Meierskappel Im Landgasthaus Strauss gab es einen Wirtewechsel Das neue Pächterpaar Andreas und Lyuba Berger haben den Betrieb am 1. April übernommen. Beatrice Vogel 09.06.2021, 21.14 Uhr

Nach 34 Jahren haben sich Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli und seine Frau Bernadette entschieden, das Landgasthaus Strauss in Meierskappel in jüngere Hände zu geben. Wie sie am Mittwoch mitteilten, hat das neue Pächterpaar Andreas und Lyuba Berger den Betrieb am 1. April übernommen. Sie werden den «Strauss» im ungefähr gleichen Stil weiterführen wie bisher, heisst es. Das neue und das ehemalige Wirtepaar laden am 3. Juli zur «An- und Austrinkete» ins Gasthaus Strauss.