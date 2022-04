Helmut W. Rodenhausen über Holzkohle bringt Leben in die Materie

Meggen Sein Buch über Holzkohle bringt Leben in die vermeintlich tote Materie Helmut W. Rodenhausen kehrt in seine ehemalige Wohngemeinde Meggen zurück, um Geschichten über Holzkohle zu erzählen. Diese gehen weit über Grilladen hinaus. Natalie Ehrenzweig 25.04.2022, 12.12 Uhr

Mit Holzkohle verbinden wohl viele den Duft einer gebratenen Wurst. Wie viel mehr in verkohltem Holz steckt, hat Helmut W. Rodenhausen in seinem Buch «Holzkohle. Vom schwarzen Gold zur Glut im Grill» aufgearbeitet. Zum Thema kam der gebürtige Deutsche, der bis vor kurzem in Meggen wohnte, zufällig. «Ich hatte im Kino Bourbaki die Premiere des Films ‹Köhlernächte› von Robert Müller gesehen. Die Magie der Meiler mit den Köhlern am Napf hat mich fasziniert. Gerade auch, weil der Napf so nah ist», erzählt er.

Ein Köhler im Entlebuch brennt den Kohlemeiler aus. Simon Meyer

Seine ersten Recherchen hätten ergeben, dass der Napf wahrscheinlich europaweit eines der wenigen Gebiete ist, in dem die Köhlerei immer betrieben wurde. «Der Ausbruch aus unserem gewohnten Tag-Nacht-Rhythmus hat etwas Magisches. Es verändert unser Bewusstsein, wenn wir alle drei Stunden aus dem Schlaf gerissen werden. Die Köhler müssen sich dem übergeben, was ist ­– also dem Wetter und den Begebenheiten», beschreibt der Autor seine Faszination. Auch die historische Dimension der Kohle habe ihn gefesselt.

Vom Schriftsetzer zum Buchautor

Autor Helmut W. Rodenhausen. PD

Helmut W. Rodenhausen hat zwei Jahre in das Buch investiert. Das sieht man den liebevoll gestalteten rund 350 Seiten an. Eine lange Zeit, denn es sei kein Auftragsbuch gewesen, sagt er. Seinen Lebensunterhalt bestreitet der 73-Jährige mit Ghostwriting von Reden oder mit dem Schreiben von Auftragsbüchern. Auch dazu kam er eher zufällig. Rodenhausen ist nach seiner Schriftsetzer-Ausbildung in die Schweiz gekommen, weil die hiesige Druck- und Grafikbranche international einen sehr guten Ruf genoss. Nach Kursen an der Kunstgewerbeschule arbeitete er damals in einer Werbeagentur. Seinen Vorgesetzten sei aufgefallen, dass er auch schreiben könne. So kam eins zum anderen.

Wer Helmut W. Rodenhausen zuhört, spürt sofort, wie sehr ihn die Holzkohle sprichwörtlich entflammt hat und wie breit sein Wissen über das «schwarze Gold» ist. So kann er von einem deutschen Chemiker erzählen, der im Urwald – wo es eigentlich keinen Humus gibt – auf Holzkohle-Erde gestossen ist. Oder davon, dass nur die Holzkohle, die nicht gut verkohlt wurde, viel Russ und Teer abgibt. Ein weiterer spannender Fakt: Könnte man einen zehn Zentimeter grossen Holzkohlewürfel ausbreiten und glätten, würde eine Fläche so gross wie ein Fussballfeld entstehen. Und: «Die Zellen der scheinbar toten Materie werden auch rasch besiedelt und bieten Lebensraum für Mikroorganismen und Insekten.» Der Autor weist ausserdem schmunzelnd auf das englische Sprichwort hin, das besagt, dass ein Diamant nur ein Stück Kohle ist, das gut mit Druck umgehen konnte.

«Kohle wird an Bedeutung gewinnen»

Kohle verursacht CO 2 , wenn man sie verbrennt. Dass sie deshalb bald verschwinden wird, glaubt Helmut W. Rodenhausen nicht. Im Gegenteil: «Kohle ist aufgrund der Absorptionsfähigkeit als Stoff zum Beispiel aus der Medizin oder der Biochemie nicht mehr wegzudenken. Ich denke, sie wird in Europa eher an Bedeutung gewinnen.» Die Korporation Zug beispielsweise schaffe für die Nutzung des Holzes aus den eigenen Wäldern mobile Pyrolyse-Öfen an (Verbrennen bei hohen Temperaturen ohne Sauerstoff), um so der Bevölkerung hochwertige und faire Kohle bieten zu können.

Worauf genau der ehemalige Megger, der im letzten Sommer nach Basel umgezogen ist, bei seinen Holzkohle-Vortrag in Meggen den Fokus legen will, weiss er noch nicht. Doch auf die Partnerschaft von Meggen und Romoos, dem Zentrum der Zentralschweizer Köhlerei, mache er gern aufmerksam. Wahrscheinlich werde er in seinen Ausführungen der Holzkohle als Element durch die Jahrtausende folgen. Wie im Buch werden aber bestimmt auch die Geschichten der Menschen, die in Beziehung zur Holzkohle stehen, einen wichtigen Platz einnehmen.

Referat am Freitag, 29. April, 19 Uhr, Gemeindesaal Meggen, Eintritt frei.