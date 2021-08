Meierskappel: Autofahrer prallt in Steinmauer

Meierskappel Mit über 2 Promille in Steinmauer geprallt: 130'000 Franken Sachschaden nach Selbstunfall Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Meierskappel einen Selbstunfall gebaut. Der Mitfahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. 16.08.2021, 09.03 Uhr

Das stark beschädigte Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei (Meierskappel, 16. August 2021)

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, in Meierskappel. Ein alkoholisierter Mann fuhr mit dem Auto auf der Landiswilerstrasse in Richtung Risch. Bei der Einmündung in die Stockeristrasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr erst gegen eine Steinmauer und danach durch ein Gebüsch. Ein Alkoholatemlufttest ergab bei ihm einen Wert von 2,08 Promille, was 1,04 Milligramm pro Liter Alkohol entspricht.