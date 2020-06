Schwerpunkt Maturaabschlüsse im Kanton Luzern: Interview mit einer Rektorin, Kurzporträts von Maturanden und alle Namen Ein spezielles Schuljahr endet für 743 Maturandinnen und Maturanden erfolgreich. Sie erzählen in Kurzporträts und wir haben mit Annette Studer, Rektorin der Kantonsschule Reussbühl, gesprochen. Zudem finden Sie bei uns alle Namen der Absolventen. Roseline Troxler 27.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

743 Luzernerinnen und Luzerner haben in den letzten Tagen das Maturazeugnis überreicht erhalten. Sie haben die Maturaprüfungen an einem der Luzerner Gymnasien absolviert. Dieses Jahr stellte die Coronakrise die Schüler vor eine besondere Herausforderung – und eine lange Zeit der Unsicherheit. Denn erst Ende April war klar, dass die Maturanden die schriftlichen Maturaprüfungen absolvieren werden, die von Mitte bis Ende Mai stattfanden. Doch die letzten Wochen war nicht nur für die Maturi und Maturae eine spezielle Situation, sondern auch für die Lehrer und Rektoren, darunter Annette Studer. Die 45-Jährige ist seit gut 3,5 Jahren Rektorin der Kantonsschule Reussbühl und lebt in der Stadt Luzern. Im Interview spricht sie darüber, wie sie die letzten Wochen erlebt hat, und zeigt auf, welche Folgen die Coronakrise für die Luzerner Gymnasien langfristig haben könnte.

Letzte Woche haben Sie gestaffelt Maturafeiern durchgeführt. Weshalb haben Sie sich trotz vieler Auflagen wie des Tragens von Schutzmasken dafür entschieden?

Annette Studer: Der Abschluss bedeutet nicht nur, ein Zeugnis in den Händen zu halten. Er hat einen grossen emotionalen Wert. Für viele Maturi und Maturae ist es ein symbolischer Übergang, ein Abschied von der Schul- und Jugendzeit. So ziehen viele danach aus dem Elternhaus aus. Die Feiern zelebrieren den Übergang. Trotz Auflagen konnten wir den Abschluss würdig feiern. Es lohnte sich.

Welche Bedeutung hat der Abschluss für die 743 erfolgreichen Schülerinnen und Schüler?

Mit dem Abschluss haben Schülerinnen und Schüler unter Beweis gestellt, dass sie über ein breites Fach- und Allgemeinwissen und die allgemeine Studierfähigkeit verfügen. Das Zeugnis verschafft ihnen den prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten.

Annette Studer, Rektorin der Kantonsschule Reussbühl. Bild: Manuela Jans-Koch (19. Juni 2020)

Im Kanton Luzern wurden dieses Jahr nur schriftliche, aber keine mündlichen Prüfungen durchgeführt. Was halten Sie davon?

Ich finde es sehr wichtig, dass die schriftlichen Prüfungen stattgefunden haben. Die Schüler mussten das erste Mal eine grössere Stoffmenge relativ selbstständig erarbeiten. Das sind Kompetenzen, die an der Uni gefragt sind. Natürlich ist es bedauerlich, dass die mündlichen Prüfungen abgesagt wurden. Ich verstehe den Regierungsentscheid aber durchaus.

Wie wichtig sind die mündlichen Prüfungen?

Gerade bei den Fremdsprachen werden in der mündlichen Prüfung wesentliche Fertigkeiten getestet. Aber auch in den anderen Fächern gibt die mündliche Prüfung die Gelegenheit zu einem hochstehenden Fachgespräch in einem individuelleren Setting.

Wie haben Sie die diesjährigen Maturaprüfungen erlebt?

Für uns Lehrpersonen und mich als Rektorin war es ein riesiger logistischer Aufwand. Die Maturanden wurden klassenweise in verschiedenen Schultrakten und dann noch zeitlich versetzt geprüft. Ausserdem mussten gefährdete Schüler oder Schüler mit Angehörigen der Risikogruppe noch einzeln geprüft werden. Die Hauswarte und das Reinigungspersonal waren extrem beschäftigt und haben Unmengen von Desinfektionsmittel benötigt.

Wie war die Stimmung?

Zum Glück sehr positiv. Viele Lehrer und Schüler haben sich erstmals seit der Umstellung auf Fernunterricht wieder gesehen. Durch die Prüfung im Klassenverband war die Atmosphäre intimer, als wenn alle Klassen gleichzeitig in der Turnhalle geprüft werden. Die Maturanden haben mit der Umstellung auf Fernunterricht am 16. März einen sehr abrupten Schluss der zwölfjährigen Schulkarriere erlebt.

Wie reagierten die Maturanden?

Die Ungewissheit, ob Maturaprüfungen stattfinden oder nicht, hat vielen Maturanden Kopfzerbrechen bereitet. Kommt hinzu, dass sich für die jungen Erwachsenen auch für die Zeit nach Abschluss vieles im luftleeren Raum befand. Kann ich ins Zwischenjahr? Findet das Praktikum oder die Rekrutenschule statt? Die Jugendlichen sind sich diese Unsicherheit nicht gewohnt, haben sie in der Kantonsschule doch ein sehr getaktetes, auf den Stundenplan ausgerichtetes Leben.

Wie haben Sie als Rektorin die letzten Monate erlebt?

Es war eine intensive Zeit, weil diese Monate schon sonst arbeitsreich sind. Die Umstellung auf den Fernunterricht und die Wiederaufnahme des Unterrichts waren eine logistische und kommunikative Herausforderung. Wie eng haben Sie sich mit anderen Kantonsschulen ausgetauscht? Wir haben ein- bis zweimal pro Woche eine Videokonferenz abgehalten. In normalen Zeiten findet die Rektorenkonferenz einmal pro Monat statt.

Welche Folgen hat der Fernunterricht für die jüngeren Schüler?

Gerade für die jüngeren Schüler, die noch weniger selbstständig arbeiten, war die Zeit sehr schwierig. Kommt hinzu, dass an der Kanti Reussbühl rund ein Drittel der Schüler Migrationshintergrund haben. Ein Teil davon hat zu Hause nicht ideale Lernbedingungen. Es fehlt etwa ein eigener Computer. Oder die Schüler mussten im Lockdown die jüngeren Geschwister betreuen.

Hat die Kanti Reussbühl diese Schüler speziell unterstützt?

Seit einem Jahr haben wir ein Förderprogramm, in welchem wir sozial benachteiligte Schüler besonders unterstützen können. Ausserdem haben wir Schülern einen Computer ausgeliehen oder einen Arbeitsplatz an der Schule angeboten, wenn sie zu Hause nicht in Ruhe arbeiten konnten.

Welche Auswirkungen hat die Coronakrise langfristig auf die Gymnasien?

Zunächst müssen wir analysieren, welche Folgen der Fernunterricht hatte. Ich erwarte, dass Schüler Stofflücken haben und sich die Schere zwischen sehr leistungsstarken Schülern und schwächeren Schülern geöffnet hat.

Gibt es auch positive Effekte?

