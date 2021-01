Interview Architekt des Krienser 110-Meter-Turms: «Es gibt gute Gründe, uns zu vertrauen» Wie wird das höchste Hochhaus der Zentralschweiz bei der Pilatus-Arena im Krienser Mattenhof aussehen? Wie gehen die Planer mit der Skepsis vieler Leute um? Erstmals spricht Architekt Lorenzo Giuliani über das Mega-Projekt. Roman Hodel 22.01.2021, 17.15 Uhr

Sie planen mit Ihrem Büro einen Komplex, den Ende November an der Urne fast die Hälfte der Krienser Stimmbevölkerung abgelehnt hat. Dies wohl vor allem, weil einer der beiden Türme 110 Meter hoch wird. Wie unangenehm ist dies?

Architekt Lorenzo Giuliani Bild: Manuela Jans-Koch (15. Januar 2021)

Lorenzo Giuliani: Das ist eine heikle Frage (schmunzelt). Natürlich macht man sich viele Gedanken. Aber ich glaube, es gibt gute Gründe, uns zu vertrauen und ich bin überzeugt, dass die Überbauung am Ende eine grosse Akzeptanz haben wird.

Das müssen Sie als Architekt fast sagen. Was macht Sie so sicher?

Es gibt in der Schweiz diverse Beispiele von neueren Hochhäusern, die längst akzeptiert und sogar identitätsstiftend geworden sind – so wie etwa die beiden Allmend-Türme. Zudem ging unserem Projekt ein zweistufiger Wettbewerb voraus, an dem viele Büros teilnahmen, auch aus dem Ausland. Die städtebauliche Verträglichkeit wurde von der Jury hoch gewichtet. Was ich damit sagen will – in der Fachwelt ist die architektonische Qualität anerkannt.

Blick vom Bahnhof Mattenhof, im Vordergrund der 110-Meter-Trum, im Hintergrund der 50-Meter-Turm. Visualisierung: PD/Raumgleiter

Das mag sein. Doch bekanntlich besteht zwischen der Fachwelt und einem breiteren Teil der Bevölkerung nicht selten eine Diskrepanz. Was sind denn die guten Gründe, Ihnen zu vertrauen?

Einen 110 Meter hohen Turm zu bauen, ist eine Verpflichtung. Es muss besonders gut umgesetzt sein, weil dieses Gebäude sehr präsent sein wird im ganzen Stadtraum. Wobei: Die Höhe ist für uns nicht einmal entscheidend. Wenn Sie aus der Ferne schauen, merken Sie kaum, ob der Turm 110 oder 100 Meter hoch ist. Viel entscheidender ist für uns die Situation vor Ort. So nimmt die Überbauung Bezug zum Grünraum Allmend, zu den Allmend-Türmen. Weiter müssen die Gebäude gut im Stadtraum eingebunden sein. Ich meine damit einen guten Sockelbau mit grosszügigen Eingängen, aber auch öffentlichen Nutzungen, Gastroangeboten und Läden. So entsteht eine Beziehung zum Quartier, zu den Menschen.

Die geplante Promenade zwischen Pilatus-Arena (rechts) und Mattenhof-Überbauung. Visualisierung: PD/Raumgleiter

Sie sagen selber, dass das Gebäude wegen der Höhe sehr präsent sein wird. Wie wirkt sich dies auf dessen Optik aus?

Wir sehen bestimmt von knalligen Farben ab; welche es genau sein werden, ist noch offen. Zurzeit bereiten wir die Baueingabe vor. Dank der vieleckigen Formen wirken die Türme zudem schlanker und die Verschattung wird minimiert. Auch braucht es gute, vertikale Gliederungen. So fassen wir beim höheren Turm jeweils zwei Etagen optisch zusammen, das lässt ihn filigraner erscheinen. Die Sockelgeschosse nehmen die Gebäudehöhen der Nachbargebäude auf.

Apropos Nachbargebäude, welche Rolle spielt die Pilatus-Arena selber?

Selbstverständlich eine ganz wichtige. Es gibt in der Schweiz nur wenige multifunktionale Hallen dieser Art für Sport, Konzerte und Events. Auch hier ist die Verbindung mit dem Quartier zentral. Rund um die Halle führt der sogenannte Stadtbalkon, wo sich Zuschauer aufhalten werden und man sofort erkennt, dass dies ein Gebäude mit einer öffentlichen Nutzung ist.

Der Stadtbalkon, der rund um die Halle führt. Visualisierung: PD/Raumgleiter

Wir haben viel vom Äusseren gesprochen – wie aber wird es innen aussehen, zum Beispiel in den Wohnungen des Pilatus-Towers?

Dank der vieleckigen Form können wir in den Wohnzimmern mit grossen Übereckfenstern die schöne Landschaft einfangen. Die Bewohner werden sich wie in einer Vitrine mit Ausblick fühlen. Die Balkone greifen einerseits ins Gebäudeinnere, sind aber auch leicht auskragend, wie ein Erker.

Das stelle ich mir im 34. Stock aber abenteuerlich vor.

Drinnen werden entgegen den letzten Visualisierungen die Fenster nicht bis zum Boden reichen. Im Wohnzimmer etwa ist eine Brüstung von 40 Zentimetern vorgesehen – aus Brandschutzgründen, aber auch als optischer Schutz. Die Brüstung mutiert hier sogar zur Sitzbank. Dann ist es weniger dramatisch. Aussen werden die etwa ein Meter hohen Brüstungen aus Beton sein und darüber die Verglasungen.

Als Architekt haben Sie bei einem solchen Projekt – so nehme ich an – keine Carte blanche, sondern sind vielen Zwängen unterworfen; sei es finanziell oder weil die Bauherrschaft andere Ideen verfolgt. Was mussten Sie bereits schmerzlich aus Ihren Plänen streichen?

Bis jetzt noch nichts. Fragen Sie mich in zwei Jahren nochmals (er lacht). Klar haben wir bei der Architektur unsere Vorstellungen, aber wir entwickeln das Ganze gemeinsam und sind gut unterwegs.