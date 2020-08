Bildstrecke So schön haben es diese Megger Schulkinder in der ersten Naturbasisstufe der Zentralschweiz Vom Kindergarten bis und mit 2. Klasse draussen statt drinnen lernen: Als erste Zentralschweizer Gemeinde führt Meggen die Naturbasisstufe ein. Die Lageratmosphäre täuscht – Hier wird strukturiert gelernt. Roman Hodel (Text) und Boris Bürgisser (Fotos) 24.08.2020, 05.00 Uhr

Es donnert am Himmel, als unsere Zeitung das Areal der neuen Naturschule im Gebiet Tschädigen, hoch über Meggen, betritt. «Hoppla, das sieht nach einem richtigen Gewitter aus», sagt Claudia Schluth und schaut prüfend nach oben. Sie ist die Projektleiterin der Naturbasisstufe, die die Gemeindeschule Meggen im Rahmen eines Schulentwicklungsprojektes auf das neue Schuljahr eingeführt hat. Bald darauf trommelt der Regen auf das Zeltdach, unter dem wir gerade stehen. Ein paar Kinder rennen zu ihren aus Ästen selbst gebastelten Garderobenständern, fassen ihre Jacken und ziehen sie lachend an. Man sieht: Wetterumschwünge meistern sie bereits locker. Das Gewitter verzieht sich schnell und die Sonne kehrt zurück.

Das einer Privatperson gehörende Areal erstreckt sich über eine grosse, leicht abfallende Wiese, umfasst zusätzlich den angrenzenden Wald und bietet eine beneidenswerte Aussicht:

Bilder: Boris Bürgisser (Meggen, 18. August 2020)

«Wir haben enorm Platz zum Arbeiten und Lernen mit den Kindern», sagt Schluth. Das bestätigt ein Rundgang: Als Unterrichtsort dienen etwa ein beheizbares Tipi, eine beheizbare Jurte...

sowie je eine Ansammlung von Hockern aus Baumstämmen auf der Wiese und unter einem Zeltdach im Wald:

Zum Areal gehören ferner ein WC, eine Feldküche – heute gibt's Penne Cinque Pi und Gemüse – sowie ein Bauwagen, wo unter anderem Lehrmittel und Tablets verstaut sind. Denn was nach Lageratmosphäre aussieht...

...ist strukturierter Unterricht und – je nach Bedarf – wird auch mit modernen Geräten gelernt, wie Schluth betont. Der Unterricht richtet sich nach dem Lehrplan 21 und den Vorgaben des Kantons Luzern, welcher das Pilotprojekt bewilligt hat.

Areal diente bis jetzt als Naturkindergarten

Die Megger Naturschule ist ein Novum in der Zentralschweiz. Erstmals bietet eine öffentliche Schule die Basisstufe für vier- bis achtjährige Kinder in freier Natur an. Kindergärtler, Erst- und Zweitklässler werden altersdurchmischt entsprechend ihrem Entwicklungsstand unterrichtet; von insgesamt sechs Teilzeit-Lehrpersonen. Das fix eingerichtete Areal besteht seit drei Jahren, diente bislang dem Naturkindergarten und wurde nun noch etwas ausgebaut. «Die Natur hilft extrem und bietet so viel Lernstoff, davon können alle Primarschülerinnen und -schüler profitieren», ist Claudia Schluth – nachfolgend im Bild – überzeugt.

Als Beispiel nennt sie ein Ahornblatt mit seinen fünf Spitzen. «Damit lässt sich die 5er Reihe lernen.» In der Naturschule erleben und erforschen die Kinder mit allen Sinnen die Natur und ihre Umwelt – und liefern den Lehrpersonen direkt Inputs. Am Tag unseres Besuchs entdeckten sie beispielsweise einen Frosch, also machte das Team das Tier gleich zum Thema.

Vorbild für die Megger Naturschule sind die «Waldkinder St. Gallen» – eine Privatschule, die seit über 20 Jahren auf Naturpädagogik setzt. An dieser hat die ausgebildete Kindergärtnerin Schluth einen entsprechenden Lehrgang besucht und danach den Megger Naturkindergarten aufgebaut. «Draussen zu lernen, mit unstrukturierten Spiel-und Lernmaterialien, ist anregend und fördert das kreative Denken», sagt sie und fügt an:

«Auch wenn jede(r) von uns mal kalte Finger hat.»

Bei sehr stürmischem Wetter steht ihnen ein Schulzimmer sowie die Turnhalle im Dorf zur Verfügung.

Lohnmässig besteht kein Unterschied zur üblichen Basisstufe

Die Naturbasisstufe an der Schule Meggen ist eine Ergänzung zu den bestehenden Angeboten der Volksschule, die Teilnahme freiwillig. Die Nachfrage ist gross: 41 Kinder sind am Montag gestartet, Mädchen und Buben halten sich ungefähr die Waage. Damit sind die beiden Klassen fast voll. Schluth hofft, dass andere Gemeinden nachziehen werden, «denn finanziell ist eine Naturschule für alle machbar». Dies bestätigt Gesamtschulleiter Urs Kaufmann: «Lohnmässig ist es kein Unterschied zur üblichen Basisstufe.» Zwar waren für die Erweiterung des Areals einmalige Kosten von 40'000 Franken nötig – etwa für den Kauf der Jurte. Und für die Miete sowie den Unterhalt des Areals bezahlt die Gemeinde dem Grundstückbesitzer jährlich einen Betrag, den Kaufmann nicht genau nennen möchte. «Doch dieser ist immer noch deutlich tiefer, als wenn wir für eine Basisstufe Schulräume zumieten müssten.»

Wir marschieren über den mit Holzschnitzeln ausgelegten Weg in Richtung Ausgang. Zwei Dinge will Schluth noch zeigen: Den künftigen Hühnerstall und den Garten, wo Rüebli, Kohlraben und Lauch bald bereit zur Ernte sind. Auch das gehört zur Naturschule: Die Kreisläufe der Natur im Alltag mitzuerleben. Wobei das Ganze gemäss Schluth noch einen weiteren positiven Effekt hat:

«Die Kinder sehen das Gemüse wachsen und essen es dadurch lieber, das ist doch super.»