stadt vom Kaufrechtsvertrag und eine Abgabe des Grundstücks im Baurecht. Stübi betont:

«Wir wollen nicht die Arena verhindern, sondern den Boden im Besitz der Stadt behalten.»

Mit dem Vorschlag eines Baurechtsvertrags wird eine Diskussion aufgerollt, die schon vor Jahren geführt wurde. Wie der Luzerner Stadtrat in einer Interpellationsantwort schreibt, wäre bei einem frühzeitigen Heimfall des Grundstücks der Betrieb und der langfristige Erhalt der Sporthalle mit diversen – auch finanziellen – Risiken verbunden, weshalb der Verkauf favorisiert wird. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Und: «Eine Umwandlung des Kaufrechts in ein Baurecht würde Treu und Glauben widersprechen», schreibt der Stadtrat.

Mario Stübi erwartet, dass der Stadtrat die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen einer Vertragsänderung bei der Beantwortung der Motion darlegt. «Wenn wir Klarheit darüber haben, können wir immer noch prüfen, ob sich dieser Schritt lohnt.»

«Änderung ist rechtlich nicht möglich»

Aus Sicht von Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident Pilatus Arena AG, wäre es ein Vertragsbruch, wenn die Verlängerung des Kaufvertrags rückgängig gemacht und ein Baurecht gefordert würde. «Eine solche Änderung ist rechtlich nicht möglich», sagt Bucher auf Anfrage. Die Pilatus Arena AG habe mit der Stadt Luzern einen verbindlichen Vertrag, dem die Bevölkerung 2016 mit 65 Prozent Ja-Anteil zugestimmt hat.

Darüber hinaus habe man nun alles auf Grundlage des Verkaufs geplant, so Bucher. «Eine Änderung zum Baurecht bei einem so weit fortgeschrittenen Projekt hätte massive Eingriffe zur Folge, man müsse praktisch das ganze Projekt neu planen und neue Investitionspartner suchen.»

Laut Bucher ist es Usus, dass Kaufverträge über fünf Jahre mit Verlängerungsoption abgeschlossen werden. Dieser Zeitraum reiche normalerweise, doch das zweistufige Wettbewerbsverfahren, die umfassende Mitwirkung, die enge Absprache mit der Stadt Kriens sowie die zusätzliche Abstimmung in Kriens haben zu Verzögerungen geführt.