Mehr Tempo für Homeoffice: Anbieter erhöhen die Internet-Geschwindigkeit Aufgrund der Corona-Krise gewähren mehrere Internet-Anbieter vorübergehend ein kostenloses Upgrade. Besonders grosszügig ist unter anderem EWL. Stefan Dähler 20.03.2020, 17.13 Uhr

Wer von Daheim aus arbeitet, braucht eine guten Internet-Verbindung. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Gute Nachrichten für jene, die derzeit von zu Hause aus arbeiten müssen. Gleich mehrere Internet-Anbieter erhöhen in diesen Tagen die Internet-Geschwindigkeit kostenlos. So surfen Privatkunden von Energie Wasser Luzern (EWL) vorerst bis am 30. April mit der Maximalgeschwindigkeit von 1 Gigabyte pro Sekunde. «So können Sie auch im Homeoffice schnell agieren», heisst es in einem Kundenschreiben. Die Umstellung erfolge automatisch.