Interview Dieser Messerschmied erfüllt auch exotische Wünsche Stefan Kubinec (68) schleift seit 36 Jahren Werkzeuge in Horw. Er ist auch in den Bereichen Rosen und Podologie ein Experte. Interview: Roger Rüegger 25.10.2020, 17.14 Uhr

Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 6. Oktober 2020)

In Ihrer Werkstatt sehe ich keinen Schmiedeofen. Sie sind doch Messerschmied?

Stefan Kubinec: Das ist der Beruf, den ich in Serbien als vierzehneinhalbjähriger Bursche gelernt habe. Der Beruf Messerschmied beinhaltet nicht nur das Schmieden des heissen Metalls. Wir bearbeiten Schneidewerkzeuge. Das Schmieden wurde mit der Automatisierung seltener. In Deutschland wäre meine Berufsbezeichnung Schneidewerkzeugmechaniker.

Hammer und Amboss nehmen Sie nicht zur Hand?

Seit Jahren nicht mehr. Auch in der Ausbildung schmiedeten wir nicht jeden Tag, sondern nach Bedarf. Wir stellten vielleicht alle zwei Monate eine Serie Rohlinge her, die in weiteren Arbeitsschritten zu Werkzeugen verarbeitet wurden. Neben Messern etwa auch Coiffeurscheren. Nach der Lehre fertigte ich in einer Fabrik in Zagreb chirurgische Instrumente an.

Wo entdeckten Sie Ihre Leidenschaft für Messer?

Nach Feierabend in der Fabrik arbeitete ich noch bei einem Messerschmied. 1973 kam ich in die Schweiz und fand in Zürich eine Anstellung. Nach zwölf Jahren zog ich in die Innerschweiz und machte mich selbstständig.

Warum in Horw?

Idee war, ein Geschäft in Luzern zu eröffnen. Die Werkstatt in Horw war ein Provisorium. Nun lebe und arbeite ich mit meiner Frau seit 36 Jahren hier, obwohl mir viele prophezeiten, ich würde nicht lange durchhalten.

Assen Sie erst hartes Brot?

Ja, das ist gut für die Zähne. So biss ich mich durch.

Messer herstellen ist aber nicht mehr Ihr Geschäft?

Ich schmiede keine mehr. Auf Anfrage stelle ich Klingen aus gewalztem Stahl her. Wir schleifen und reparieren Messer, Scheren, Gartenwerkzeuge oder Schlittschuhe und wir sind spezialisiert auf Podologie-Werkzeuge. Die Nische haben wir dank einer Nachbarin entdeckt, die Nagelzangen zum Schärfen hatte. Ich sage wir, weil ich eine Messerschmiedin ausbilde. An der Berufsschule unterrichtete ich zudem Werkzeugkunde.

Meine Küchenmesser schärfe ich selber. Warum sollte ich den Experten ranlassen?

Der grösste Fehler ist, Messer im falschen Winkel zu schleifen. Die Klinge wird mit jedem Schliff schmaler, das muss man beim Schleifen berücksichtigen, sonst wird die Handhabung schwierig. Das wäre ein Grund.

Kubinec demonstriert mit Messer und Abziehstahl, wie er als Fachmann Werkzeuge bedient. Seine grazile Handfertigkeit ähnelt dem Spiel eines Musikers mit Violine und Bogen. Dazu erklärt er, wie sich Stahl verhält, etwa dass er sich an der dünnsten Stelle verbiegt und es wichtig ist, den Grat zu entfernen. Er tut dies voller Leidenschaft, auch wenn der Zuhörer den Faden verliert, weil er dem Experten nicht folgen kann.

Ist der Kubinec-Schliff denn ein besonderer?

Manche Leute sagen, dass ihre Messer länger halten, wenn ich sie schleife. Zu meiner Anfangszeit brachte ein Innendekorateur aus Luzern drei Schneiderscheren. Er wollte testen, ob ich seine Werkzeuge genauso gut schleifen kann, wie sein vorheriger Messerschmied in Zürich, mit dem er sehr zufrieden war.

Wurde er Ihr Kunde?

War er längst. Ich fragte, ob er die Scheren bei Graf in Oerlikon schleifen liess. Er war erstaunt.

War Graf Ihr Arbeitgeber?

Natürlich. Diese Scheren hatte immer ich geschliffen. Ich kenne doch meine Arbeiten.

Gibt es exotische Wünsche?

Ein Kunde bat mich vor Jahren, Fischknochen zu schärfen, die er aus Polynesien mitbrachte. Er verwendete diese als Tätowier-Werkzeuge.

Sie sind vielseitig und verkaufen sogar Rosenscheren.

Meine Leidenschaft beschränkt sich nicht auf die Werkstatt und das Bearbeiten von Stahl. Ich liebe Pflanzen. Neben Kakteen auch Rosen. Auf Schloss Heidegg führen wir jährlich Rosenschnittkurse durch, wo ich über Umgang und Pflege des richtigen Werkzeugs unterrichte.

Woher die Liebe zu Rosen?

Ein Nachbar suchte jemanden, der seine Rosen schneidet. Da ich mit Schneidewerkzeug Erfahrung hatte, ergab es sich.

Haben Sie vorwiegend Stammkunden?

Einige Köche, Jäger und Sammler setzen auf meine Erfahrung. Auch Polo Hofer kaufte mir einst ein Messer ab, ein Sammlerexemplar. Er schaute es an, legte es zurück, ging – und kam wieder.

Sind gute Messer begehrt?

Eine Zeit lang wurde wahnsinnig Geld ausgegeben. Manche legen noch wert auf Qualitätsmesser und Küchenbesteck. Viele kaufen heute billigeres Besteck und entsorgen dieses nach wenigen Jahren, obwohl man auch Klingen aus dem Möbelhaus schleifen kann. Mit scharfen Messern käme vielleicht die Freude am Tafelbesteck zurück. Die Umwelt würde erst noch geschützt, wenn man es schleifen liesse, statt zu entsorgen.