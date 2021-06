Gartenführung auf Schloss Meggenhorn

Meggen Hortensien und kulinarischer Genuss im Schlosspark Am 22. Juni 2021, von 19 bis 20 Uhr gibt es die Möglichkeit, im Garten vom Schloss Meggenhorn die Hortensiensammlung kennen zu lernen und mit blumigem Apéro und feinen Häppchen verwöhnt zu werden. 15.06.2021, 13.10 Uhr

Die Hortensien beim Schloss Meggenhorn. Bild: Christoph Schürpf

Im Garten vom Schloss Meggenhorn blühen seit 2012 rund 40 traditionelle Schweizer Hortensien-Züchtungen wie beispielsweise das «Rotkehlchen» oder die «Grasmücke». Die Stiftung ProSpecieRara trug diese Sorten zusammen und bewahrte sie dadurch vor dem endgültigen Verschwinden. Diese Hortensiensammlung gehört zu der schweizweit grössten, öffentlich zugänglichen im ProSpecieRara-Schaunetz, schreibt die Gemeinde Meggen in einer Medienmitteilung. In diesen Gärten können neben alten Kultur- und Zierpflanzen auch rare Nutztiere erlebt werden. So trägt ProSpecieRara auch zur Erhaltung der genetischen Vielfalt bei, wodurch neue Züchtungen entstehen können.