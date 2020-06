Mehr Mitsprache für die Bevölkerung – das wollen die Krienser SP-Kandidierenden erreichen Cla Büchi und Judith Luthiger streben eine linke Mehrheit im Krienser Stadtrat an. Ein zentrales Anliegen ist beiden die Bildung. In einem Punkt sind sie sich aber nicht einig. Stefan Dähler 20.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im ersten Wahlgang lagen sie auf den Plätzen zwei und vier, verpassten jedoch das absolute Mehr. Nun wollen die beiden SP-Kandidierenden Cla Büchi (55) und Judith Luthiger (60) im zweiten Wahlgang am 28. Juni erstmals eine linke Mehrheit im Krienser Stadtrat realisieren.

Cla Büchi und Judith Luthiger im Parkbad Kriens.

Bild: Manuela Jans-Koch (28. Mai 2020)

Der Grüne Maurus Frey wurde bereits im ersten Wahlgang gewählt. Weiter zur Wahl stehen Christine Kaufmann (CVP), Roger Erni (FDP), Marco Frauenknecht (SVP) und Marcel Zandegiacomo (parteilos).

Welche Ziele wollen Büchi und Luthiger mit einer linken Mehrheit erreichen? «Der Spielraum wird wegen der finanziellen Lage gering sein in den nächsten Jahren. Das ergibt wenig Möglichkeiten für neue Projekte. Gleichzeitig ist es aber auch eine interessante Herausforderung, mit wenigen Mitteln das Optimale herauszuholen», sagt Büchi, der derzeit Fraktionschef der SP im Einwohnerrat ist. «Wichtig ist eine breite Diskussion über Leistungen – welche Leistungen will die Bevölkerung, welche nicht?», fügt Luthiger, die seit 2012 Bildungsvorsteherin ist, an. Beiden ist wichtig, die Bevölkerung «mit auf den Weg zu nehmen». Auch die Kommissionen sollen stärker eingebunden werden. Das Ziel müsse sein, Visionen zu entwickeln. «Wenn du weisst, wo du hinwillst, kannst du auch Prioritäten setzen», sagen beide.

Tagesstrukturen sind von grosser Bedeutung

Weiter betont Luthiger: «Die Qualität der Bildung darf nicht mit Sparen aufs Spiel gesetzt werden.» Zentral sind für beide zudem die Tagesstrukturen. «Es ist möglich, Lösungen zu finden, die nicht so teuer sind, etwa durch die Nutzung bestehender Räume», findet Luthiger. Büchi fügt an:

«Dieses Angebot muss vorhanden sein, sonst leidet die Attraktivität der Stadt, und Familien werden Kriens meiden.»

Wie würden die beiden eine Blockadesituation mit dem Einwohnerrat, in dem nach wie vor die bürgerlichen Parteien die Mehrheit stellen, verhindern? «Das Wohl der Stadt ist das oberste Ziel, man muss alle Kräfte einbinden», sagt Büchi. «Die Parteipolitik muss im Stadtrat in den Hintergrund rücken», fügt Luthiger an. Auch hier gelte es, die Kommissionen einzubeziehen und mit ihnen Kompromisse zu finden. Schliesslich sei es die Aufgabe des Stadtrats, die Beschlüsse des Einwohnerrats umzusetzen.

Wie viel Einfluss soll die Stadt bei Bauprojekten ausüben?

Ganz einig sind sich Büchi und Luthiger aber nicht in allen Punkten, sie haben beide durchaus ihr eigenes Profil. Büchi will, dass die Stadt deutlich aktiver Einfluss auf bauliche Entwicklungen nimmt; beispielsweise bei Bebauungsplänen auf das Wohnungsangebot und die Durchmischung. Weiter soll sie innovative Projekte anstossen. Zudem soll die Stadt eher Grundstücke kaufen, anstatt eigene zu «verscherbeln». Dadurch gewinnt man an Einfluss und kann die bauliche Entwicklung noch besser steuern.