Einen gewissen Digitalisierungsschub hat es sicher gegeben. Es war gut zu sehen, dass die digitalen Tools funktionieren. Doch das Zwischenmenschliche und den persönlichen Kontakt können sie nicht ersetzen.

Was bedeutete der Fernunterricht für die Lehrer?

Sie waren extrem engagiert, alle Schüler trotz Fernunterricht mitzunehmen. Doch es war nicht nur technisch eine riesige Herausforderung. Sie wurden nicht Lehrpersonen, um im Fernunterricht zu lehren. Die soziale Interaktion fehlt. Nonverbale Kommunikation und unmittelbare Begegnung sind beim Unterrichten ganz entscheidend.

Wie blicken Sie nun in die Zukunft?

Wir hoffen sehr, dass wir das neue Schuljahr im August regulär mit Präsenzunterricht starten können. Auf eine zweite Welle müssen wir aber leider gefasst sein und die Konzepte in den Schubladen bereit halten.

Johanna Bommer, Kantonsschule Musegg

«Dank Corona fiel die Lernphase für mich um einiges entspannter aus als ursprünglich erwartet. Einzig das Lernen in Gruppen habe ich vermisst. Die meisten Prüfungen sind gut gelaufen und kaum hat die Prüfungsphase begonnen, war sie auch schon wieder vorbei. Momentan geniesse ich das süsse Nichtstun und freue mich auf meinen Sprung über den Röstigraben, denn im Herbst werde ich in Lausanne den gestalterischen Vorkurs an der ÉCAL besuchen.»

Johanna Bommer ist 18 Jahre alt und wohnt in der Stadt Luzern.

David Kaufmann, Kantonsschule Sursee

«Die Maturavorbereitungen waren durch den Corona Virus, den damit verbundenen Fernunterricht, die lange Ungewissheit bezüglich Durchführung und viel Eigenverantwortung geprägt. Die Prüfungen konnte ich erfolgreich absolvieren. Es ist natürlich sehr schön, die Kantizeit mit dem besten Zeugnis abzuschliessen und ich werde viele tolle Momente mit der Klasse in Erinnerung behalten. Zuerst steht für mich ein Zwischenjahr mit Fokus auf Wirtschaftserfahrung und Sport an und danach werde ich 2021 mit dem Studium an der HSG beginnen.»

David Kaufmann ist 18 Jahre alt und wohnt in Oberkirch.

Darlina von Salis, Kantonsschule Sursee

«Nach der Primarschule begann ich mit Ehrfurcht, aber auch viel Stolz, die Kanti in Sursee. Meistens war ich sehr motiviert, denn der Unterricht wurde immer wieder durch coole Aktivitäten ergänzt. Zu den Highlights gehörte unsere Studienreise nach Ligurien und meine Maturaarbeit, für die ich während mehreren Wochen Experimente in der Firma Roche in Basel durchführen durfte. Diese Erfahrung hat mich dazu bewogen, im kommenden Herbst das Studium Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH in Zürich anzufangen, worauf ich mich sehr freue. Ausserdem finde ich es gut, dass trotz Corona die Maturaprüfungen durchgeführt werden konnten und dass es dank unserer Schulleitung einen würdigen Abschluss gab.»

Darlina von Salis ist 18 Jahre alt und wohnt in Sempach.

Alexandra Aregger, Kantonsschule Reussbühl

«Die Maturazeit empfand ich als eine Herausforderung meiner Selbstdisziplin, welche mir jedoch dank sorgfältiger Organisation eher leicht gelang. Meine grössten Probleme verdanke ich der leeren Laptopstift-batterie und dem ominös verschwundenen Ladekabel meines Laptops, doch ich konnte mich damit arrangieren. Ab September studiere ich Erdwissenschaften an der ETH Zürich. Ich erhoffe mir einen Job, bei dem ich nicht nur vor dem Computer sitze, sondern auch nach draussen gehen und trotzdem meine mathematischen Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kann.»

Alexandra Aregger ist 17 Jahre alt und wohnt in Littau.

Lia-Aurelia Kraft, Kantonsschule Schüpfheim

2020 – das Jahr, in dem ein mikroskopisches Ding, über dessen Gefahr sich weiterhin sehr schlaue Leute streiten, die Welt zum Stillstand brachte. Und ich sitze hier, mit meinem Maturazeugnis in der Hand und frage mich, ob ich als die Generation-Covid mit ihren seltsamen Prüfungen in die Geschichte eingehen werde. Doch dieses Virus wird nie das Interessanteste meiner Schulkarriere sein. Nein, das Wichtigste sind meine Freunde, die grossartigen Lehrer, meine Theaterstücke, bei denen ich mitspielen durfte, die langweiligsten Stunden, die durch eine Frage zu den besten Diskussionen wurden und die Lachtränen über den tollen Humor meiner Klasse!

Lia-Aurelia Kraft ist 19 Jahre alt und wohnt in der Stadt Luzern

Ich bin nun 19 Jahre alt, werde mich dieses Jahr an vielen Schauspielschulen bewerben und in einer Schweizer Serie mitspielen. Ich kann noch nicht sagen, wohin mich mein Leben ziehen wird oder was mich erwartet. Das Einzige, das immer konstant bleiben wird, sind meine wenigen, aber besten Freunde und die Bühnenbretter unter meinen Füssen.

Stefan Stevanovic, Kantonsschule Reussbühl

«Die ausserordentliche Situation aufgrund des Coronavirus war insbesondere für uns Maturandinnen und Maturanden mit einer grossen Ungewissheit und Unsicherheit verbunden. Trotzdem kann ich nun erfolgreich auf die Maturazeit zurückblicken – wir haben es geschafft! Die Maturazeit war für mich eine neue, herausfordernde, aber dennoch lehrreiche Erfahrung, die mich auf das zukünftige Leben als Student vorbereitet hat. Aufgrund meines Interesses an Informatik und Wirtschaft werde ich sehr wahrscheinlich Wirtschaftsinformatik studieren. Bevor ich aber mit dem Studium beginne, werde ich noch die Rekrutenschule absolvieren, in die ich in wenigen Tagen einrücke.»

Stefan Stevanovic ist 18 Jahre alt und wohnt in Emmenbrücke.

Martin Andersen, Kantonsschule Beromünster

«Für mich war die Maturazeit eine neue und aufregende Erfahrung. Zumal dieses Jahr lange eine grosse Ungewissheit herrschte, ob und wie die Maturaprüfungen stattfinden würden. Zudem war das Homeschooling wohl nicht die ideale Form, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten, da ein gemeinsames Lernen und Repetieren erschwert wurde. Trotzdem konnten die schriftlichen Prüfungen ohne grössere Zwischenfälle abgelegt werden und alle Absolventen und Absolventinnen der Kantonsschule Beromünster erhielten erfreulicherweise das Maturitätszeugnis.»

Martin Andersen ist 18 Jahre alt und wohnt in Hildisrieden.

«Nun geht es für mich in ein Zwischenjahr – leider ohne Auslandaufenthalt, da die ausserordentliche Situation meine Pläne verunmöglichte. Stattdessen beginne ich nach dem Sommer mit Studentenjobs, bevor es ins Militär geht.»

