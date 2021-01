VIDEO Scheunenbrand in Mauensee fordert zwei Verletzte In einer Scheune mit angebautem Wohnhaus in Mauensee ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt. Vierzig Schweine konnten grösstenteils gerettet werden. Aktualisiert 05.01.2021, 17.49 Uhr

(rem) Am Dienstagmittag kurz nach 13.30 Uhr brach in einer Scheune in Mauensee ein Brand aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil der Scheune bereits in Vollbrand.