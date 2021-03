Meggen Spucken im Akkord: Erste Schüler im Kanton Luzern lassen sich freiwillig testen Knapp 130 Sekundarschüler aus Meggen haben an einem Pilotversuch teilgenommen. Das Ziel: Flächendeckende PCR-Spucktests nach den Sommerferien. Und wir verraten, wo sich alle anderen noch vor Ostern testen lassen können. Alexander von Däniken 30.03.2021, 15.36 Uhr

Die Frühlingssonne wärmt am Dienstagmorgen den Asphalt vor dem Sekundarschulhaus in Meggen. Zum Gesang der Vögel gesellt sich ein Gurgeln aus 33 Kehlen. Bis am Ende des Tages wird ein Grossteil der 130 Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenplatz den Mund mit der Salzwasserlösung gespült und diese danach in einen Becher gespuckt haben.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Meggen führen auf dem Pausenplatz das Testprozedere durch.

Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

«Das ist erfreulich. Zumal es kritische Stimmen gab, als die Maskenpflicht ausgeweitet worden ist», sagt Urs Kaufmann. Der Megger Gesamtschulleiter beobachtet aufmerksam das Prozedere.

Die Sekundarschule Meggen ist die erste Schule im Kanton Luzern, deren Schüler sich freiwillig testen lassen. Laut Kaufmann hat das Bildungs- und Kulturdepartement diese Schule aufgrund der Grösse und der Nähe zur Stadt Luzern ausgewählt. Um auch Daten von Gymi-Schülern zu erhalten, werden morgen Mittwoch auch die Kantischüler aus Beromünster getestet. Deren Prorektor Guido Nauer sagt, es hätten sich rund 210 Testpersonen angemeldet, was etwa zwei Drittel entspreche. «Das ist ein guter Wert», so Nauer. Getestet wird in Möischter in Klassenzimmern.

An beiden Orten handelt es sich um PCR-Speicheltests, Der Bund übernimmt die Kosten. Es braucht bei allen Personen, die sich testen lassen, eine Einverständniserklärung: Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler müssen eine elterliche Einwilligung einholen. Und das war bei den meisten überhaupt kein Problem, wie Urs Kaufmann betont.

Proben werden gemischt getestet

Trotz Gratis-Testkits, und Laboranalyse durch das medizinische Labor Synlab ist der Aufwand für die Schule nicht unerheblich, aber machbar, wie Kaufmann ausführt. Schliesslich dürfen die Testpersonen zwei Stunden vor Abgabe der Speichelprobe weder etwas essen noch die Zähne putzen.

«Das reduziert die möglichen Zeitfenster an einem Schultag erheblich.»

Den Testablauf haben die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen geübt: Testkit öffnen, Salzlösung während 30 Sekunden gurgeln, in einen Becher spucken, Flüssigkeit in eine Ampulle füllen, alles verschliessen, fertig.





Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

Im Labor werden jeweils ein paar Proben gemischt. Ist eine Mischung auffällig, werden die Proben der betroffenen Mischung einzeln analysiert, um die infizierte Person festzustellen. In jedem Fall werden die Eltern der Schüler via SMS und E-Mail benachrichtigt.

Julian (13) hat den Test jedenfalls nicht schlimm gefunden: «Nur habe ich fast etwas von der Salzlösung verschluckt.» Den Test findet er sinnvoll. Etwas mehr Zweifel an dessen Wirksamkeit hat Jasmin (14). «Ich hoffe, dass es etwas bringt», sagt sie. Das Gurgeln der Salzlösung sei etwas komisch, aber nicht dramatisch. Kein Drama ist das Testen auch für die Lehrpersonen, wie Urs Kaufmann versichert. Auch hier machen praktisch alle freiwillig mit.

«Wenn solche Tests dazu beitragen, den Präsenzunterricht sicherzustellen, dann sind wir gerne dabei.»

Präsenz- vor Fernunterricht: Das ist auch die Devise von Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann, wie er vor einigen Tagen ausführte. Mit den Tests können asymptomatische Fälle bei Kindern und Jugendlichen erfasst werden, «eine mögliche Weiterverbreitung des Virus frühzeitig unterbunden sowie eine grossflächige Quarantäne-Anordnung für die Lernenden und die Lehrpersonen vermieden werden». Verlaufen die Pilotversuche in Meggen und Beromünster erfolgreich, sollen diese präventiven Tests nach den Frühlingsferien flächendeckend an Luzerner Schulen zum Einsatz kommen. Dies in Ergänzung zu den bisherigen Ausbruchstests bei auftretenden Coronafällen, die bereits mehrfach zur Anwendung kamen.

Wo kann man sich noch vor Ostern testen lassen?

