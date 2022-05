Unfall in Menznau: Rollender Siloballen kracht in Auto

Menznau Zuerst geriet er ins Rollen, dann krachte er gegen ein Auto: Ein Siloballen sorgt für eine Verletzte Ein rund 600 Kilogramm schwerer Siloballen geriet in Menznau im steilen Gelände ins Rollen. Dann prallte die Ladung mit entsprechender Wucht gegen ein Fahrzeug. Die Autofahrerin wurde verletzt. 12.05.2022, 15.01 Uhr

Am Mittwochabend wurden auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Menznau Siloballen gewickelt und auf dem Feld stehen gelassen. Nach einiger Zeit geriet einer der rund 600 Kilogramm schwerer Siloballen ins Rollen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Die schwere Ladung Silogras rollte zuerst über das gemähte Feld und schoss anschliessend eine steil abfallende Weide hinunter.