Holocaust-Überlebender erzählt von seiner schlimmsten Zeit

Meggen «Als Jude sollte man immer einen Koffer gepackt haben»: Ein Holocaust-Überlebender erzählt von der schlimmsten Zeit seines Lebens Heute vor 83 Jahren markierte die Reichspogromnacht den Startschuss des Holocaust. Zeitzeugen aus jener Zeit gibt es nur noch wenige – einer davon, ein gebürtiger ungarischer Jude, lebt mittlerweile in Meggen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 09.11.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pal Vajna ist einer der letzten Überlebenden des Holocaust. Von seinen Erlebnissen erzählt er nur ganz selten. Er möchte anonym bleiben.

Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 2. November 2021)

Pal Vajna* ist ein guter Gastgeber. Schon vor dem Treffen stellte er die für ihn wichtigste Frage: Kaffee oder Tee? Nun bewegt er sich mit langsamen Schritten in seine Küche, setzt heisses Wasser auf und zeigt stolz seine Teesammlung. In seinem Küchenschränkchen finden sich alle möglichen Sorten. Er selbst trinkt nur Schwarztee. Manchmal mit Milch, manchmal ohne. Von Kräutertees will er nichts wissen, die hat er nur für Gäste bei sich stehen. «Mir ist das zu gesund», sagt der 91-Jährige und lacht verschmitzt. Er spült farbige Tassli aus und stellt sie zusammen mit der angerichteten Teekanne auf den Esstisch. Auch verschiedene Guetzli hat er extra gekauft. Das kommt ihm aber erst nach dem Gespräch wieder in den Sinn.



Was der längst pensionierte Physik-Professor hingegen nie vergessen wird, sind die Erlebnisse, die seine Kindheit und Jugend prägten. Er macht es sich auf dem auffällig gemusterten Sofa in seiner Wohnung in Meggen bequem, nimmt einen Schluck Tee und beginnt, vom schlimmsten Kapitel seines Lebens zu erzählen. Von jener Zeit, als er in Budapest von Nazis verfolgt wurde.



Als Kind hat er noch nicht verstanden, was wirklich los ist



Das Licht der Welt erblickte Vajna im Frühling 1930 in der ungarischen Hauptstadt. Er ist Jude. Zwar ist er nicht religiös aufgewachsen, aber das spielte für Antisemiten keine Rolle.

«Als Kind habe ich es als grosses Pech empfunden, als Jude geboren zu sein. Von dem Zeitpunkt an, als ich auf die Welt kam, hatte ich schon Millionen von Hassern – ohne dass sie mich kannten.»

Warum das so ist, verstand er nicht. Seine Eltern versuchten es auch nicht, ihm zu erklären – weil es für diesen irrationalen Hass schlicht keine Erklärung gab. Sie sagten ihm nur, dass sie «halt anders sind». Vajna nahm’s so hin.



In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 misshandelten, verhafteten und töteten Nazis in Deutschland und Österreich willkürlich Jüdinnen und Juden, zerstörten deren Geschäfte und stürmten Synagogen. Die Reichspogromnacht – früher auch Kristallnacht genannt – stellte den Übergang von der Diskriminierung der Juden hin zu deren systematischer Vertreibung dar. Die Geschehnisse wurden in Vajnas Familie tags darauf zum Gespräch. «Schon da sahen meine Eltern und meine zehn Jahre ältere Schwester, welch grosse Gefahr auf uns zukommen wird», erzählt Vajna. Für ihn aber war diese noch weit weg. «Mit acht Jahren ist man noch zu klein, um die Welt zu begreifen. Da habe ich nicht verstanden, was wirklich los ist.»



Eine erste Vorahnung, welches Ausmass die Judenfeindlichkeit annehmen wird, hatte er vier Jahre später. Vajna besuchte ein reformiertes Gymnasium, in seiner Klasse waren sie etwa 35 Buben. Manche von ihnen waren Juden, andere Christen und wieder andere Protestanten; den obligatorischen Religionsunterricht besuchten sie getrennt. Als Vajna zwölf war, erzählte ihm ein protestantischer Freund, was in deren Schulstunde besprochen wurde. So hätten sich alle Kinder dazu äussern müssen, was man «mit den Juden machen soll». «Da sagte einer: ‹Mit einem Schiff weit hinaus aufs Meer bringen und das Schiff anzünden.› Dass selbst Schulkameraden so etwas machen würden, hat mich sehr traurig gestimmt», erinnert sich Vajna. Aussagen wie diese waren Ausdruck davon, dass schon Kindern eingeredet wurde, Juden seien eine «ganz schlimme Rasse», die man hassen sollte.



