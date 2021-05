Medienkonsum Eine Woche ohne Handy und Fernseher: Darum ist die Flimmerpause jetzt besonders wichtig Eine Woche lang die Freizeit ohne Bildschirmmedien gestalten: Dazu animiert die Flimmerpause vom 24. bis 31. Mai. Familie Herzog aus Hochdorf macht zum zweiten Mal mit. Das Offline-Leben in Coronazeiten sei eine Herausforderung, lohne sich aber. Alexander von Däniken 16.05.2021, 19.00 Uhr

Würfel statt Gamepad, Buch statt Fernseher: Der zwischenzeitliche Verzicht auf digitale Medien – auf Neudeutsch Digital Detox – galt schon vor Corona als willkommene Kur. Und ist laut Nicole Tobler von der Fachstelle Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern jetzt umso wichtiger. Tobler leitet das Projekt Flimmerpause, das seit 2006 in der Zentralschweiz angeboten wird. Rund 34'000 Kinder und Erwachsene haben bis jetzt an der jährlichen Aktionswoche teilgenommen.

Das Ziel der Flimmerpause: In jener Woche in der Freizeit möglichst keine digitalen Medien konsumieren. Nicole Tobler sagt:

«Es geht nicht um eine Abkehr der Nutzung digitaler Medien, sondern um ein Reflektieren des eigenen Verhaltens.»

Das habe gerade in heutigen Zeiten eine grössere Bedeutung: Der Alltag ist geprägt von Fernunterricht, Homeoffice, Online-Weiterbildungen und sozialen Kontakten über digitale Kanäle. «Im schlimmsten Fall drohen Anzeichen einer Verhaltenssucht, die zwanghafte Sorge, eine Interaktion auf Social Media oder in Online-Games zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben.»

Strukturen durchbrechen, Alltag neu gestalten

Der Projektverantwortlichen ist bewusst: Die Vorstellung, eine Woche offline zu sein, kann beängstigend sein. Die Erfahrung jedoch, es «ohne» geschafft zu haben, sei ein grosser Gewinn – «alleine schon, weil dadurch Strukturen durchbrochen und der Alltag neu gestaltet werden muss». Das bestätigt Pascale Herzog. Die 36-Jährige hat mit ihrem Mann Sascha (35), den Söhnen Nevio (12) und Roan (8) sowie Tochter Sophia-Louisa (6) bereits letztes Jahr eine Flimmerpause gemacht – mitten im Lockdown. Im Vorfeld hätten die Söhne am lautesten protestiert, sie fanden sich dann aber gut zurecht. Anders die Tochter: Anfänglich sei sie begeistert gewesen, dann verärgert.

Sophia-Louisa (6), Roan (8) und Nevio (12) spielen mit ihrer Mutter Pascale Herzog Monopoly. Bild: Manuela Jans-Koch (Hochdorf, 6. Mai 2021)

Generell sei der temporäre Verzicht auf Smartphone, Tablet, Laptop und Fernseher schwieriger, als wohl viele annehmen würden, sagt Pascale Herzog:

«Vor allem am Anfang taten sich auch mein Mann und ich schwer, den Fernseher nicht einzuschalten, wenn die Kinder im Bett sind.»

Etwas einfacher sei es geworden, als die Tochter ein Bild gemalt und dieses an den Fernseher geklebt habe. Die ganze Familie habe unter anderem gelernt, wie viele Varianten des Kartenspiels Uno es gibt.

Bereut hat Familie Herzog die Woche nicht. «Es ist uns allen sehr bewusst geworden, dass die elektronischen Geräte ein fester Bestandteil unseres Alltags sind. Wir wollen und können nicht auf sie verzichten, sie aber auch nicht gedankenlos nutzen.»

Sinnvolle Tätigkeiten, aber nicht rund um die Uhr

Für die zweite Woche Ende dieses Monats brauchte es darum keine Überredungskünste, sagt Pascale Herzog. Die Eltern machen sich nun Gedanken darüber, was sie mit den Kindern unternehmen wollen. «Es geht uns nicht einfach ums Bespassen, sondern um sinnvolle Tätigkeiten.» Dabei dürfen durchaus Freiräume offenbleiben, fügt Nicole Tobler von Akzent Prävention und Suchttherapie an:

«Die Kinder dürfen sich auch einmal langweilen. So wird die Kreativität angeregt.»

Die Ideenlosigkeit sei denn auch die grösste Sorge der Erwachsenen, meistens aber unbegründet. Ab sofort können sich Interessierte auf der Website von Akzent anmelden. Familien können 5 mal 100 Franken für den Seilpark auf der Fräkmüntegg gewinnen.

Die Flimmerpause richtet sich nicht nur an Familien, sondern auch an Schulklassen. Zum Teil ist hier bereits ein kleiner Wettbewerb in Schulhäusern entstanden, welche Klasse sich besser ohne Displays zurechtfindet, wie Tobler verrät. Die Erfahrungen fliessen danach im Unterricht in die Medienkunde ein. Ideen für eine alternative Freizeitgestaltung gibt es genügend. Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern hat hier ein paar gesammelt.