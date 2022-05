Menzberg Sie hat mit 69 Jahren ihr erstes Buch herausgebracht – und berichtet darin von ihrem Bäuerinnen-Alltag Die Menzbergerin Therese Bussmann will der nicht-bäuerlichen Leserschaft den Alltag in der Landwirtschaft aufzeigen und so das Verständnis für ihre Arbeit verbessern. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.00 Uhr

Der Hof von Therese Bussmann liegt nicht gerade um die Ecke. Ab Menznau geht’s neun Kilometer die kurvige Strasse hinauf, bis man auf dem Menzberg ankommt und plötzlich von grünen Hügeln umgeben ist. Hier herrscht Ruhe und Stille – es gibt kaum Verkehr und keine Menschenmassen. Die «Schönheit dieser Natur» will die Bäuerin auch an andere weitergeben. Mit 69 Jahren hat sie dazu nun ihr erstes Buch rausgebracht.

Therese Bussmann mit ihrem Buch auf ihrem Hof. Bild: Eveline Beerkircher (Menzberg, 27. April 2022)

Ihr Werk ist in Form eines Tagebuchs geschrieben. Ab dem Sommer 2016 notierte die ehemalige Lehrerin ein Jahr lang, was sie in ihrem Alltag als Bäuerin erlebte: Zum Beispiel wie sie einmal alle löchrigen Hosen ihres Mannes flickte, wie sie um die vierzig Brote und Pizzas im Holzofen auf ihrem Hof backte oder welche Erfahrungen sie beim Gartenjäten machte. Es sind die kleinen Dinge im Alltag, an denen sie sich erfreut. Und diese will sie auch ihrer Leserschaft vermitteln. «Es geht mir nicht darum, mit meinem Buch eine politische Debatte über die Arbeit als Bäuerin und die Arbeitsbedingungen anzustossen, sondern den Menschen die Augen für die Sensationen im Alltag zu öffnen», sagt Bussmann.

Sie schreibt bereits seit zwölf Jahren Kolumnen

Sie habe bereits in der Sek gerne geschrieben und sich Gedichte und Geschichten ausgedacht. Danach absolvierte sie die Ausbildung zur Lehrerin und unterrichtete, bis sie ihren Mann kennen lernte und später zu ihm auf den Hof auf dem Menzberg zog. Seit ihrem 15. Lebensjahr führt sie bereits Tagebuch, um sich mit schwierigen Entscheidungen auseinanderzusetzen und um schöne Erinnerungen festzuhalten. «Das hat etwas Befriedigendes», sagt Bussmann, die seit zwölf Jahren in der «Bauernzeitung» rund fünfmal jährlich ihre Kolumnen veröffentlicht. Auch dort berichtet sie jeweils von ihren Erfahrungen als Bäuerin.

Auf die Idee für ihr Tagebuch kam sie schliesslich durch Freunde. «Sie sagten, dass solche Kolumnen eigentlich eher die nicht-bäuerliche Leserschaft sehen müsste, die den Bäuerinnen-Alltag nicht so gut kennen.» So machte sie täglich Notizen und schrieb in ruhigen Momenten den Text draussen auf einem Bänkli oder in ihrem Schlafzimmer nieder. Zuerst von Hand, dann tippte sie alles in den Laptop:

«Ich musste zuerst noch das Zehnfingersystem erlernen.»

Doch ein Buch herauszubringen, gelingt nicht ohne Hürden. Sie suchte und suchte – und fand keinen Verlag, der an ihr Werk glaubte. «Ich verlor den Mut und war enttäuscht.» Sie druckte ein paar Exemplare für sich und ihre sechs erwachsenen Kinder. Damit war das Thema für sie abgeschlossen. Als sich doch noch ein Verlag für das Manuskript interessierte, überarbeitete sie es nochmals und kürzte es um die Hälfte. Der Verlag wies es aber ab. Nach so viel vergeblicher Arbeit nahm sie Kontakt auf mit dem Entlebucher Medienhaus. «Dort musste ich zwar die ganze Produktion selber bezahlen und das Buch vorwiegend selber vermarkten, werde aber dabei unterstützt. Das ist entscheidend für mich. Die Vermarktung ist für mich Neuland.»

Auf dem Bänkli habe sie schon immer gerne gelesen. Bild: Eveline Beerkircher (Menzberg, 27. April 2022)

Auch die Schattenseiten ansprechen

Mit ihrem Buch hat sie noch ein weiteres Anliegen, welches sie vermitteln möchte. «Es gibt immer wieder negative Stimmen zur Landwirtschaft. Dies ist oft der Fall, wenn Personen falsch informiert sind. Ich will aufzeigen, wie es auf einem Hof wirklich abläuft.» Natürlich spreche sie im Buch auch die Schattenseiten an. Zum Beispiel, wenn eine Kuh geschlachtet werden müsse, was ihr jeweils sehr nahe gehe.

Ein weiterer schwieriger Punkt für sie am Bäuerinnen-Alltag, den sie ebenfalls im Buch antönt: Es gibt kaum Freizeit.

«Früher war es verpönt, als Bäuerin zu verreisen oder einem Hobby nachzugehen – was denken denn die Nachbarn, wenn man ein paar Tage lang nicht arbeitet?»

Doch sie wäre eigentlich sehr gerne zwischendurch in die Ferien gefahren, hat sie doch zum Beispiel als Jugendliche einen Sprachaufenthalt in England und ein Austauschprogramm in Norwegen gemacht. Derzeit helfen sie und ihr Mann auf dem Hof, den mittlerweile ihr Sohn führt, aus. «Seit wir hier weniger gebraucht werden, machen wir öfter als früher kurze Ausflüge. Ich hoffe, dass ich dafür noch lange fit auf den Beinen sein werde.»

Hinweis: Das Buch «Kühe Schwalben Dinkelbrot» kann für 24 Franken bei Therese Bussmann direkt bezogen werden (jbussmann@bluewin.ch, 041 493 17 05).

