Mehrzweckhalle Ruswiler Gemeinderat lässt sich von Abstimmungs-Nein nicht lähmen Nach dem Nein zum Ersatzneubau der Mehrzweckhalle gibt es für den Ruswiler Gemeinderat kein Wundenlecken. Hannes Bucher 30.11.2020, 19.15 Uhr

So hätte der geplante Ersatzbau der Mehrzweckhalle in Ruswil ausgesehen. Visualisierung: PD

Die Ruswiler Kulturvereine müssen sich vorerst mit der sanierungsbedürftigen Mehrzweckhalle begnügen. Die Ruswiler Bevölkerung hat sich nämlich am Wochenende gegen das vom Gemeinderat vorgelegte 8,3 Millionen Franken teure Ersatzneubauprojekt ausgesprochen. «Wir sind enttäuscht, dass wir den kulturellen Vereinen nun keine grösseren und gut eingerichteten Räumlichkeiten in absehbaren Zeit schaffen können. Die Zustimmung von 45 Prozent zeigt aber, dass doch ein beachtlicher Teil der Stimmberechtigten einen Ersatzneubau der Mehrzweckhalle gewünscht hat», sagt der Ruswiler Gemeindepräsident Franzsepp Erni (CVP) gestern auf Anfrage.

Wo sieht Erni den Grund für das Volks-Nein? «Die Differenz zwischen der ersten sehr groben Kostenschätzung und der vertieften Kostenermittlung anhand der Bedürfnisse der Nutzer und der Bausubstanzkontrolle war gross.» Erni erkennt dort auch eines der Gründe für das Nein: «Diese Differenz konnten wir nicht genügend gut erklären. Da war der zeitliche Faktor bestimmt auch ein Grund. Wir wollten jedoch trotz Corona keinen politischen Stillstand, da auch noch andere Projekte anstehen.»

Projekt rechtfertige die Kosten

War das vorgelegte Projekt für die Gemeinde Ruswil nicht auch zu teuer? Die «Pro-Kopf-Verschuldung» wäre mit dieser Investition auf über 9000 Franken angewachsen. Erni ist überzeugt, dass das Projekt die Kosten rechtfertigte. Der Gegenwert für die Bürger sei sehr hoch gewesen.

Der Gemeinderat sehe es als seine Aufgabe, den Bedürfnissen der vielen und sehr aktiven Dorfvereine gerecht zu werden und Lösungen aufzuzeigen. Und:

«Wir haben im Budget und im Aufgaben- und Finanzplan aufgezeigt, dass Ruswil dieses Projekt finanzieren kann.»

Bleibt punkto Mehrzweckhalle nun alles beim Alten? Ist das Thema für längere Zeit vom Tisch? Offensichtlich nicht. Der Gemeinderat Ruswil werde die Situation analysieren, verschiedene Player miteinbeziehen und weitere Varianten prüfen, sagt der Ruswiler Gemeindepräsident. In der Planungspipeline sind in Ruswil eine Reihe anderer Projekte. Dazu gehören Gemeindehaus, Abklärungen für eine allfällige Erweiterung des Oberstufenschulhauses Bärematt, Werkhof und ein Feuerwehrmagazin. «Nach dem Nein zur Ersatzneubau ist die Priorisierung dieser Vorhaben nochmals zu analysieren», so Erni.

«Ruswil muss weiter klug und nachhaltig investieren»

Vor exakt drei Jahren war das Projekt für ein neues Gemeindehaus an der Urne gescheitert, nun der Ersatzneubau Mehrzweckhalle, hat die Gemeinde viel Planung in den Sand gesetzt? «Die wichtigen Grundlagedaten sind nicht verloren, darauf kann aufgebaut werden», sagt Erni. Und: «Wir haben in den letzten Jahren erfolgreich mehrere zukunftsgerichtete Projekte realisieren können. Angefangen von der Sporthalle Wolfsmatt über die Dorfkernerneuerung Ost zum Parkhaus bis schlussendlich zur Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rüediswil. Daneben läuft momentan auch die etappenweise Realisierung des Anschlusses an die ARA-Blindei. Die Quote der von den Stimmberechtigten bewilligten Projekte ist somit sehr hoch.»

Erni betont, Ruswil müsse weiterhin klug und nachhaltig investieren: «Ein tiefer Steuerfuss allein und eine tiefe Pro-Kopf-­Verschuldung machen noch keine attraktive Gemeinde aus.»