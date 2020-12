Kaltbach sucht den ÖV-Anschluss: Eine parteiübergreifende Petition macht Druck

Mit einer Petition fordern 340 Personen aus dem Ortsteil Uffikon vom Gemeinderat eine bessere Anbindung an Dagmersellen und das dortige SBB-Netz. Dies schreibt der «Willisauer Bote» am Dienstag. Die Linie 82 endet bisher am Kreisel in Dagmersellen, der Bahnhof liegt jedoch einen Kilometer entfernt. Die Fahrplanänderungen vom Wochenende sehen neu zwar einen direkten Früh- und Spätkurs zum Bahnhof und zwei Nachmittagskurse vor. Doch gebe es bei beiden direkten Kursen keinen Halt im Dorf Dagmersellen, sagt Kurt Burtolf gegenüber dem WB. Der Initiator der Petition schlägt als Lösungsansatz eine neue Streckenführung in Knutwil und Buchs vor, womit sämtliche Kurse zum Bahnhof Dagmersellen geführt werden könnten.



Die Line 82 wird voraussichtlich verlängert

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant, die Linie 82 in Zukunft bis zum Bahnhof Dagmersellen zu verlängern. «Dadurch ergeben sich Zugsanschlüsse in Richtung Olten und die Reisezeiten verkürzen sich Richtung Norden deutlich», sagt Mediensprecher Romeo Degiacomi auf Anfrage. Das entsprechende Betriebskonzept werde bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Stimmen die Gemeinden den Änderungen zu, könne die Linie 82 ab Dezember 2021 bis Dagmersellen Bahnhof verkehren.