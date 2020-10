Mauschelei oder Entfernung eines Gummiparagrafen? SVP-Machtballung in Adligenswil sorgt für Aufregung Sowohl das Präsidium als auch das Vizepräsidium sind in Adligenswil seit neuem in fester Hand der SVP. Wurde dafür sogar die entsprechende Verordnung geändert? Diesen Vorwurf bestreitet SVP-Gemeinderatspräsident Markus Gabriel. Pascal Studer 01.10.2020, 05.00 Uhr

Am 23. September hat Markus Gabriel einen Kaktus erhalten. Nicht nur symbolisch – dem Adligenswiler SVP-Gemeindepräsident wurde das stachelige Gewächs anlässlich der Orientierung des Gemeinderats über das Budget 2021 tatsächlich geschenkt.

Adligenswiler Gemeindepräsident Markus Gabriel (SVP).

Bild: Eveline Beerkircher (29. März 2020)

Den Kaktus überreicht hat Joseph Durrer. Der Grund: Der ehemalige Präsident der CVP Adligenswil ist mit der Vergabe des Vizepräsidiums nicht einverstanden. Wie das Gemeindepräsidium liegt dieses nämlich neu ebenfalls in der Hand der SVP: Ferdinand Huber, im vergangenen Juni im zweiten Wahlgang gegen GLP-Kandidat Patrick von Dach angetreten und äusserst knapp wiedergewählt (wir berichteten), ist in der kommenden Legislaturperiode Vizepräsident. Joseph Durrer stellt klar:

«Ich bin enttäuscht.»

Der fünfköpfige Adligenswiler Gemeinderat besteht neben den beiden SVP-Politikern aus der Sozialdemokratin Gisela Widmer Reichlin (Bau), dem FDP-Politiker Peter Stutz (Finanzen) sowie der CVP-Bildungsvorsteherin Felicitas Marbach-Lang. Durrer kritisiert: «Ich hätte mir in erster Linie gewünscht, dass eine Frau das Amt der Vizepräsidentin übernimmt.» Sowohl Marbach-Lang als auch Widmer Reichlin hätten nämlich im ersten Wahlgang «ein hervorragendes Resultat» erzielt.

Zudem erinnert Durrer Gemeinderatspräsident Markus Gabriel an sein Versprechen anlässlich seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten im vergangenen März. Damals liess sich Gabriel in einer Mitteilung der SVP-Ortspartei wie folgt zitieren: «Ich setze alles daran, eine ausgeglichene und überparteiliche Politik zu vertreten. Falls Sie einmal den Eindruck haben, dass ich mich nicht daran halte, dürfen Sie mich gerne an diese Aussage erinnern.»

Mauschelei hinter verschlossenen Türen?

Adligenswiler Gemeindevizepräsident Ferdinand Huber (SVP). Bild: PD

Wer Durrers Unmut aber gänzlich verstehen will, muss den Gang in den kommunalen Paragrafendschungel wagen – und die Organisationsverordnung der Gemeinde Adligenswil vom 9. Mai 2019 studieren. Darin steht, dass das Gemeindepräsidium und das Vizepräsidium grundsätzlich nicht durch Personen aus der gleichen Partei ausgeübt werden sollten. Der entsprechende Absatz wurde aber Anfang September weggestrichen, wie ein Vergleich der alten mit der neuen Verordnung zeigt.

Beide Dokumente liegen der Redaktion vor, obwohl die Gemeindekanzlei die ältere Verordnung nicht herausgeben wollte, auch nach mehreren Anfragen nicht – dies mit der Begründung, diese sei veraltet und nicht mehr in Kraft. Für Durrer ist die Streichung des Absatzes ein Dorn im Auge. Er stellt klar:

«Das ist Vetternwirtschaft.»

Ein Gummiparagraf musste weg

Die geäusserten Vorwürfe weist Gemeindepräsident Markus Gabriel entschieden zurück. «Wir haben die Verordnung nicht geändert, weil wir zwei SVP-Gemeinderäte jeweils im Präsidium und im Vizepräsidium haben wollten, sondern weil der Inhalt des Absatzes zu wenig präzis war», betont er. So habe auch die alte Organisationsverordnung nicht eindeutig geregelt, ob das jetzige Vorgehen des Gemeinderats rechtswidrig sei oder nicht. Für Gabriel musste dieser Paragraf daher aus der Verordnung. Er sagt:

«Wir brauchen klare Aussagen oder juristische Rahmenbedingungen.»

Dennoch bleibt die Frage offen, weshalb zwei Männer von derselben Partei die beiden Ämter besetzen. Sowohl CVP-Politikerin Felicitas Marbach-Lang mit ihrem starken Wahlresultat von 1289 Stimmen im vergangenen März als auch Gisela Widmer Reichlin mit 1261 Stimmen hätten gute Gründe für den Posten als Vizepräsidentin gehabt. Derweil kam Ferdinand Huber nur auf 867 Stimmen.

Die Kontinuität wahren

Markus Gabriel ist sich dieser Tatsachen bewusst – und verweist auf einen anderen Beweggrund: «Für uns war es wichtig, die Kontinuität zu wahren», erklärt er. So war Ferdinand Huber bereits vor dieser Legislaturperiode Vizepräsident, Markus Gabriel selber hat sein Amt als Gemeinderatspräsident allerdings erst diesen Herbst angetreten: Die Adligenswiler Bevölkerung hatte ihn im März deutlich zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Seine Vorgängerin war Ursi Burkart-Merz von der CVP.

So sei es für Gabriel wichtig, in seiner neuen Funktion auf die Erfahrung seines Parteikollegen zurückgreifen zu können – Geschlecht und Parteizugehörigkeit seien nicht relevant. Zudem betont er:

«Aufgrund des Kollegialitätsprinzips steht der gesamte Gemeinderat hinter dem Entscheid, Ferdinand Huber das Vizepräsidium wiederzugeben.»

Der Kaktus wird gut gepflegt

Über die Frage, wie die Abstimmung über die Änderung der Organisationsverordnung und die Vergabe der verschiedenen Kommissionen genau vonstatten ging, kann aufgrund des Kollegialitätsprinzips nur gemutmasst werden. Auch darüber, ob der FDP-Gemeinderat Peter Stutz als Königsmacher zusammen mit seinen SVP-Amtskollegen die Gemeinderätinnen Felicitas Marbach-Lang und Gisela Widmer Reichlin überstimmt hatte.

Für Gabriel seien solche inhaltlichen Auseinandersetzungen jedoch sehr wichtig. «Unterschiedliche Meinungen müssen ausdiskutiert werden. Wir nehmen das ernst», sagt er. Daher hat auch der geschenkte Kaktus bei ihm bereits ein geeignetes Plätzchen gefunden. Gabriel sagt schmunzelnd: «Ich werde ihn gut pflegen. Und wer weiss: Vielleicht kann ich ihn eines Tages aufgrund guter Leistung mit gutem Gewissen wieder zurückgeben.»