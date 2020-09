Mehr Bäume und Grünflächen in den urbanen Zentren – Luzerner Kantonsrat sagt Ja zu SP-Vorstoss Städte leiden besonders unter dem Klimawandel. Der Kantonsrat Luzerns hat die Dringlichkeit erkannt und befürwortet einen entsprechenden Vorstoss. Einen separaten Bericht will er aber nicht. Reto Bieri 14.09.2020, 15.55 Uhr

Grüne Plätze wie hier auf dem Luzerner Inseli soll es in urbanen Zentren künftig mehr geben. Patrick Huerlimann (17. August 2020)

Der Klimawandel macht den Menschen in den Städten zu schaffen. Betongebäude und -strassen speichern die Hitze und sorgen für hohe Temperaturen. Kantonsrat Hasan Candan (SP, Luzern) fordert deshalb in einem Postulat, die Versiegelung des Bodens zu stoppen und ein Konzept zur Verbesserung des Mikroklimas in urbanen Zentren und in der Agglomeration zu erarbeiten. «Wir müssen unsere Böden als Wasserspeicher zurückerhalten», sagte Candan am Montagnachmittag an der Kantonsratssession in der Messe Luzern.