Eva Portmann, Kantonsschule Beromünster

«Während meiner Maturazeit war ich oft sehr enttäuscht, weil viele einmalige Anlässe auf die wir uns sechs Jahre lang gefreut haben, nicht stattfinden konnten. Auch der Abschied von liebgewonnenen Personen fällt einem über Telefonkonferenzen natürlich noch schwerer. Zum Glück konnte uns unsere Schule aber trotz allem eine schöne und würdige Maturafeier organisieren, damit wir uns - wenn auch mit zwei Meter Abstand - in physischer Form voneinander verabschieden konnten.»

«Für die Zeit nach der Matura plane ich ein Zwischenjahr, in welchem mein Hauptziel ist, Skandinavien mit InterRail zu erkunden, nachdem ich das nötige Geld dafür verdient habe. Im September 2021 werde ich dann das Französisch-Studium mit Nebenfach Geschichte oder Politikwissenschaften beginnen.»



Maline Zimmermann, Kantonsschule Alpenquai

«Ich bin sechs Jahre lang sehr gerne an die Kanti Alpenquai gegangen. Ich habe viel gelernt und viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Natürlich waren die letzten paar Wochen vor den Prüfungen im Corona-Modus recht anstrengend, doch ich bin froh, dass zumindest die schriftlichen Prüfungen durchgeführt wurden, denn ich finde, dass sie zum Abschluss der Kanti gehören. Das Abschiednehmen ist mir schwer gefallen, besonders weil die letzte Schulwoche gefehlt hat. Im Herbst werde ich das Studium Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH beginnen, auf welches ich mich bereits freue.»

Maline Zimmermann ist 18 Jahre alt und kommt aus Horw.

Marc Guardiola Fortuny, Kantonsschule Alpenquai

«Musik ist meine Leidenschaft. In den letzten Jahren wurde mir klar, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen möchte, deshalb besuchte ich die Sport- und Musikklasse. Ich kann mich deshalb bei der Kantonsschule Alpenquai für die Unterstützung als angehender Violinist und für die gute Zeit als Schüler nur bedanken. Als ich vor sieben Jahren die Kantonsschule angefangen habe, dachte ich, dass es eine Ewigkeit bis zur Matura dauern würde. Ich erinnere mich an unseren letzten richtigen Schultag, den keiner von uns als Letzten erlebte. Jetzt, trotz den speziellen Umständen, haben wir es geschafft und mein Start in der Kantonsschule kommt mir vor als wäre er gestern gewesen.»

Marc Guardiola Fortuny ist 19 Jahre alt und wohnt in Meggen.

Lioba Wicki, Kantonsschule Seetal

«Mein letztes Schuljahr und meine Maturazeit kamen schneller als ich es je erwartete und zeigten sich herausfordernder, als ich und meine Freunde es uns vorgestellt haben. Wir erlebten unseren letzten Schultag im Klassenzimmer, ohne es zu wissen, und haben uns danach durch Videomeetings gegenseitig beim Lernen für die Maturaprüfungen unterstützt. Ich fand es sehr wertvoll, dass wir die schriftlichen Prüfungen absolvieren durften und mit dieser Erfahrung die Kantizeit abgeschlossen haben. In den letzten Schulwochen stand ausserdem das Erstellen unserer Maturazeitung auf dem Plan, damit auch wir uns mit dieser Tradition von der Schule verabschieden konnten. Im Herbst beginne ich ein Praktikum in einem Spital und bereite mich auf die Aufnahmeprüfung der Hochschule vor, damit ich nächsten Sommer mein Hebammenstudium beginnen kann.»

Lioba Wicki ist 18 Jahre alt und wohnt in Eschenbach.

Lena Brun, Kantonsschule Seetal

«Trotz oder vielleicht dank den speziellen Umständen haben wir Maturanden in den vergangenen paar Monaten viel für unser Leben lernen können: Sei es die Wertschätzung der Zeit, die man mit Freunden verbringen darf oder das Umgehen mit einer so ungewissen Situation. Obwohl wir unsere langersehnte Maturareise nach Spanien absagen und auf die witzige Mottowoche sowie die Abschlussveranstaltung verzichten mussten, freue ich mich, dass nun doch eine feierliche Übergabe des Maturitätszeugnisses im kleineren Rahmen stattfinden kann.»

Lena Brun ist 17 Jahre alt und wohnt in Gelfingen.

«Im nächsten Jahr werde ich Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich studieren und nebenbei meine fast täglichen Volleyballtrainings in Angriff nehmen.»

Merima Hotic, Maturitätsschule für Erwachsene Reussbühl

«2016 bin ich in die Schweiz gezogen und habe mir zuerst ein gewisses Niveau der deutschen Sprache angeeignet, um überhaupt am Vorkurs der Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) teilnehmen zu können. Zu Beginn der Matura lag meine Herausforderung darin, die sprachliche Differenz mit der Menge des Schulstoffes zu bewältigen. Während des gymnasialen Lehrgangs lernte ich viele neue Kolleginnen und Kollegen sowie engagierte Lehrer kennen, die meine Integration positiv beeinflusst haben.»

Merima Hotic ist 24 Jahre alt und wohnt in Eich.

«Die Zeit an der Maturitätsschule, während der ich stets auf die volle Unterstützung meines Ehemannes zählen konnte, war äusserst spannend, aber auch anspruchsvoll. Dank der bestandenen Matura habe ich mich nun an der Universität Luzern für den Studiengang Wirtschaftswissenschaften anmelden können.»

Myriam Huser, Maturitätsschule für Erwachsene Reussbühl

«Keinen einzigen Tag habe ich es bereut, den Weg zur Matura an der Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) eingeschlagen zu haben, auch wenn es mir zeitweise viel Energie abverlangt hat, arbeitete ich doch nebenbei in einem 60-Prozent Pensum. Meine bereits zuvor erworbenen Fremdsprachenkenntnisse sowie meine grosse Neugier und Lernfreude halfen mir dabei, die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen, dennoch reduzierte sich meine Freizeit durch die Schule merklich, wessen ich mir jedoch von Anfang an bewusst war.»

Myriam Huser ist 44 Jahre alt und wohnt in Oberdorf bei Stans.

«Gefallen hat mir am System der MSE besonders der Präsenzunterricht an zwei Tagen in der Woche mit sehr engagierten Lehrpersonen und der direkte Austausch mit meinen Mitschülern, aber auch das Selbststudium, das mir zwar viel Selbstdisziplin abverlangte, jedoch gleichzeitig auch viele Freiheiten bot. Die MSE ist sicherlich kein Zuckerschlecken, dennoch empfand ich die Maturazeit als grosse Bereicherung in vielerlei Hinsicht und ich würde den gymnasialen Lehrgang – auch wenn ich kürzere Wege hätte gehen können – jederzeit wieder wählen. Die erworbene Matura öffnet mir nun den Weg an die Universität, wo ich diesen Herbst ein Studium der Religionswissenschaft, wiederum in einem Teilzeitpensum, beginnen möchte.»

