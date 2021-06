Meggen Raubüberfall auf die Raiffeisenbank – Polizei nimmt Tatverdächtigen kurze Zeit später fest Am Freitagmorgen ist die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Meggen überfallen worden. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei konnte ein tatverdächtiger Schweizer festgenommen werden. Aktualisiert 04.06.2021, 15.34 Uhr

Am Freitag, 4. Juni, überfiel ein Mann kurz vor 10.30 Uhr die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Meggen. Anschliessend flüchtete er laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei mitsamt der Beute in unbekannte Richtung.