Erneuter Umzug, nachdem Haus bombardiert wurde

Seinen Höhepunkt erreichte der Judenhass in Ungarn 1944. Im März besetzten deutsche Truppen das Land. «Von meinem Fenster aus sah ich deren Panzer durch die Strasse rollen», sagt Vajna. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Das Tragen des Judensterns wurde verordnet, die jüdische Bevölkerung musste ihr Zuhause verlassen und wurde in sogenannten Judenghettos in speziellen, ebenfalls mit einem grossen gelben Stern markierten Wohnungen untergebracht. «Wir vier teilten zusammen mit einem Anwalt und seiner Frau sowie einem Ingenieur mit Frau und zwei Töchtern eine 3-Zimmer-Wohnung», erzählt Vajna und ergänzt: «In unserer früheren Wohnung lebte derweil ein nicht-jüdischer Offizier.»



Monate später mussten sie wieder umziehen; ihr Haus wurde durch einen Flugbombenangriff unbewohnbar. Auch an den neuen Ort sind Kriegserinnerungen geknüpft: «Eines Tages hörte ich einen lauten Knall und sah, wie der Pester Teil der Margarethenbrücke durch die Luft flog.» Derweil beschloss die Regierung, dass alle Jüdinnen und Juden nicht nur in Ghettos, sondern konzentriert in einem Stadtteil wohnen sollten. Doch Vajnas Vater fand eine andere Lösung: «Es wurde bekannt, dass Personen, die Zwangsarbeit in einem für die Kriegsführung nötigen Betrieb verrichteten, nicht deportiert werden.» Einer dieser Betriebe war die heimische Spinn- und Kammgarnfabrik, in der Soldatenuniformen hergestellt wurden. Vajnas Vater meldete sich bei der Fabrik und die Familie wurde eingestellt. «Meine Schwester und ich mussten die grossen elektrischen Webstühle überwachen. Um den Unterschied zwischen den nicht-jüdischen und jüdischen Arbeitern noch stärker zu betonen, durften Erstere ihre Arbeit sitzend verrichten, während wir stehen mussten.» Für Vajnas Familie war die Fabrik sowohl Arbeitsort als auch Schlafplatz zugleich. Statt Betten gab es Wolldecken auf dem Boden.

«Nach einigen Luftangriffen der Alliierten versagte die Stromversorgung und die Mauer um das Fabrikareal drohte einzustürzen. Es war Zeit, zu flüchten.»



Zurück ins Judenghetto zu gehen, war nämlich keine Option. «Wir wollten nicht mit hunderten anderen Juden eingesperrt sein. So wäre es für die Polizisten und Soldaten ein Einfaches gewesen, uns zu bewachen und wenn es soweit war, in ein Konzentrationslager zu deportieren.» Also tat Vajnas Familie, was sie tun musste, um sich zu retten: Sie organisierte gefälschte Papiere – «meine Schwester imitierte Unterschriften von ungarischen Naziführern und druckte falsche Geburtszeugnisse» – und teilte sich auf. Die Eltern versteckten sich gemeinsam, die Kinder gingen eigene Wege. Auf die Frage, was er damals fühlte, sagt Vajna ruhig: «Ich habe es einfach akzeptiert. Mir wurde bewusst, dass wir uns jetzt einzeln verstecken müssen, um zu überleben.»



Als Jugendlicher Monate lang allein auf der Flucht



So war Vajna mit 14 Jahren ganz auf sich allein gestellt. Seine einzigen Begleiter waren ein kleiner Rucksack und die ständige Angst, entdeckt zu werden. Zunächst suchte er Unterschlupf in einem Spital, das von Diakonissen geführt wurde. Dort blieb er aber nur eine Nacht. Denn schon tags darauf warnten die Ordensschwestern vor Polizeikontrollen, die am nächsten Morgen durchgeführt werden würden. «Ich wartete, bis es dunkel wurde und flüchtete dann aus dem Fenster.» Geschlafen hat er in dieser kalten Dezembernacht in einem Park.

Eine weitere Station auf der Flucht war ein jüdisches Kinderspital und Waisenhaus. Hier ereignete sich «das Gefährlichste», das er erlebte, wie Vajna sagt. «Am 24. Dezember kamen die Pfeilkreuzler – die ungarischen Nazis – und wollten alle, die sich dort versteckten, mitnehmen. Wohin, sagten sie nicht.» Manche Leute sprangen aus dem Fenster und rannten davon. Das getraute sich Vajna nicht. «Es gab zwar auch einen Notausgang, dort stand aber ein Polizist und der liess niemanden hinaus. Bis auf eine Ausnahme: eine junge Mutter mit ihrem Bébé. Nachdem sie ihren goldenen Ehering vom Finger zog und ihn dem Polizisten gab, öffnete dieser die Türe und sie eilte davon.» Trotzdem gelang es auch Vajna, zu entkommen.