Luca Kaufmann, Kantonsschule Willisau

«Die Maturazeit war sehr intensiv, die lange Unklarheit bezüglich Abschlussprüfungen war sehr speziell. Ich freue mich, diese nun bestanden zu haben und mich neuen Aufgaben widmen zu können. Im Zwischenjahr werde ich zuerst die RS absolvieren. Anschliessend werde ich ein Praktikum in der Westschweiz machen um der französischen Sprache mächtig zu werden. Danach möchte ich in St. Gallen Internationale Beziehungen studieren.»

Luca Kaufmann ist 19 Jahre alt und wohnt in Altishofen.

Antonia Planzer, Kantonsschule Willisau

«Die letzten sechs Jahre sind rasend schnell vorbei gegangen. Ich habe extrem viel gelernt und bin gespannt auf die Zukunft. Mein Zwischenjahr überbrücke ich mit einem halbjährigen Aufenthalt in Schweden. Zudem freue ich mich, im Herbst des nächsten Jahres mein Chemie- und Mathematikstudium beginnen zu dürfen.»

Antonia Planzer ist 17 Jahre alt und wohnt in Wolhusen.

Samuel Rüssi, Gymnasium St. Klemens

«Ich empfand die nun abgeschlossene Maturazeit als sehr interessant, auch wenn sie in den letzten paar Monaten relativ hektisch ausfiel. Dies, da wir infolge der Corona-Pandemie nicht wussten, wie und ob wir nun im Juni ein Maturazeugnis in unseren Händen halten würden. Der diesbezüglich stetige Neuzufluss von Informationen oder eben dessen Nichtvorhandensein führte zu einer gewissen Unsicherheit in der Vorbereitung. Jetzt bin ich deshalb besonders glücklich darüber, die Matura bestanden zu haben. Im Zwischenjahr werde ich den Zivildienst leisten und dann anschliessend im Herbst 2021 Wirtschaft studieren.»

Samuel Rüssi ist 18 Jahre alt und wohnt in Ebikon.

Julia Niederberger, Gymnasium St. Klemens

«Die letzten Monate vor der Matura waren sehr kräftezehrend, da wir alle nicht wussten, ob und in welcher Form wir die Maturaprüfungen absolvieren mussten. Ich hätte mir meinen Abschluss definitiv anders vorgestellt. Doch nun bin ich stolz auf die erfolgreich bestandene Matura und darauf, dass ich mit meiner Maturaarbeit «Männer heulen nicht» überzeugen konnte. Als nächstes werde ich ein Jahrespraktikum im HR-Bereich absolvieren und im Herbst 2021 mit dem Psychologiestudium beginnen.»

Julia Niederberger ist 20 Jahre alt und wohnt in der Stadt Luzern.

Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Sieben Leif Garrelt, Greppen (5.89); 2. Rang: Käppeli Patricia, Luzern (5.86); 3. Molnar Marco, Udligenswil (5.61) und Bucheli Alana, Adligenswil (5.61)

Abendschein Denise, Rothenburg; Ach Aline, Luzern; Ackermann Armon, Luzern; Aebersold Jan, Root; Aeschbacher Ruben, Luzern; Aeschlimann Jonas, Luzern; Akdeniz Kübra, Ebikon; Arnet Anna, Meggen; Arnold Lars, Luzern; Arnold Maximilian, Meggen; Barbana Nina, Kriens; Barmettler Sonja, Luzern; Barmettler Timo, Dierikon; Baumann Laurin, Meggen; Bäurle Björn, Meggen; Beling Linus, Horw; Berger Valentin, Luzern; Berndt Ken, Luzern; Betschart Mara, Steinhausen (ZG); Birrer Lea, Weggis; Blättler Laura, Kriens; Bolzern Nicolai, Luzern; Bossi Roman, Kriens; Bournakas Melina, Horw; Bregnard Julien, Horw; Bregnard Sophie, Horw; Brunner Aylin, Meggen; Bucheli Alana, Adligenswil; Bucher Aline, Luzern; Bucher Annik, Meggen; Buchmann Dominik, Buchrain; Bühler Jonas, Buchrain; Bühlmann Christian, Luzern; Burger Julian, Luzern; Bürgi Linda, Luzern; Burri Claudio, Buchrain; Buss Katharine, Kriens; Calasan Andrej, Luzern; Celato Tavia, Luzern; Christen Leonie, Altdorf (UR); Ciglia Elena, Meggen; Clayton Mutiara, Luzern; De Paolis Rubina, Kriens; Della Casa Dina, Luzern; Demir Selin, Ebikon; Denzler Sophie, Luzern; Di Nicola Carmen, Kriens; Dimmler Kaya, Adligenswil; Dinkel Nicolai, Meggen; Eigenheer Sita, Luzern; Felber Lukas, Meggen; Felder Carlo, Luzern; Fellmann Alec, Luzern; Feri Julia, Horw; Ferrario Alessa, Udligenswil; Fickentscher Nico Daryl, Adligenswil; Fuchs Aischa, Luzern; Gantert Marvin, Horw; Gashi Erisa, Luzern; Gasser Anna, Luzern; Genhart Jakob, Buchrain; Ghezu Beteal, Luzern; Glur Jonas, Meggen; Gopalachandran Sarangan, Root; Grenkowski Ila, Honau; Grenkowski Tao, Honau; Guardiola Fortuny Marc, Meggen; Hafideddine Amira, Luzern; Hagen Katharina, Beromünster; Heini Rahel, Luzern; Heinzer Enola, Dierikon; Hirt Moritz, Udligenswil; Hofstetter Mirjam, Adligenswil; Höhn Jana, Adligenswil; Huang Sebastian, Meggen; Huber Lenny, Adligenswil; Hurni Vera, Luzern; Kälin Noah, Luzern; Käppeli Patricia, Luzern; Kelava Kristina, Horw; Keller Horacio, Luzern; Keller Noah, Adligenswil; Khudneva Elena, Luzern; Kionke Jonathan, Luzern; Knapp Henry, Ebikon; Knecht Joy, Unterlunkhofen (AG); Kobza Sara, Luzern; Koch Nadja, Dierikon; Kölliker Gloria, Luzern; Kottmann Nik, Luzern; Kuhn Lisa, Luzern; Kühne Sophie-Juliette, Adligenswil; Küng Noana, Luzern; Künzler Silja, Root; Kurt Aline, Horw; Labiodh Adam, Kriens; Lahmer Katharina, Meggen; Langer Leni, Luzern; Lazri Luigj, Kriens; Leffin Stella, Horw; Lim Ouy Zhong, Adligenswil; Limacher David, Horw; Limacher Lorenz, Horw; Lötscher Linda, Kriens; Lüdin Sarah, Suhr (AG); Maissen Samuel, Horw; Mariani Alessia, Ebikon; Mathis Frida, Luzern; Mathis Pablo, Luzern; Matter Robin, Udligenswil; McCarthy Lucy, Kriens; Medici Léonne, Horw; Meier Nils, Vitznau; Mengis Aline, Meggen; Mengis Laurin, Adligenswil; Meyer Henryk, Kriens; Meyer Lea, Horw; Meyer Melanie, Horw; Miotti Stella, Kriens; Molnar Marco, Udligenswil; Moser Gian, Luzern; Mrdja Stefan, Luzern; Mühlethaler Cindy, Dierikon; Müller David, Buchrain; Müller Pierandrea, Horw; Naegeli Elena, Horw; Netzer Isabelle, Luzern; Nicoletti Simona, Küssnacht (SZ); Niederberger Shirin, Kriens; Nilles Matti, Luzern; Noger Thierry, Ebikon; Notter Emma, Luzern; Odom Yasha, Buchrain; Pahnke Jan-Pierre, Luzern; Pichler Sophia, Adligenswil; Pirker Julia, Weggis; Portmann Florian, Kriens; Pozgainer Elisabeth, Horw; Procacci Alina, Ballwil; Ramella Alessio, Luzern; Ramseier Marc, Luzern; Rast Nicolas, Luzern; Rast Patrick, Buchrain; Reinhard Alexander, Luzern; Richard David, Adligenswil; Rindlisbacher Carla, Horw; Röösli Amanda, Kriens; Röthlisberger Sophie, Luzern; Rothstein Maximilian, Luzern; Rüedi Lara, Kriens; Rüssli Carla, Kriens; Rüttimann Kayla, Ebikon; Sänger Sasmira, Horw; Schauber Davide, Luzern; Schlaubitz Alexa, Meggen; Schmid Barbara, Luzern; Schmidli Charlotte, Luzern; Schneeberger Rahel, Kriens; Schoch Janine, Luzern; Schönenberger Andreas, Luzern; Schwendener Charis Phoebe, Luzern; Sieben Leif Garrelt, Greppen; Siebenhaar Timo, Luzern; Siegenthaler Maria, Kriens; Sigerist Tiziano, Luzern; Sigrist Anouk, Luzern; Sigrist Campos Luana, Luzern; Sossai Gian, Luzern; Spahiu Besian, Ebikon; Spahr Armin, Gisikon; Spangenberger Lukas, Luzern; Sprecher Livia, Luzern; Stadler Nina, Schattdorf (UR); Staub Nina, Horw; Staub Simona, Luzern; Steffen Nikita, Mauensee; Steiger Marco, Horw; Steinmann Svenja, Cham (ZG); Stoppa Chiara, Horw; Streich Valentina, Luzern; Streuli Simon, Meggen; Stumpf Julian, Luzern; Suter Fabienne, Luzern; Tahir Lenya, Buchrain; Tanner Springer Chiara, Luzern; Tanner Springer Xenia, Kriens; Theiler Pascal, Meggen; Thoma Raffaella, Luzern; Thurairajah Shathusan, Root; Troxler Nick, Luzern; Tschamper Joline, Steinhausen (ZG); Tyler Laurence, Luzern; Vigneswaran Aaradhanaa, Horw; Villiger Aline, Buchrain; von Arx Tobias, Luzern; von Moos Gian, Luzern; von Moos Leonie, Buchrain; von Moos Maximilian, Luzern; von Moos Nico, Buchrain; Waldmann Simon, Adligenswil; Wanner Vera, Luzern; Weibel Leo, Horw; Weirich Lars, Meggen; Wenaweser Lukas, Meggen; Widmer Liza-Maria, Luzern; Wiget Jonas, Luzern; Wigger Ella, Kriens; Wildhirt Lena, Adligenswil; Witt Max, Luzern; Wolf Maya, Luzern; Worthington Cristina, Luzern; Wyss Roman, Emmen; Yalcin Durducan, Ebikon; Zappa Lorena, Root; Zimmermann Céline, Dierikon; Zimmermann Maline, Horw; Zingg Alexandra, Buchrain; Zwahlen Luca, Kriens.

Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Höper Timo, Rickenbach (5.61); 2. Rang: Naef Julia, Rothenburg (5.50); 3. Rang: Hurschler Stefanie, Sempach (5.43)

Amrein Julia, Gunzwil; Andersen Martin, Hildisrieden; Baumann Loris, Hildisrieden; Bieri Nathalie, Rothenburg; Bortis Chiara, Rothenburg; Büchler Natalie, Rothenburg; Bürgin Jennifer, Rothenburg; Destani Anita, Menziken; Destovic Meris, Reinach AG; Dobler Mélanie, Sempach; Eltschinger Luca, Hildisrieden; Fahrian Sarah, Emmenbrücke; Falk Sarina, Menziken; Fankhauser Leonie, Reinach AG; Fuchs Nadine, Rothenburg; Glauser Andreas, Gunzwil; Görgül Selen, Menziken; Hintermann Rahel, Gunzwil; Höper Timo, Rickenbach LU; Hurschler Louis, Sempach; Hurschler Stefanie, Sempach; Huwiler Virginia, Neudorf; Ineichen Sarah, Sursee; Ineichen Sarah Anina, Rothenburg; Kajtazaj Rinesa, Rickenbach LU; Kaufmann Carmen, Rain; Kaufmann Rahel, Rain; Kirchdorfer Carmen, Hildisrieden; Klauser Sarah, Herlisberg; Knick Noémie, Beinwil am See; Koller Linda, Beromünster; Kränzlin Tobias, Rothenburg; Kuhn Tim, Rickenbach LU; Lauber Jan, Sempach; Liechti Jael, Beromünster; Lipp Nico, Hildisrieden; Märki Eleonora, Menziken; Matter Alejandro, Rothenburg; Meier Fabian, Rothenburg; Merk Julian, Retschwil; Muff Carla, Sempach; Naef Julia, Rothenburg; Niederberger Anja, Rothenburg; Portmann Eva, Rothenburg; Rast Jorina, Rain; Rinaldo Fabio, Beromünster; Röösli Yannis, Rothenburg; Schenk Marvin, Sempach; Schuler Michèle, Beromünster; Sigrist Jeannine, Rothenburg; Stutz Maren, Rain; Suter Tizian, Beromünster; Tampe Tim, Sempach; Tobler Ana Luisa, Rain; Winiger Jan, Neudorf; Wolf Nils, Eich; Zbinden Nicolas, Sursee; Zurkirchen Vivienne, Rain.

Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Bommer Johanna, Luzern (5.57); 2. Rang: Frei Noah, Root (5.50) 3. Rang: Künzler Kiki, Luzern (5.32)

Adwan Sarah, Luzern; Amrein Jil, Luzern; Arnold Livio, Kriens; Augsburger Mara, Greppen; Balazi Florinda, Kriens; Balmer Louis, Weggis; Beck Annica, St. Niklausen LU; Bekric Selma, Buchrain; Birrer Fabienne, Kriens; Blättler Simeon, Meggen; Blättler Ortiz Anna, Luzern; Bommer Johanna, Luzern; Brander Muriel, Neuenkirch; Brunner Indra, Sempach; Bucher Alena, Buchrain; Büchler Jasmin, Kriens; Capozzolo Marco, Ebikon; Ceresa Samuele, Luzern; Chaudhry Amina, Adligenswil; Christen Johanna, Horw; Dao An Khanh, Kriens; Daramy Christina, Luzern; Dietschi Flavia, Meggen; Disler Lynn, Luzern; dos Santos Denilson, Horw; Dossenbach Jean-Marie, Aesch LU; Ehrler Lea, Luzern; Erni Joelle, Sempach Station; Frei Noah, Root; Fuchs Julia, Gisikon; Gerletti Alice, Ebikon; Gervasi Paula, Luzern; Gisler Lorena, Luzern; Guggenbach Natalie, Wilen (Sarnen); Habermacher Marisa, Obernau; Henkel Jakob, Horw; Henzen Michael, Eschenbach LU; Hoffmann Hanna, Adligenswil; Hostetmann Mirjam, Sarnen; Hufschmid Flavia, Neuenkirch; Inderkum Loris, Inwil; Iten Jill, Luzern; Jagathalakumar Prajin, Ebikon; Jovic Jana, Buchrain; Kamanga Lior, Luzern; Kanza Meret, Luzern; Kappeler Theresia, Sarnen; Käppeli Ladina, Luzern; Karabulut Kaan, Kriens; Kathmann Victoria Lea, Luzern; Kaufmann Nadine, Meggen; Keiser Cedric, Buchrain; Kersting Lino, Kriens; Kuhn Milena, Luzern; Künzler Kiki, Luzern; Künzler Jael, Luzern; Kurzmeyer Flynn, Luzern; Lichtsteiner Alma, Luzern; Lins Florin, Luzern; Lustenberger Jill, Meggen; Lustenberger Lene, Adligenswil; Mach Robin, Adligenswil; Marbach Alicia, Adligenswil; Maurer Maite, Udligenswil; Meier Stefanie, Ebikon; Mengis Jacques, Meggen; Merkli Lena, St. Niklausen LU; Moll Anna, Adligenswil; Morina Genti, Ebikon; Moser Jeremy, Luzern; Müller Sonja, Root; Müller Yael, Emmenbrücke; Niederberger Josefa, Luzern; Odermatt Janine, Eschenbach LU; Osmancik Yaren, Luzern; Otter Noëmi, Kriens; Padrone Chiara, Sarnen; Patti Chiara, Meggen; Pelosi Jerome, Ebikon; Rageh Malak, Kriens; Rancic Stefan, Buchrain; Reeves Pauline Julie, Malters; Roos Janine, Adligenswil; Roos Nadine, Adligenswil; Rymann Estelle, Kriens; Salzmann Edna, Luzern; Schmidig Janis, Udligenswil; Schroeder Chiara, Luzern; Sidler Nevin, Udligenswil; Simonett Oriana, Emmen; Smith Giulian, Luzern; Spichtig Anja, Meggen; Steiger Carole, Meggen; Steinhauer Lisa, Root; Stettler Lea, Luzern; Stirnimann Sophia, Luzern; Studer Gian, Kastanienbaum; Studer Flavia, Luzern; Sturm Paul, Meggen; Theiler Chiara, Horw; Theiler Tanja, Horw; Tutal Hazal, Luzern; Ulrich Arno, Luzern; Vukajlovic Vedran, Kriens; Wallimann Emilia, Sursee; Weber Jonas, Sempach; Wohlgemuth Joëlle, Meggen; Wolf Jayne, Kastanienbaum; Wu Estelle, Luzern; Wymann Jessica, Kriens; Zehnder Noelle, Luzern; Zymberi Lindon, Emmenbrücke.



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Marbacher Laura, Luzern (5.75); 2. Rang: Aregger Alexandra, Luzern (5.71); 3. Rang: Schröter Anja, Malters (5.8)

Achermann Céline, Rothenburg; Ackermann Jan, Emmenbrücke; Albisser Lea, Malters; Andrade Teixeira Enrico Miguel, Emmenbrücke; Aregger Alexandra, Luzern; Baftiri Mirjeta, Luzern; Baumann Luca, Malters; Bekcic Mina, Luzern; Bekcic David, Emmen; Berisha Amire, Luzern; Brigger Pascal Luca, Luzern; Brochella Florian, Kriens; Brovelli Helena, Luzern; Chhit Vanessa, Luzern; Chiodo Jessica, Luzern; Dürger Enya, Emmenbrücke; Dzafic Hena, Emmenbrücke; Elanko Asswin, Luzern; Enzmann Ayla, Luzern; Estevez Vanesa, Luzern; Ferraro Rebecca, Luzern; Fink Sheila, Emmenbrücke; Frey Anna-Lena, Emmen; Furrer Florian, St. Erhard; Ganeshamoorthy Tharniya, Luzern; Gassmann Lara, Neuenkirch; Getzmann Stefanie, Malters; Giuntini Caterina, Emmenbrücke; Gombas Martin, Emmenbrücke; Gundersen Franziska, Emmenbrücke; Helfenstein Lenya, Emmen; Hoang Morin, Luzern; Hunziker Samira, Neuenkirch; Ineichen Manuel, Emmenbrücke; Infanger Annika, Emmenbrücke; Janosevic Lea, Luzern; Jans Philipp, Emmen; Jasiqi Leandra, Emmenbrücke; Jaun David, Neuenkirch; Jetter Rouven, Malters; Jurcevic Dora, Emmenbrücke; Juric Branko, Luzern; Kälin Anja-Maria, Emmenbrücke; Keller Melanie, Schachen; Krasniqi Manuel, Emmenbrücke; Kryeziu Eron, Emmenbrücke; Kugendran Sharuni, Luzern; Kurmann Fabio, Rothenburg; Lee Wicky, Emmenbrücke; Löhr Fabienne, Emmenbrücke; Lubina Dominik, Luzern; Lütolf Roman, Malters; Marbacher Laura, Luzern; Mazzotta Chiara, Luzern; Meier Luca, Emmenbrücke; Meyer Christof, Luzern; Mijatovic Matej, Luzern; Müller Rhea, Emmenbrücke; Odermatt Niels, Emmenbrücke; Ott Patrick, Schwarzenberg LU; Ottiger Jessica, Rothenburg; Papenfuss Janis, Luzern; Pellegrino Frederick, Malters; Peter Elias, Schwarzenberg LU; Pollinger Jan, Emmenbrücke; Portmann Jonas, Luzern; Prsic Lara, Rothenburg; Schröter Anja, Malters; Sivanantham Aarapi, Luzern; Sollberger Silvia, Rothenburg; Stefanovic Nikola, Luzern; Stevanovic Stefan, Emmenbrücke; Stojkovic Darko, Kriens; Vijayakumar Javeena, Ebikon; Vogel Martin, Malters; Vogel Svenja, Emmen; Wiedmann Evelina, Emmenbrücke; Wyss Julia, Rothenburg; Wyss Jeanine, Kriens; Zanatta Leonèlla, Emmenbrücke; Zihlmann Niklas, Malters; Zulian Leon, Emmenbrücke.

Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Huser Myriam, Oberdorf (5.54); 2. Rang: Schütz Yvonne, Gettnau (5.43); 3. Rang: Bumbacher Selina, Buonas (5.32)

Bischoff Andri, Rickenbach; Bumbacher Selina, Buonas; Elgahmi Ala, Kriens; Guizar Rosales Noemi, Neuenkirch; Haddam Désirée, Perlen; Hotic Merima, Eich; Huser Myriam, Oberdorf; Markovac Marko, Luzern; Schütz Yvonne, Gettnau; Schwarzentruber Chris, Ruswil; Steiner Yannick, Baar; Vogel Michael, Schachen.



