Meggen: Der Seebus fährt auch im Sommer 2022

Die Buslinie 27 fährt an allen Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie an Feiertagen und zusätzlich am Pfingstmontag. Betriebsstart ist am Pfingstsamstag, 4. Juni 2022 mit Dauer bis Sonntag, 11. September 2022. Am gleichen Wochenende wird auch die Badi geschlossen. Weiter ist der wetterabhängige Betrieb in Abstimmung mit der Badi möglich. Bei sehr schlechter Wetterprognose wird am Mittwoch entschieden, dass der Bus am folgenden Samstag oder Sonntag ausgesetzt wird. Über den Betrieb wird unter anderem jeweils ab Donnerstag auf www.meggen.ch informiert. Die Abfahrts- und Fahrzeiten werden auf den üblichen Apps und Webseiten abrufbar sein und an den Haltestellen veröffentlicht. Der optimierte Testbetrieb wird dieses Jahr wiederum gratis nutzbar sein.