Die SP-Kandidierenden Judith Luthiger und Cla Büchi im Parkbad in Kriens.

Bild: Manuela Jans-Koch (28. Mai 2020)

Luthiger findet, die Stadt solle und könne nur bedingt Einfluss nehmen, aber auch sie begrüsst die «Förderung innovativer Projekte». Und um Land zu kaufen, fehlten Kriens schlicht die finanziellen Mittel. Beide stimmen überein, dass die Stadt private Investoren in die Pflicht nehmen müsse, wenn es um die Aufenthaltsqualität und Freiräume geht – letztlich profitierten die Investoren selbst auch davon, wenn sie die Wohnungen leichter vermieten oder verkaufen können.

Trotz möglicher Nicht-Wahl keine Konkurrenten

Es ist durchaus möglich, dass nicht beide gewählt werden. Als Konkurrenten sehen sich Büchi und Luthiger aber nicht. «Wir ergänzen uns sehr gut, haben beide einen Leistungsausweis und breite Erfahrungen», sagt Luthiger. Cla Büchis Spezialgebiet ist als Inhaber eines Architekturbüros und Projektleiter der Überbauung der Kooperation Industriestrasse in Luzern das Bauwesen.

Judith Luthiger ist als Bildungs- und Kulturvorsteherin sowie ehemalige Lehrerin mit diesen Themen vertraut, als ausgebildete Kauffrau kennt sie sich auch mit Finanzen aus und hat dieses Departement nach dem Wechsel Paul Winikers in den Regierungsrat schon interimistisch geleitet.

Büchi strebt das Baudepartement an

Für beide ist die Ausgangslage anders als im ersten Wahlgang. Damals kandidierte Cla Büchi auch für das Stadtpräsidium, nun noch als «normaler» Stadtrat, um Maurus Frey den Weg zu ebnen. Büchis früher geäussertes Ziel, die Bevölkerung stärker einzubinden, ändere sich aber dadurch nicht. «Partizipation ist in jedem Departement zentral.»

Sein Wunschdepartement sei aber der Bau. «Dank meiner beruflichen Erfahrung kenne ich die Materie und bin durch mein vielfältiges Engagement in Fachgremien und Interessengemeinschaften breit und gut vernetzt, ich müsste mich nicht lange einarbeiten.»

Luthiger ist die letzte verbliebene Bisherige

Judith Luthiger wird nicht mehr von den Grünen unterstützt. «Klar hätte ich mir diese Unterstützung gewünscht. Doch ich bin überzeugt, dass viele grün Gesinnte mich dennoch wählen.» Zudem wäre sie bei einer Wahl die einzige Bisherige im Stadtrat – Matthias Senn (FDP), Lothar Sidler und Franco Faé (beide CVP) haben sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen, Cyrill Wiget (Grüne) seinen Rücktritt schon länger angekündigt. «Ich kann meine Erfahrung einbringen und unterstützend wirken, besonders bei Geschäften, die schon eine Vorlaufzeit haben», sagt Luthiger. Sie betont zudem, dass sie sich über die neue Kandidatur von Christine Kaufmann (CVP) freut: «Erstmals könnten zwei fähige Frauen in der Krienser Exekutive vertreten sein.» Bei einer Nichtwahl Luthigers bestünde der Stadtrat nur noch aus Neuen. Wie würde sich das auswirken? Luthiger:

«Der Stadtrat wäre zu Beginn stark abhängig von der Verwaltung und vom Stadtschreiber.»

Wie viel Zeit ein neu gewählter Stadtrat benötige, um sich einzuarbeiten, sei zwar unterschiedlich. Es dauere aber mindestens ein Jahr, bis man mit den neuen Aufgaben vertraut sei. «Stellen Sie sich ein solches Szenario in der Privatwirtschaft vor. Die ganze Chefetage geht!»