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Zumbühl Annina, Neuenkirch (5.43); 2. Rang: Feigenwinter Tobias, Luzern (5.36)

Balmer Maurice, Schüpfheim; Blum Luca, Doppleschwand; Blum Samuel, Hasle; Böbner Lorena, Hasle; Bucher Fabian, Escholzmatt; Dahinden Sarina, Schüpfheim; Dragota Alexandra, Escholzmatt; Feigenwinter Tobias, Luzern; Flückiger Jana, Malters; Frei Michelle, Flühli; Gashi Marigona, Escholzmatt; Helfenstein Lynn, Hellbühl; Kaiser Livio, Malters; Kaufmann Aida, Marbach; Koch Nicolas, Luzern; Kraft Lia- Aurelia, Luzern; Krummenacher Rahel, Escholzmatt; Krummenacher Sara, Escholzmatt; Loureiro Pereira Leandro, Escholzmatt; Medici Lou, Kastanienbaum; Portmann Jonas, Schüpfheim; Portmann Ramona, Wiggen; Preka Florina, Schüpfheim; Reinhard Anuschka, Ebnet; Rether Till, Ebikon; Rüegg Carla, Schüpfheim; Schmid Lars, Malters; Schmid Linus, Schüpfheim; Stalder Julian, Escholzmatt; Thalmann Nadine, Escholzmatt; Vella Massimiliano, Luzern; Wigger Svenja, Entlebuch; Wolf Eric, Schüpfheim; Zemp Jana, Entlebuch; Zemp Joelle, Schüpfheim; Zumbühl Annina, Neuenkirch



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Molnar Viviane, Hitzkirch (5.57); 2. Rang: Brun Lena, Gelfingen (5.50); 3. Rang: Molnar Diana, Hitzkirch (5.46)

Achermann Hannah, Inwil; Amrein Livio, Hochdorf; Arnold Selina, Ballwil; Balzli Elena, Schongau; Berthel Aline, Hohenrain; Berüter Julia, Römerswil; Betschart Simona, Goldau; Blümli Aline, Römerswil; Brun Lena, Gelfingen; Bucher Rafael, Hämikon; Bühler Jenny, Hochdorf; Bühlmann Kevin, Baldegg; Caluori Linus, Inwil; Capetola Raoul, Menziken; Cicchetti Alessio, Hochdorf; Forster Pascal, Ballwil; Frank Aline, Eschenbach; Fuchs Lara, Hochdorf; Heger Sina, Fahrwangen; Held Maria, Herlisberg; Hermann Dolores, Gelfingen; Herzog Eliane, Hitzkirch; Käslin Anastasia, Hochdorf; Knobel Adrian, Hochdorf; Koch Fiorella, Aesch; Kuhn Stefanie, Hämikon-Berg; Lang Olivia, Herlisberg; Lebet Yannik, Hohenrain; Meyer Carina, Hochdorf; Minnetian Laura, Hochdorf; Mohanathas Vithiya, Altwis; Molnar Diana, Hitzkirch; Molnar Viviane, Hitzkirch; Müller Julian, Ermensee; Nagel Olivia, Hitzkirch; Ravindran Ashvin, Hochdorf; Raviseelan Thesana, Hitzkirch; Roelofs Jorina, Hitzkirch; Röthlin Leonie, Gelfingen; Rütter Nadine, Inwil; Schmid Colin, Hochdorf; Spaqi Fabian, Ballwil; Stehrenberger Siro, Müswangen; Süess Rafael, Ballwil; Suter Laurena, Schongau; Suter Solveig, Schongau; Tesfatsion Bana, Hitzkirch; Vidoni Raphael, Hochdorf; von Matt Anja, Hochdorf; Wechsler Laura, Schongau; Wicki Cedric, Hochdorf; Wicki Lioba, Eschenbach; Winiger Patricia, Ballwil; Wyss Jan, Altwis; Wyss Janine, Müswangen; Zimmermann Anja, Eschenbach.



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Bucher Noëlle, Hochdorf (5,30) und Müller Tifany, Emmenbrücke (5.30)

Bättig Basil, Udligenswil; Bucher Noëlle, Hochdorf; Caduff Alexandra, Ballwil; Egli Silvan, Luzern; Heini Moira, Schongau; Hodel Leandra, Hagendorn; Küng Ladina, Hochdorf; Leisibach Dominique, Hitzkirch; Merk Ismael, Retschwil; Müller Tifany, Emmenbrücke; Schöpfer Sarah, Hildisrieden; Sidler Anja, Inwil; Steiner Alexandra, Hochdorf; Trüb Gregor, Emmenbrücke; Weber Nils, Emmenbrücke; Wicki Jasmin, Geuensee; Wyss Sarina, Hitzkirch

Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Weiss Julia, Ebikon (5.50); 2. Rang: Rüssi Samuel, Ebikon (5.46)

Balakrishnan Ashvinth, Ebikon; Blaser Philipp, Luzern; Bürli Sofia, Luzern; Décaillet Ella, Kriens; Fischlin Luca, Luzern; Galway Samuel, Ebikon; Gembara Kai, Ebikon; Gusterer Raphael, Adligenswil; Kirschenhofer Sarina, Meierskappel; Linder Lino, Luzern; Niederberger Julia, Luzern; Novak Philip, Luzern; Reutter Jil, Meggen; Rüssi Samuel, Ebikon; Salow Immanuel, Luzern; Schätzle Kai, Luzern; Schmid Simon, Eschenbach; Schmidlin Matteo, Dierikon; Schwertner Lasse, Ebikon; Steinger Patricia, Merlischachen; Weiss Julia, Ebikon



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Kaufmann David, Oberkirch (5.50); 2. Rang: von Salis Darlina, Sempach (5.43) und Wyss Nico, Schenkon (5.43

