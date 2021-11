Meggen rechnet für das kommende Jahr mit einem Ertragsüberschuss

Meggen Gemeinde rechnet für 2022 mit einem Ertragsüberschuss – Dachsanierung von Schloss Meggenhorn steht an Die Gemeinde Meggen präsentiert auch für das Jahr 2022 ein positives Budget. Die Mehrbelastungen aus der Aufgaben- und Finanzreform 2018 können dank steigenden Steuererträgen aufgefangen werden. 09.11.2021, 15.46 Uhr

Die Gemeinde Meggen bewegt sich in finanzieller Hinsicht weiterhin in stabilen Gewässern, trotz der Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18), welche seit 2020 in Kraft ist, der hohen Investitionen der letzten Jahre, insbesondere durch die mittlerweile abgeschlossene Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Hofmatt und dem nach wie vor tiefsten Steuerfuss im Kanton Luzern.