Meggen Der Schah persönlich flog Skilehrer Bruno und die Familie Pahlavi auf den Corvatsch Der gelernte Coiffeur Bruno Held (81) hat viele Winter als Privatskilehrer unterrichtet. Zu seiner Kundschaft zählten Tabak-Multis, die Schah-Familie aus Persien und freche Reporterinnen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 09.03.2022, 18.00 Uhr

Die Schönwetterperiode kombiniert mit niedrigen Temperaturen sorgen für perfekte Verhältnisse auf den Pisten. Während nach der Fasnacht gewöhnlich weniger Leute auf die Bretter steigen, präsentiert sich zum Beispiel Sörenberg heuer wie in der Hochsaison, wie Tourismusdirektorin Carolina Rüegg sagt. Solche Voraussetzungen wecken auch beim ehemaligen Skilehrer Bruno Held Erinnerungen.

Bruno Held mit Erinnerungsfotos in seiner Wohnung. Bild: Dominik Wunderli (Meggen 4. März 2022)

«Es juckt mich fast jeden Tag. Aber meine Ausrüstung habe ich vor drei Jahren verschenkt. Mit 80 will ich nichts riskieren», beantwortet er die Frage, wie sehr er das Skifahren vermisst. «Doch Schneeschuh-Touren und Wanderungen unternehme ich noch», fügt er hinzu, während er sich am Computer durch Bilder klickt. Zu jedem Foto kennt er Geschichten.

Etwa zu den vier Personen, die an einem Steilhang stehen. Anhand der Skimode ist erkennbar, dass das Bild in den 1960er-Jahren aufgenommen wurde. «Da waren wir mit der persischen Kaiserin Farah und ihrer Schwägerin Fatemeh am Corvatsch», erklärt Bruno, der dem Besuch in seiner Wohnung in Meggen, wie in der Skischule üblich, das Du anbietet.

Bruno Held (2.v.l.) neben Kaiserin Farah, Prinzessin Fatameh mit einem weiteren Skilehrer am Corvatsch. Bild: PD

Wobei er als Privatskilehrer in der Skischule Suvretta nicht mit allen per Du war. «Die Mitglieder der Familie Pahlavi sprachen wir mit ihren Titeln an. Den Schah und die Kaiserin begrüsste ich mit votre majesté, Prinzessin Fatemeh, die Schwester des Schahs, mit princess», präzisiert Bruno, der in drei Wintern der Skilehrer von Fatemeh und ihrem Sohn Kambiz war.

Die gebrochene Nase der Prinzessin

Meistens waren die Pahlavis mit ihren Skilehrern als Gruppe auf der Piste. Promiskilehrer klingt nach einem Traumjob. Bruno nickt. «Zweifellos, aber es lag eine grosse Verantwortung auf unseren Schultern. Glücklicherweise kam es nie zu einem grösseren Unfall», sagt er und legt nach: «Auf einer anspruchsvollen Abfahrt wich Fatemehs Cousine immer wieder aus der von uns Skilehrern vorgeschriebenen Linie ab. Prompt kollidierte sie mit Fatemeh und verletzte diese mit dem Skistock an der Nase.» Die Prinzessin habe verlangt, vom bekannten Arzt Berry behandelt zu werden. «Weil dieser nicht erreichbar war, fuhr ich sie in die Klinik Samedan, wo ihr ein dicker Verband angelegt wurde. Sie war darüber erzürnt und sagte, ich sei der schlechteste Skilehrer, sie wolle mich nie wiedersehen.»

Als sie anderntags von Doktor Berry untersucht wurde, beglückwünschte er sie zu ihrem Skilehrer, weil der sie dem besten Nasenspezialisten übergeben habe. Bruno lacht: «Daraufhin beschenkte sie mich mit zwei teuren Ski-Overalls und lobte, was ich doch für ein toller Skilehrer sei.»

Jeden Tag ein Kilo Kaviar zum Frühstück

Mit den Pahlavis erlebte Bruno bemerkenswerte Augenblicke. So wünschten die Prinzen Ali-Reza und Kambiz, dass die Skilehrer mit ihnen frühstückten. «Wir wurden kaiserlich bedient. Auf Wunsch Ali-Rezas kam jeden Tag ein Kilogramm kaspischer Kaviar auf den Tisch. Danach wurden wir mit dem Rolls Royce zur Bergbahn chauffiert oder der Schah pilotierte uns persönlich mit einer Augusta auf den Corvatsch», erinnert er sich.

