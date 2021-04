Menznau Über 200 Jahre altes Fundstück gewährt Einblick in die Dorfgeschichte Im Archiv der Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau hat eine Archivarin ein Urbar von 1817 gefunden. Das kleine, in Leder verpackte Verzeichnis von Gütern und Gesetzen wartet mit einer Überraschung auf. Niels Jost 30.04.2021, 05.00 Uhr

Unscheinbar ist es, das kleine, in braunes Leder gebundene Büchlein im Archiv der Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es über Generationen hinweg niemand wirklich bemerkt hatte. Einen «Zufall» nennt denn auch Kirchmeier Josef Schärli den jetzigen Fund. «Wenn uns die Archivarin nichts davon erzählt hätte, würden wir wohl heute noch keine Ahnung von dessen Existenz haben», sagt Schärli.

Die Archivarin ist Julia Müller von der Firma Archivaria in Luzern. Die Pfarrei und Kirchgemeinde von Menznau haben sie beauftragt, ihr Archiv zu erschliessen. Dabei ist sie auf das Urbar aus dem Jahr 1817 gestossen. Ein Urbar ist ein Verzeichnis von Gütern, Einkünften und Rechten eines Grundherrn. Im vorliegenden Fall ist es das Verzeichnis aller Zehnteneinkünften des damaligen Pfarrers Rudolph Unterfinger von Menznau.

Das Urbar von Menznau aus dem Jahr 1817 mit den aussergewöhnlich farbenfrohen Illustrationen. Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2

«Ein Urbar ist grundsätzlich nichts Aussergewöhnliches», erklärt Julia Müller. «Speziell ist aber die Gestaltung. So schöne Illustrationen habe ich noch nie gesehen in einem Urbar.» Tatsächlich enthält das Verzeichnis nicht etwa endlose Listen mit Zahlen oder Wörtern, wie man es erwarten könnte, sondern farbige Zeichnungen. Gefertigt hat sie ein gewisser Vincenz Vonlaufen, ein Maler aus dem Dorf. Vor allem Grundstücke hat er abgebildet, samt Strassen, Bächen oder Gehöft.

Auch der Maler selbst ist im Urbar aufgeführt

Wer dieser Vincenz Vonlaufen war und wieso er sich solche Mühe machte mit den Illustrationen, weiss Julia Müller nicht. Ausgewertet habe sie das Urbar nicht. Beim Durchblättern habe sich einzig gezeigt, dass auch er im Urbar aufgeführt sei. Vonlaufen musste dem Pfarrer offenbar den jährlichen Zehnten abgeben.

Auch Josef Schärli weiss nicht mehr zu berichten, weder über den Maler noch über Pfarrer Rudolph Unterfinger. Für ihn ist aber klar: «Das Urbar gewährt einen einzigartigen Blick in die Geschichte unseres Dorfes.» Einzelne gezeichnete Grundstücke erkenne er wieder, bei anderen wiederum könne er nur mutmassen. «Die Beschriftungen in alter Schrift sind kaum zu entziffern», sagt Schärli. Orientierungshilfe bieten würden aber die Bachläufe oder einzelne Waldabschnitte, welche sich über die Jahrzehnte kaum verändert hätten.

Die ersten beiden Seiten des Menznauer Urbars von 1817. Unten rechts: die Signatur des Malers Vincenz Vonlaufen. Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2 Im Güterverzeichnis der Pfarrei sind alle Grundstücke ausserordentlich farbig illustriert. Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2 Auch der Maler der Illustrationen, Vincenz Vonlaufen, ist im Urbar aufgeführt. Zu ihm ist geschrieben: «Ein Stück Mattland beym Rüdel, gibt den Kleinzehnden. Besitzer: Vincenz Vonlaufen im Dorfe Menznau.» Ein Kleinzehnden ist gemäss Archivarin Julia Müller zum Beispiel Obst, Gemüse oder Kleinvieh. Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2 Dank der eingezeichneten Wege und Waldabschnitte lässt sich teilweise erkennen, wo die Grundstücke heute liegen. Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2 Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2 Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2 Bild: Archiv Pfarrei und Kirchgemeinde Menznau, A1-123.1/2

Ausstellung über historische Dokumente geplant

Schärli faszinieren nicht nur die Zeichnungen vom Urbar, sondern vieles mehr. Zum Beispiel auch die fein säuberlich geführten Stiftungsrechnungen früherer Jahre. «Man muss sich das mal vorstellen: Alles ist von Hand geschrieben, Seite für Seite. Vielleicht ist höchstens alle 50 Seiten eine kleine Korrektur zu erkennen», sagt der Kirchmeier. «Das ist höchst beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es damals noch keine ‹Delete›-Taste gab.»

Seine Faszination für die historischen Dokumente möchte Schärli mit der Bevölkerung teilen. Ihm zufolge ist eine kleine Ausstellung im nächsten Jahr vorgesehen, wenn die Erschliessung des Archivs beendet ist. Dabei soll den Menznauern das Archiv «schmackhaft» gemacht werden, «denn öffentlich zugänglich ist es ja bereits», so Schärli. Das Urbar werde sicherlich ein Aushängeschild sein. Aber auch sonst gebe es interessante Dokumente in den Regalen. Das älteste datiere von 1574, das neueste sei von 2010 – «aber nicht minder spannend», so Schärli.