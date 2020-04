Luzerner Maturanden werden nur schriftlich geprüft Die Maturandinnen und Maturanden im Kanton Luzern werden ihre Ausbildung mit schriftlichen Prüfungen abschliessen. Auf die mündlichen Prüfungen wird verzichtet. 24.04.2020, 15.46 Uhr

(fmü) Der Kanton Luzern hat entschieden, dass die gymnasialen und Fachmatura-Prüfungen in einem reduzierten Umfang durchgeführt werden. Die schriftlichen Prüfungen an den Luzerner Gymnasien finden wie geplant statt. Auf mündliche Prüfungen wird hingegen verzichtet, schreibt der Kanton am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Für den Fachmittelschul-Ausweis werden reduzierte Prüfungen stattfinden. Die ersten Prüfungen starten am 14. Mai und dauern bis Mitte Juni.