Der Schah pilotierte die Familie im Helikopter persönlich. Bild: PD

Die meiste Zeit als Skilehrer verbrachte er aber mit der Familie Reynolds, den Inhabern eines amerikanischen Tabakkonzerns. «1971 engagierte mich Annemarie Reynolds, die Frau des Konzernchefs, als Skilehrer. Von da an buchte die Familie mich praktisch jedes Jahr für die Osterferien in Zermatt», erzählt Bruno und klickt sich immer noch durch seine Erinnerungen.

Bruno Held mit Annemarie (rechst) mit Familie Reynolds in Aspen. Bild: PD

Auch nach Übersee begleitete er die Reynolds mehrere Male. So etwa nach Aspen in Colorado. Den letzten Einsatz als Skilehrer hatte Bruno mit den Reynolds 2009 in Zermatt. «Annemarie war damals 80 Jahre alt», sagt er und fährt nach einer kurzen Pause fort: «Sie ist leider im letzten Jahr verstorben.» Ihre Tochter Irene, die 1964 geboren wurde, war ebenfalls viele Jahre dabei. Sie wohnt heute im Kanton Nidwalden.

Zwei Monate unbezahlt für den Promiskilehrer

Brunos Beruf ist eigentlich Coiffeur. Nach der Lehre in Bern arbeitete er in Genf und London, weshalb er die französische wie auch die englische Sprache beherrschte. Von 1964 bis 1968 führte er am Hirschengraben in Luzern sein Geschäft «Coiffeur Charme». Danach war er im Aussendienst tätig. In den Wintermonaten aber tauschte er Kamm und Schere gegen Ski und Stöcke. Begonnen hatte es auf der Rigi und der Klewenalp, wo er als Hilfsskilehrer agierte. Bei einem Skilehrerkurs freundete er sich mit Innerschweizern an, die bei einer Skischule im Engadin tätig waren. So entwickelte sich sein Leben in den Wintermonaten in Richtung Skilehrer. Damit er dies tun konnte, bekam Bruno von seinem Arbeitgeber jeweils zwei Monate unbezahlt Ferien.

Neben den Familien Pahlavis und Reynolds begleitete er zahlreiche Leute aus der Wirtschaft. Bildlich schildert er die Muntanella-Abfahrt mit dem «mutigen Amerikaner Popich, der zwei Centner wog und kein toller Skifahrer war. Es hebelte ihn bei jedem fünften Buckel aus den Bindungen. Im Tal angelangt, klopfte er mir auf die Schulter und sagte: ‹Bruno, that was great fun!›»

Skilehrer Bruno und die ehemalige Reporterin. Bild: PD

Top auch das Erlebnis mit der ehemaligen Reporterin des Norddeutschen Rundfunks, die einen schwerreichen Industriellen heiratete. «Sie war eine freche Nudel. Kein Skilehrer kam mit ihr zurecht. Ich aber konnte ihr die Stange halten.» Bei einem Mittagessen habe sie einmal einen Kalbskopf bestellt mit den Worten: «Das Hirn ist für den Skilehrer.» Bruno konterte: «Die Schnauze bekommt die Schülerin.» Von da an habe es zwischen ihnen gepasst.

Bruno hat alles in Wort und Bild dokumentiert. Seine Geschichten sind endlos und begleiten ihn bis heute. 30 Jahre nach der Islamischen Revolution, als die Pahlavis aus dem Iran fliehen mussten, schickte Bruno einer Verwandten der Kaiserin Farah eine CD mit Bildern von St.Moritz. Das war im November 2009. Im August 2010 bedankte sich die Kaiserin mit einem Brief.

Kaiserin Farahs Brief an Bruno Held. Bild: PD

«Cher Bruno… les photos m'ont beaucoup touchée.» Als er den Brief vorliest, spürt man, wie er die Zeit als Skilehrer vermisst: «Ich habe dafür viele schöne Erinnerungen.»