Achermann Zoé, Gunzwil; Aellig Ronja, Neuenkirch; Amrein Sarah, Eich; Arnold Sea, Triengen; Azizi Salije, Geuensee; Baráth Boglárka, Sempach; Bättig Livia, St. Erhard; Beck Jonas, Sursee; Bieber Ann-Sophie, Eich; Bieri Rahel, Sempach; Bisang Samuel, Sursee; Bot Merve, Altishofen; Bucher Lea, Oberkirch; Bühler Zoé Sophie, Wikon; Bühlmann Lydia, Sursee; Buholzer Svenja, Sempach; Dao Chantal, Neudorf; Dao Julie, Sursee; Dubach Amélie, Geuensee; Duntze Leo, Eich; Egli Patrick, Buchs; Ehrler Laura, Sursee; Estermann Lea, Rickenbach; Faden Alyssa, Sempach; Felber Gian, Sursee; Felder Thomas, Sempach Station; Fellmann Delia, Uffikon; Fiechter Jaelle, Kriens; Frank Timon, Sursee; Gasche Stefanie, Grosswangen; Geisseler Nina, Neuenkirch; Getzmann Naïma, Sursee; Graf Kisha, Roggliswil; Grob Eva Maria, Nebikon; Grob Patrizia, Nebikon; Gut Katja, Egolzwil; Haas Matthias, Kottwil; Harte Caroline, Geuensee; Harte Leon, Geuensee; Heinrich Véronique, Neuenkirch; Hodel Andreas, Oberkirch; Hummel Jan, Sempach; Jacquemai Michelle, Sursee; Jasiqi Elvin, Sempach Station; Jenni Manuel, Sursee; Jost Andrin, Sursee; Jufer Tibo, Nottwil; Kaufmann David, Oberkirch; Kaufmann Jeremia, Egolzwil; Kessler Iwan, Geuensee; Kunz Raffael, Dagmersellen; Leisi Noah, Oberkirch; Limani Ylsa, Sempach; Lindemann Simon, Winikon; Lopes Carvalhais Xavier, Büron; Luterbach Dario, Sursee; Markaj Arber, Dagmersellen; Milczarek Bianca, Beromünster; Möstl Noah, Sursee; Müller Florian, Mauensee; Müller Gilles, Büron; Nass Christiane, St. Erhard; Palokaj Denis, Triengen; Perey Mathieu, Buttisholz; Pfenniger Fabio, Triengen; Rauber Anne, Luzern; Redzic Andreas, Buttisholz; Reinbott Jan, Sursee; Richter Julian, Knutwil; Saldarriaga Mauricio, Nottwil; Santos Morais Sabrina, Dagmersellen; Schenck Noemi, Schenkon; Schubkegel Florian, Schlierbach; Stäheli Elena, Sempach; Süess Mara, Dagmersellen; Tinner Joschka, Langnau b. Reiden; Tomic Dragoslav, Sursee; Torshin Igor, Sempach; Tripon Raul, Sursee; Tschan Alisa, Oberkirch; Tschopp Céline, Sursee; Ulrich Jan, Triengen; von Salis Darlina, Sempach; Weber Julia, Sempach; Widmer Anna, Nottwil; Widmer Jan, Dagmersellen; Willimann Louis, Oberkirch; Wittlin Silvan, Reiden; Wyss Nico, Schenkon; Zemp Lars, Nottwil; Zurkirch Simona, Sempach.



Bester Abschluss: Künzli Sarah, Willisau (5.6)

Aeberli Louana, Schötz; Aerne Lea, Reiden; Akyildiz Derya, St. Urban; Albisser Selina, Geuensee; Bedin Giulia, Sarnen; Berset Alina, Geuensee; Bleuler Janic, Geuensee; Brunner Selina, Richenthal; Budmiger Ursula, Sursee; Durrer Gino, Wilen b. Sarnen; Durrer Pascale, Alpnachstad; Erni Carmen, Geuensee; Fellmann Simone, Altishofen; Greber Sharon, Sursee; Hafner Valentina, Alberswil; Heinisch Jana, Geuensee; Huwiler Svenja, Neuenkirch; Jost Alina, Eich; Jukic Lea, Zofingen; Kaufmann Rahel, Schötz; Kneubühler Chiara, Willisau; Kneubühler Katja, Reiden; Koch Sven, Wauwil; Kunz Gina, Gunzwil; Künzli Sarah, Willisau; Kurmann Myriam, Schötz; Lang Lorena, Gunzwil; Lutz Lena, Wikon; Pfister Tim, Dagmersellen; Popaj Bresilda, Schötz; Reber Melanie, Willisau; Rexhepi Larglinda, Triengen; Schenk Lisa, Oberkirch; Spengeler Simone, Sursee; Trenkle Sarah, Geuensee; Vögtlin Raphael, Alpnach Dorf; von Matt Liliane, Oberkirch; Vonlanthen Nicole, Dagmersellen; Vujicic Luka, Sursee; Waller Noemi, Reiden; Wandeler Anina-Maria, Willisau; Zihlmann Selina, Dagmersellen;.



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Kaufmann Luca, Altishofen (5.57); 2. Rang: Huber Severin, Altishofen (5.36); 3. Rang: Häfliger Manon, Ebersecken (5.32)

Bartlomiej Adamczyk, Willisau; Enrico Albisser, Sigigen; Edi Aregger, Gettnau; Sereina Arnold, Willisau; Pierce Bächler, Gettnau; Jolanda Bieri, Wolhusen; Albin Bislimaj, Menznau; Robin Blickisdorf, Schötz; Simon Bossert, Willisau; Ivan Brnadic, Zell; Fabrice Bucher, Schötz; Marc Bühler, Ruswil; Gian Christen, Alberswil; Lea Christen, Hofstatt; Hawa Diblawe, Ebikon; Gabriela Duhanaj, Wolhusen; Lorena Florian, Ruswil; Naja Frömmel, Dagmersellen; Elin Haas, Werthenstein; Alissa Rosalia Häfliger, Fischbach; Manon Häfliger, Ebersecken; Nando Heller, Ruswil; atricia Hodel, Ettiswil; Severin Huber, Altishofen; Luca Kaufmann, Altishofen; Lazar Knezevic, Nebikon; Lukas Kohler, Willisau; Dana Marie Kunschak, Willisau; Celina Kunz, Hofstatt; Mirjam Kurmann, Willisau; Susanne Liskova, Altishofen; Sergio Marani, Wolhusen; Nina Marti, Schötz; Elena Mazzotta, Gettnau; Marco Meier, Willisau; Ueli Meyer, Schötz; Lea Müller, Pfaffnau; Nils Neeb, Wolhusen; Eliane Peter, Pfaffnau; Gian Pfister, Altishofen; Antonia Planzer, Wolhusen; Jorit Reisewitz, Willisau; Aline Ritter, St. Urban; Anna Rölli, Willisau; Nils Schläppi, Daiwil; Etienne Schmid, Ruswil; Ronja Schmid, Hellbühl; Niklas Schmitz, Buttisholz; Tadeo Schnyder, Grosswangen; Livia Schöpfer, Werthenstein; Patrik Schürmann, Buttisholz; Valentin Schwegler, Menznau; Hubert Stäger, Ruswil; Alina Vogel, Grossdietwil; Janine Walthert, Schötz; Nadine Wicki, Ruswil; Marina Willi, Hellbühl; Marvin Wirz, Grosswangen.



Die besten Abschlüsse: 1. Rang: Renggli Muriel, Entlebuch (5.4) und Vojtaskova Karina, Willisau (5.4)

Miryam Al Jarmakani, Nebikon; Schehed Al-Rubeiay, Schüpfheim; Luis Bachmann, Doppleschwand; Eliana Bajrami, Reiden; Lara Brun, Entlebuch; Jeremy Brunner, Oberkirch LU; Bernadin Gjidoda, Ebikon; Michael Glanzmann, Doppleschwand; Gelor Kadrija, Nebikon; Denise Niederberger, Menzberg; Muriel Renggli, Entlebuch; Elias Röösli, Entlebuch; Yannick Schmid, Ruswil; Timo Sidler, Hellbühl; Karina Vojtaskova, Willisau; Nicole Weber, Büron.