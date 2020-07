Interview Megger Gemeindepräsident zum Ladenschlussgesetz: «Wir waren schon immer sehr liberal» Meggen interpretiert das Ladenschlussgesetz anders als der Kanton Luzern. Gemeindepräsident Urs Brücker sagt, warum. Lukas Nussbaumer 21.07.2020, 18.12 Uhr

Behörden von Tourismusgemeinden wie Meggen, Vitznau, Weggis oder die Stadt Luzern können Läden längere Öffnungszeiten bewilligen, als sie im kantonalen Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG) vorgesehen sind. Alle vier Gemeinden machen davon Gebrauch – Vitznau und Meggen erst seit kurzem.

Der Volg in Meggen darf seit kurzem länger offen haben, als im Ruhetags- und Ladenschlussgesetz vorgesehen ist. Bild: Manuela Jans-Koch (Meggen, 18. Juli 2020)

Während die Stadt Luzern das RLG streng anwendet und nur Geschäften eine Ausnahmebewilligung erteilt, die ihr Sortiment auf den Tourismus ausgerichtet haben, handhaben Meggen oder auch Weggis das Gesetz ausgesprochen locker. Beide Gemeinden wurden vom Kanton denn auch schon für ihre lasche Praxis gerügt – Meggen für das Gewähren von zu langen Öffnungszeiten, Weggis für das nicht auf den Tourismus ausgerichtete Sortiment. Auswirkungen hatten die Mahnschreiben aus Luzern nicht, weil die Gemeinden sowohl Bewilligungs- als auch Kontrollbehörden sind. Nun prüft der kantonale Detaillistenverband jedoch rechtliche Schritte. Der Megger Gemeindepräsident Urs Brücker erklärt, warum seine Gemeinde der Volg-Filiale kürzlich längere Öffnungszeiten bewilligt hat. Brücker politisiert für seine Partei, die GLP, auch im Kantonsrat.

Noch 2014 hat der Gemeinderat von Meggen ein Gesuch von Volg um längere Öffnungszeiten abgelehnt– und nun doch bewilligt. Warum die Kehrtwende?

Gemeindepräsident Urs Brücker Bild: PD

Urs Brücker: In der Zwischenzeit hat Volg in Weggis ein Gesuch gestellt, das 2016 bewilligt worden ist. Dann gelangte die Ladenkette erneut an uns, worauf wir zum Schluss gekommen sind, dass die Situation bei uns in Meggen vergleichbar ist mit jener in Weggis. Darum haben wir die Ausnahmebewilligung im Dezember 2019 erteilt.

In Weggis haben Touristen eine grosse Bedeutung, in Meggen sind sie die absolute Ausnahme.

Wir können nichts dafür, dass der Kanton auch Meggen als Tourismusgemeinde eingestuft hat. Wir sitzen also im gleichen Boot wie Weggis.

Sie erhielten Anfang Jahr ein Schreiben des Kantons, wonach die Öffnungszeiten der Volg-Filiale nicht korrekt seien. Was haben Sie unternommen?

Beim Brief handelt es sich nur um eine Bekundung des Missmuts durch den Kanton.

Das Sortiment des Geschäfts in Meggen ist auch nicht auf den Tourismus ausgerichtet, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist.

Das ist eben nicht so klar, denn das Gesetz ist offen formuliert. Die Gemeinderäte von Weggis und Vitznau sehen das ja gleich wie wir.

Der Gemeinderat von Meggen hat den Kanton wegen der Aufgaben- und Finanzreform (AFR) bis vor Bundesgericht gezerrt, nimmt es aber selber mit dem Ladenschlussgesetz nicht so genau.

Das ist ein sehr weit hergeholter Vergleich, denn zwischen diesen beiden Geschäften besteht kein Zusammenhang. Das Bundesgericht ist im Übrigen zum Schluss gekommen, dass mit dem AFR die Gemeindeautonomie verletzt wurde.

Sie haben im Kantonsrat bei der Beratung des Ladenschlussgesetzes gesagt, die Lockerung der Öffnungszeiten sei zwar gut, im Grundsatz würden Sie aber für eine totale Liberalisierung einstehen. Es ist also klar, dass Meggen mit Ihnen als Gemeindepräsident Ausnahmebewilligungen erteilt.

Ich war schon immer für eine komplette Liberalisierung und habe nie verstanden, warum die Öffnungszeiten im Kanton Luzern derart restriktiv festgelegt sind. Was Meggen betrifft: Wir waren schon immer eine sehr liberale Gemeinde.

Nun ist die Empörung über die lasche Praxis in Meggen aber gross: Der Detaillistenverband prüft rechtliche Schritte, Kantonsräte fordern eine Gesetzesanpassung. Was tun Sie nun?

Das ist offen. Wir werden uns im Gemeinderat aber selbstverständlich über das Thema unterhalten. Allerdings erst nach den Ferien.

Volg räumt Fehler – und öffnet künftig am Sonntag erst ab 8 Uhr Laut dem Ruhetags- und Ladenschlussgesetz des Kantons Luzern dürfen Läden, die von den Gemeinden eine Ausnahmebewilligung für längere Öffnungszeiten haben, am Sonntag erst um 8 Uhr öffnen. Die Volg-Filiale in Meggen bedient ihre Kunden jedoch bereits um 7.30 Uhr. Dies wurde vom Justiz- und Sicherheitsdepartement bereits gerügt. Nun sagt Volg-Sprecherin Tamara Scheibli: «Bei der Festlegung der Öffnungszeiten ist es zu einem Fehler gekommen. Selbstverständlich passen wir die Öffnungszeit ab dem kommenden Sonntag an und öffnen künftig erst um 8 Uhr.» (nus)