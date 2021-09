Volksentscheide nur noch an Urne: SVP Meggen lanciert Initiative

Meggen Volksentscheide nur noch an der Urne: SVP Meggen lanciert Initiative Wie schon in anderen Gemeinden soll es in Meggen künftig keine klassische Gemeindeversammlung mehr geben. Das fordert die SVP. Bis Dezember hat sie Zeit, die nötigen Unterschriften zu sammeln. Pascal Studer 10.09.2021, 18.03 Uhr

Gibt es in Meggen bald keine Abstimmungen an Gemeindeversammlungen mehr? Die SVP Meggen will es so. Symbolbild: Pius Amrein

Die SVP Meggen will die politische Ordnung in der Gemeinde umkrempeln. Wie aus dem aktuellen Kantonsblatt hervorgeht, sollen in Zukunft «alle Volksentscheide der Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen im Urnenverfahren durchgeführt werden». Geht es nach der SVP, soll also bald nicht mehr möglich sein, an der Gemeindeversammlung über Sachgeschäfte zu entscheiden. Bis am 10. Dezember haben die Initianten Zeit, 500 stimmberechtigte Meggerinnen und Megger vom Vorhaben zu überzeugen.

Einer der Initianten ist Michael Birrer. Er ist Parteipräsident der SVP Meggen und hat zusammen mit seinen anderen Vorstandsmitgliedern den Initiativtext verfasst. Die Vorlage stütze sich auf demokratiepolitische Überlegungen, die auch in zahlreichen anderen Gemeinden bereits zur Abschaffung der Gemeindeversammlung geführt haben. Birrer erklärt: «Wir finden es falsch, wenn ein paar wenige über Sachgeschäfte an einer Gemeindeversammlung entscheiden.» Dass jeweils nur ein Bruchteil der Stimmberechtigten eine Versammlung besucht, habe nicht zwingend mit Desinteresse zu tun. «Nur schon die Kapazitätsbeschränkung in einem Saal bewirkt, dass sich die Stimmbeteiligung jeweils zwischen 3 und 5 Prozent bewegt», so Birrer.

Versammlungen soll es weiterhin geben, aber ohne Abstimmung

An einer Urnenabstimmung hingegen könnten sich alle beteiligen, die das wollen – und dies unabhängig von einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Zeit. «Sie können sich zu Hause mit dem jeweiligen Geschäft auseinandersetzen», so Birrer. Für ihn ist klar: Das Megger Stimmvolk ist nicht politikmüde. Das zeige die hohe Stimmbeteiligung, etwa bei der Abstimmung über das PMT-Gesetz, immer wieder.

Ein wichtiger Punkt bei der Initiative: Auch wenn sämtliche Volksentscheide an die Urne verlegt werden, soll es weiterhin Versammlungen geben. «Der Austausch mit der Bevölkerung ist sehr wichtig. Dieser soll erhalten bleiben», erklärt Birrer. Dies könne beispielsweise in Form einer Informations- und Dialogveranstaltung stattfinden, wie es auch andere Gemeinden kennen, namentlich Adligenswil, Buchrain, Ebikon, Hochdorf, Malters, Römerswil, Ruswil und Wolhusen.

SVP hofft auf Goodwill des Gemeinderats

In den nächsten Tagen werden die Bögen in die Haushalte verschickt und können kostenlos retourniert werden. Ob die Vorlage schliesslich angenommen wird, hänge auch vom Gemeinderat ab, meint Birrer: «Erfahrungsgemäss wird die Meinung des Gemeinderats sehr geschätzt.» Dass die SVP im Gremium nicht vertreten ist, sieht Birrer nicht als Problem. «Eine hohe Stimmbeteiligung sollte im Interesse des Gemeinderats liegen», sagt er.

Die übrigen Ortsparteien haben sich noch nicht zur Vorlage geäussert. So hält sich etwa die FDP, welche drei der fünf Sitze im Gemeinderat innehat, noch bedeckt. «Wir werden die Vorlage im Vorstand beraten und uns dann auf eine Position festlegen», sagt Kathrin Scherer, Präsidentin der FDP Meggen.