Messenger Drogen, Nacktbilder und Infos von Luzerner Schulen: Das ist auf Telegram frei einsehbar Als Alternative zu Whatsapp bietet sich Telegram an. Ursula Sury, Datenschutzexpertin der Hochschule Luzern, ordnet die Dienste ein – und rät besonders Schulen, auf SMS oder Blogs auszuweichen. Alexander von Däniken 25.01.2021, 05.00 Uhr

Von Schulinfos bis zum Familienchat: Noch immer ist das Nachrichtenprogramm Whatsapp auf vielen Smartphones installiert – auch im Kanton Luzern. Und das, obwohl Whatsapp bereits seit 2014 Facebook gehört – und immer wieder wegen des Umgangs mit persönlichen Daten in der Kritik steht. Dabei gibt es Alternativen wie der Schweizer Anbieter Threema oder das in Russland entwickelte Telegram.

Hoher Datenschutz zieht indessen auch zweifelhafte Nutzer an, wie ein Blick auf Telegram zeigt. Bei der Stichwortsuche «Luzern» werden mehrere Gruppen angezeigt, in denen sich Corona- und Impfskeptiker austauschen. Oder man trifft auf Einträge der Freikirche ICF. Bei der Stichwortsuche «Lucerne» erscheint ein Drogendealer, der Koks, Gras oder Pillen gegen Bitcoins anbietet. Ebenfalls ohne Einschränkung sichtbar ist eine Gay-Gruppe – mit expliziten Bildern von nackten Männern. Alles ist notabene frei einsehbar.

Schule Schötz hat knapp 400 Personen erreicht

Auch Schulen wie etwa jene in Schötz nutzen Telegram. Dessen Einsatz sei eine Reaktion auf die Schulschliessungen im ersten Lockdown gewesen, sagt Nadin Wiederkehr, Präsidentin der Bildungskommission. Die geteilten Informationen in der Telegram-Gruppe würden keine datenschutzrelevanten Informationen enthalten. Auch könne nur die Schulleitung in den Chat schreiben.

Innerhalb weniger Tage konnte die Schulleitung knapp 400 Personen erreichen. Dennoch sei Telegram nicht der Hauptkommunikationskanal. «Die direkte Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern wird telefonisch oder auf Wunsch per Whatsapp geführt.» Dass Telegram auch zweifelhafte Personen nutzen, sei wohl nicht zu vermeiden. «Es ist eine kostenlose Applikation und kann von jedem mit einem Mobiltelefon genutzt werden. Wie in allen Bereichen können diese für positive als auch negative Anstrengungen genutzt werden.»

Expertin rät: Auf andere Kanäle ausweichen

Dass Schulen Telegram nutzen, ist tatsächlich heikel, sagt Ursula Sury. Sie ist Anwältin, Datenschutzexpertin und Verantwortliche für die Weiterbildung am Departement Informatik der Hochschule Luzern: «Hier sollten sich die Schulen überlegen, auf andere Kommunikationskanäle auszuweichen – wie SMS oder einen Blog auf der Schulwebsite.» Auch der Wechsel zu Threema böte sich an. «Denn hier liegen die Server in der Schweiz und anders als bei Whatsapp gibt es keine Werbung.» Allerdings koste der Download der App 3 Franken. Das könne für einigen Schulen eine Hürde sein. Tatsächlich bestätigt Nadin Wiederkehr von der Schule Schötz:

«Threema ist für uns aktuell aus Kostengründen keine Option.»

Generell ist es laut Ursula Sury unverständlich, dass noch so viele Schweizerinnen und Schweizer über Whatsapp kommunizieren. «Auf die Frage, was daran so schlimm sei, frage ich zurück: Darf ich mal einen Blick in Ihre Handtasche werfen?» Genau das mache Facebook über Whatsapp mit unseren Daten. Die Expertin spricht von einer kritischen Grenze an Nutzern, welche Whatsapp bereits vor Jahren erreicht hat, um quasi der Standard bei den Nachrichtenprogrammen zu werden.

Nun müsse die Zeit zeigen, welcher Konkurrent die kritische Grenze überschreitet: Neben Telegram und Threema ist auch Signal aus Kalifornien im Rennen. Denn wenn nur Einzelne die App wechseln, sei die Kommunikation mühsam. «Ich war zum Beispiel nie bei Whatsapp, muss mich aber bemühen, von meiner Gruppe trotzdem Nachrichten zu erhalten», sagt Sury. Hier könne dereinst eine Funktion helfen, welche die App-Grenzen aufweicht.

«So könnte man zum Beispiel einstellen, dass man Nachrichten automatisch als SMS erhält.»

Die Luzerner Polizei betreibt übrigens kein aktives Monitoring von Telegram, wie Mediensprecher Urs Wigger sagt: «Bekommen wir Hinweise von strafbaren Handlungen oder stellen diese im Rahmen von laufenden Verfahren fest, gehen wir diesen selbstverständlich nach.»