Für Schülerinnen und Schüler gibt es also nach den Frühlingsferien eine Perspektive für freiwillige Spucktests. Doch wo kann man sich noch vor Ostern testen lassen? In den Testzentren auf der Allmend in Luzern, in Emmenbrücke und Sörenberg ist bis Karfreitag kein Test mehr möglich. Im Testzentrum Schüpfheim hingegen gibt es sogar noch am Donnerstag Kapazitäten (Stand Dienstagmittag). Die Testzentren bieten Schnelltests und PCR-Tests an. Dazu reichen eine Online-Anmeldung und das Mitbringen von ID oder Pass und Krankenkassenkarte. In einigen Testzentren können Testwillige auch ohne Voranmeldung vorbeigehen; allerdings ist dann mit Wartezeiten zu rechnen.

Diese Testmöglichkeiten gibt es Schnelltest, PCR-Test, Selbsttest: Um das Coronavirus nachzuweisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am genauesten ist der PCR-Test. Dieser erfolgt über einen Nasen-Rachen- oder einen Rachenabstrich. Ärzte und Apotheker sprechen vom Goldstandard. Das Resultat liegt in der Regel in 24 bis 48 Stunden vor. Den Abstrich führen Ärzte, Apotheker, Spitäler und Testzentren durch, die Analyse erfolgt im Labor. Der PCR-Test wird in den meisten Fällen vom Bund finanziert. Wird er für eine Reise ins Ausland benötigt, müssen die Kosten selber getragen werden. Gepoolter PCR-Test: Dabei werden die Speichelproben von mehreren Personen zu einer Mischprobe vereint. Das Labor analysiert diese. Fällt das Resultat positiv aus, müssen die Personen der entsprechenden Gruppe zum individuellen PCR-Test antreten. Gepoolte PCR-Tests werden im Kanton Luzern als Pilotprojekt in sieben Firmen durchgeführt. Im Kanton Zug kommen sie auch bei den Massentests in den Schulen zum Einsatz. Der Antigenschnelltest, umgangssprachlich einfach Schnelltest genannt, liefert innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis. Der Test wird über einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Die Ergebnisse sind weniger verlässlich als jene des PCR-Tests. Der Antigenschnelltest wird im Kanton Luzern von Apotheken, Testzentren oder teilweise auch Ärzten angeboten. Er kann beispielsweise vor einem Besuch gemacht werden, um besonders gefährdete Personen zu schützen. Der Schnelltest wird in jedem Fall vom Bund bezahlt. Antigenselbsttest: Am 12. März hat der Bundesrat beschlossen, den Einsatz von Antigenselbsttests zu ermöglichen. Dieser kann zu Hause durchgeführt und ausgewertet werden. Doch noch sind keine Selbsttests zugelassen. Sobald dies erfolgt ist, sind die Kits in den Apotheken verfügbar. Bis zu fünf Tests pro Person und Monat werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schwieriger ist die Situation in den Apotheken. Schon vor einer Woche waren die meisten Apotheken, die einen Test anbieten, bis nach Ostern ausgebucht. Beim Coronatestcenter Emmen, das von der Sonnen-Apotheke und der Emmen-Apotheke betrieben wird, waren für Donnerstag noch wenige Termine frei. Beim privaten Anbieter «Corona 24» an den Standorten SPZ Nottwil sowie Höchweid Ebikon waren ebenfalls noch Schnelltest-Termine frei.

Schnelltests für Personen ab 16 Jahren bietet neu auch das Luzerner Kantonsspital (Luks) an. Dies teilte das Kantonsspital am Dienstag mit. Für die Standorte in Luzern, Sursee und Wolhusen können auf luks.ch/corona Termine gebucht werden. Und solche gibt es auch noch vor Ostern. Sowohl beim PCR-Test als auch beim Antigen-Schnelltest können getestete Personen das Resultat online via Patientenportal «MeinLUKS» einsehen, sobald dieses vorliegt.

Mit dem neuen Angebot reagiert das Luks auf die Testengpässe. Diese will die SP der Stadt Luzern mit sogenannten Coronacheckboxen lösen. Mit einem Postulat fordert die SP-Fraktion den Stadtrat auf, zu prüfen, ob an geeigneten Standorten in Luzern Boxen für Schnelltests erstellt werden könnten. Dieses Angebot gebe es bereits in der Stadt Wien. Unabhängig davon sollten sich künftig zunehmend auch Angestellte in Firmen testen lassen. Ein entsprechender Pilotbetrieb wird noch bis Ende dieser Woche verlängert. Und um wieder auf Kinder zurückzukommen: Neben den Testzentren in Luzern und Emmenbrücke bietet auch das Luzerner Kantonsspital Tests für Kinder an. Ab kommendem Samstag sind zudem bei «Swiss Medi Kids» in Luzern Termine erhältlich.