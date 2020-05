Mehr Massnahmen gegen die Krise? Nein, danke! Luzerner Gewerbe zeigt sich krisenresistent Die meisten Luzerner Firmen wollen keine Unterstützung von Bund und Kanton, wie eine neue Umfrage offenbart. Für den Gewerbeverbandsdirektor ist die Zurückhaltung des Kantons darum richtig. Alexander von Däniken 28.05.2020, 06.00 Uhr

Beispiele, wie hart die Coronakrise die Luzerner Unternehmen trifft, gibt es einige. So entlässt der Uhren- und Schmuckkonzern Gübelin Kaderangestellte, viele Restaurants machen trotz Lockerungen kaum Umsatz (wir berichteten). Doch wie steht es um das Luzerner Gewerbe als Ganzes? Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) wollte es genau wissen.

Die Luzerner Wirtschaft trotzt der Coronakrise. Im Bild: Swiss Krono in Menznau. Pius Amrein

Vom 18.Mai bis gestern hat der KGL via Gewerbevereine und Berufsverbände 9300 Unternehmen eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen. 1405 (15 Prozent) nahmen die Einladung an. Es ist die zweite Umfrage dieser Art. Vor fast zwei Monaten sagte über die Hälfte der Firmen aus, es brauche «unbedingt zusätzliche Mittel des Kantons». Jetzt teilen fast 53 Prozent der Firmen mit, dass sie auf keinerlei Hilfe von Bund oder Kanton angewiesen sind. Ein Drittel sagt aus, dass die nötigen Massnahmen bereits ergriffen worden seien. Für nur knapp 13Prozent sind die Massnahmen noch lückenhaft.

Nur ein Zehntel rechnet mit einem Verlustgeschäft

Zur Einschätzung der eigenen Stärken passt, dass rund die Hälfte der Firmen damit rechnet, trotz Schutzkonzepte in den nächsten Wochen gewinnbringend arbeiten zu können. Nur ein Zehntel rechnet mit einem Verlustgeschäft. Entsprechend halten zwei Drittel der Unternehmen die Schutzkonzepte für angemessen und gut umsetzbar. Allerdings bekunden hier vor allem Tourismus- und Gastronomiebetriebe Mühe. Nur 30 Prozent von ihnen finden die Konzepte gut, 57 Prozent melden ein Verlustgeschäft.

Die positive Grundstimmung relativiert sich leicht bei der Frage nach dem Umsatzrückgang von Mitte März bis Mitte Mai im Vergleich zum Vorjahr. So geben fast 15 Prozent der Firmen an, dass die Umsätze um 80 bis 100 Prozent eingebrochen sind. 28 Prozent der Firmen beziffern die Einbussen auf 40 bis 80 Prozent. Fast jedes fünfte Unternehmen gibt keine Einbussen an – und jede zwanzigste Firma konnte ihren Umsatz sogar steigern.

70 Prozent der befragten Unternehmen verzichten auf einen Überbrückungskredit des Bundes, 17 Prozent haben auf dieses Mittel zurückgegriffen oder werden es noch tun. Öfter in Anspruch genommen worden ist die Kurzarbeit – mit fast 37 Prozent aber seltener als im Schweizer Durchschnitt.

Vier von fünf Firmen fordern Lockerungen

Bei den Forderungen an die Politik steht eine mit Abstand zuoberst: Massnahmen lockern. 84Prozent der Firmen wünschen sich das in den kommenden Monaten. 65 Prozent gaben (zusätzlich) an, dass die Wirtschaft weiterhin unterstützt werden soll. Eingriffe in das Mietwesen werden von zwei Dritteln der Unternehmen nicht gewünscht. Eher soll der Regierungsrat kontrollieren, ob die Entschädigungen korrekt ausbezahlt werden. Dieser Meinung sind 36 Prozent.

Gaudenz Zemp Direktor des KGL. PD

Für KGL-Direktor Gaudenz Zemp zeigt die Umfrage zweierlei. Einerseits seien die Unternehmen als Ganzes tatsächlich konkurrenzfähig aufgestellt: «Staatliche Hilfen nach dem Giesskannenprinzip, wie es sie in anderen Kantonen gibt, sind an der Basis in Luzern gar nicht erwünscht.» Dafür werde die Eigenverantwortung grossgeschrieben. Andererseits gebe es grosse Unterschiede zwischen den Branchen und Unternehmensgrössen. «Grosse Firmen rechnen verstärkt damit, mittelfristig Angestellte entlassen zu müssen.»