Eine Krankenschwester gab ihm den Tipp, sich auf dem Flachdach in einem kleinen Häuschen zu verstecken. «Dadrin war eine Betonplatte, worauf ein Eisenrad stand. Hier rüber lief das Stahlseil, das den Aufzug und dessen Gegengewicht trug», beschreibt Vajna. Damit er unentdeckt blieb, zwang er sich unter den Betonblock. Zwei andere Jugendliche, sie waren 16 und 17 Jahre alt, versteckten sich ebenfalls im Häuschen, standen aufrecht neben der Tür. «Um die Mittagszeit gab es einen Luftangriff seitens der Alliierten, ziemlich sicher von der Royal Air Force.» Trotz Angst, dass eine Bombe einschlägt, blieben die Burschen im Häuschen. «Meine Leidensgenossen beteten ständig auf Hebräisch, dass uns nur nichts passiere.» Irgendwann am Nachmittag flogen keine Bomben mehr durch die Luft und auch die Stimmen der Pfeilkreuzler unten im Kinderspital verstummten. So beschlossen der 16- und der 17-Jährige, das Versteck zu verlassen. Vajna blieb. Als es wieder eindunkelte, hörte er einen Pfiff. «Es war unser Familienpfiff, da wusste ich: Das kann nur meine Schwester sein, und ich traute mich raus.» Sein Entscheid, bis dahin im Versteck zu bleiben, rettete ihm das Leben.

«Als ich dann das Treppenhaus hinunter ging, fand ich die zwei Jungs von oben tot vor. Nazis hatten sie erschossen.»



Triebwerkraum des Lifts im Spital als Ort des Schutzes

Mit der Hilfe seiner Schwester kam Vajna eine Zeit lang beim Roten Kreuz unter, schliesslich organisierte sie für ihn eine Bleibe bei der Schweizer Botschaft. Der Appenzeller Diplomat Carl Lutz stellte dort für Jüdinnen und Juden Schutzpässe und Schutzbriefe aus und bewahrte sie so vor der Deportation nach Auschwitz in Polen, wo die meisten aus Ungarn hingebracht wurden.



Am 13. Februar 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht, die sowjetische Rote Armee eroberte Budapest. «Das war für viele Leute zwar ebenfalls schlimm», sagt Vajna und weist etwa auf Plünderungen hin. «Für uns Juden aber bedeutete dies endlich Freiheit.» Als er und seine Schwester wieder frei herumlaufen konnten, fuhren sie zur Adresse der Eltern, die unter falschen Namen in einem Vorort der Hauptstadt wohnten. «Das war ein sehr schönes Wiedersehen. Und ich weiss noch genau: Nach der Begrüssung zog ich als erstes meine dreckigen Kleider aus und meine Mutter wusch sie heiss. Mein ganzer Körper war verlaust.»



Vajnas engste Familie hatte also Glück im grossen Unglück: Sie überlebten den Holocaust. Nicht so rund 560'000 andere ungarischen Jüdinnen und Juden. Dazu gehörten auch Verwandte von Vajna: «Eine Tante, ein Cousin und ein Onkel von mir wurden nach Auschwitz deportiert und dort schliesslich grausam ermordet.»

Albträume von Pfeilkreuzlern, die ihn jagen und töten wollen



Während er all das erzählt, bleibt Vajnas Stimme ruhig. Mit seiner rechten Hand streicht er immer wieder über die Sofalehne. Nervös oder besonders aufgewühlt wirkt er aber nicht. Er wirkt gefasst. «Ich habe keine Mühe, darüber zu sprechen. Jetzt ist ja alles vorbei. Und zum Glück muss man so etwas nur einmal durchleben. Seither lebe ich in Frieden.» Von seiner Geschichte wissen nur wenige Menschen in seinem Umfeld; öffentlich darüber gesprochen hatte er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie. «Gedanken an diese Zeit verdränge ich im Alltag so gut es geht. Ich denke lieber an schöne Sachen.»



Nachts verfolgen ihn die Geschehnisse aber noch immer. So träumt er manchmal davon, dass ihn Nazis jagen und umbringen wollen. «Ich versuche dann, zu kämpfen, komme aber nicht gegen sie an. In Realität schlage ich mit meinen Armen wild um mich.» Aus dem Albtraum erwacht er erst durch seinen eigenen lauten Schrei oder wenn ihn jemand wachrüttelt. Was ebenfalls geblieben ist: Das Gefühl, ständig fluchtbereit sein zu müssen.

«In all den Jahren habe ich gelernt, dass man als Jude immer einen Koffer gepackt haben sollte.»

Auch jetzt steht ein Rucksack, bereit zum Mitnehmen, in seiner Wohnung. Drin sind ein paar Kleidungsstücke und eine Zahnbürste. «Morgen könnte ich sofort los und alles zurücklassen. Alle materiellen Dinge sind im Fall einer Bedrohung bedeutungslos. Was zählt, ist das nackte Leben.»



*Name geändert. Pal Vajna war sein Deckname auf den gefälschten Papieren. Er will anonym bleiben: «Es wäre mir unangenehm, erkannt zu werden. Ich möchte jetzt zur Menge gehören und nicht mehr herausstechen.» / Weitere Informationen zu Holocaust-Überlebenden aus der Schweiz gibt es hier.