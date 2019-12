Mehrheit des Luzerner Kantonsrats spricht sich für Änderung der Rechtsform aus: Die Spital-AG nimmt eine erste hohe Hürde Der Luzerner Kantonsrat heisst die Änderung des Spitalgesetzes in erster Lesung gut – verlangt aber noch Anpassungen. Evelyne Fischer 02.12.2019, 20.24 Uhr

Das Luzerner Kantonsspital wird in eine neue Rechtsform überführt. Bild: Patrick Hürlimann (18. November 2019)

Das Wichtigste vorweg: In der Gesamtabstimmung nach erster Beratung stimmt der Luzerner Kantonsrat am Montag dem revidierten Spitalgesetz mit 77 zu 33 Stimmen zu. Damit können das Kantonsspital (Luks) und die Psychiatrie (Lups) in gemeinnützige Aktiengesellschaften umgewandelt werden. Auch nach der Änderung der Rechtsform bleiben die Unternehmen zu 100 Prozent im Besitz des Kantons Luzern.