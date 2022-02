Emmen: Lärmbelastung bleibt gleich trotz weniger Flügen mit F-35A

Messungen Lärmbelastung in Emmen bleibt gleich hoch – trotz massiv weniger Flügen Mit den künftigen F-35A-Kampfjets sinkt die Zahl der Flüge auf dem Militärflugplatz Emmen um rund 70 Prozent. Weil die neuen Flieger aber lauter sind als die alten, ändert sich an der Lärmbelastung wenig. Das sorgt in Emmen für Kritik. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 02.02.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein F-35A-Kampfjet des Herstellers Lockheed-Martin kurz nach dem Start zu einem Testflug auf dem Militärflugplatz in Payerne. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (7. Juni 2019)

Geht es nach dem Bundesrat, wird die Armee künftig mit 36 Kampfjets des Typs F-35A ausgerüstet. Das letzte Wort über den Kauf der über fünf Milliarden Franken teuren Flieger wird allerdings das Volk haben. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) dürfte die für ihre Initiative nötigen 100'000 Unterschriften bis im März 2023 problemlos zusammenbringen, zumal SP und Grüne das Volksbegehren unterstützen.

Nichts zu sagen hat das Volk, wenn es um die Lärmbelastung rund um die Militärflugplätze Emmen, Meiringen und Payerne geht. Weil die aktuelle Flotte mit 30 Jets des Modells F/A-18 und 25 F-5-Kampffliegern aussortiert und dereinst nur noch ein Flugzeugtyp am Schweizer Himmel kreisen wird, müsste die Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner sinken. Erst recht deshalb, weil das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilt, die jährlichen Flugbewegungen würden in Emmen um rund 70 Prozent sowie in Meiringen und Payerne um je 50 Prozent abnehmen.

Ton der neuen Jets ist «tiefer und grummelnder»

Der erfreulichen Nachricht folgt jedoch gleich die weniger gute: Die neuen Flieger sind lauter. Beim Start sind es für das menschliche Ohr wahrnehmbare 3 Dezibel, im Rollen auf der Startpiste gar 5. Auch bei der Landung machen die F-35A-Jets mehr Lärm als die alten. Laut der eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Empa, die Messungen durchgeführt hat, wird eine startende F-35A als «tiefer und grummelnder wahrgenommen» als ihre Vorgänger. Letztlich bleibt die Lärmbelastung für die Flugplatzanwohnenden laut VBS «durchschnittlich gleich».

Das Departement verspricht aber, die Empa und der Hersteller Lockheed-Martin würden Möglichkeiten eruieren, um die Lärmbelastung zu senken. Dazu gehören Optimierungen von Fluggeometrien und -geschwindigkeiten sowie der Einbau von Schallschutzfenstern.

Lärm bei Evaluation der neuen Flieger zu wenig stark gewichtet

Für Andreas Kappeler, Präsident des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen, sind das keine guten Nachrichten. Es sei «absolut nicht klar, ob und welche Massnahmen zur Senkung des Lärms umgesetzt werden und ob diese etwas bringen». Er gehe jedenfalls nur von minimalen Verbesserungen aus. «Schallschutzfenster nützen jemandem auf dem Balkon oder im Garten leider wenig.»

Andreas Kappeler, Präsident Schutzverband Flugplatz Emmen Bild: Nadia Schärli (Emmen 1. Dezember 2020)

Kappeler kritisiert, die Lärmbelastung sei «bei der Evaluation der neuen Flieger zu wenig berücksichtigt worden». Für ihn werden künftig gar mehr Leute vom Lärm betroffen sein, weil die F-35A beim Start deutlich lauter sind als die in Emmen am meisten im Einsatz stehenden Tiger F-5.

«Menschen, die heute noch kaum etwas hören, werden die Starts künftig wahrnehmen oder als lauter empfinden.»

Ebenfalls bedauernswert sei, dass auf Lärmmessungen rund um den dicht besiedelten Flugplatz verzichtet wurde. Der Schutzverband werde nun selber Messungen vornehmen, um die Unterschiede zu den neuen Kampfflugzeugen später dokumentieren zu können.

Behörden weisen auf hohe Bedeutung des Flugplatzes für die Region hin

Für die Emmer Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger dürfen nicht einzig die Lärmemissionen betrachtet werden. Der Flugplatz leiste mit den direkt und indirekt verbundenen Arbeitsplätzen sowie mit Investitionen in Gebäude und Anlagen auch einen Beitrag zur lokalen und regionalen Wertschöpfung. Die FDP-Politikerin sagt:

«Für den Gemeinderat ist es deshalb wichtig, dass die Auswirkungen der neuen Jets auf die Gemeinde ganzheitlich betrachtet werden.»

Ramona Gut-Rogger, Gemeindepräsidentin Emmen Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 4. Februar 2020)

Ob tiefere Flugtempi und Schallschutzfenster als Massnahmen zur Lärmreduktion ausreichen, könne heute nicht abschliessend beurteilt werden. Das VBS weise jedoch darauf hin, dass auch Lärmreduktionsmassnahmen an den Kampfflugzeugen selber geprüft würden. Der Gemeinderat erwarte mit Spannung die weiteren Lärmberechnungen. Diese sollen 2023 vorliegen.

Auch der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker weist auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Flugplatzes hin. So würden Luftwaffe und Ruag zusammen über 1600 Stellen und mehr als 100 Lehrstellen anbieten. Ausserdem investiere das VBS in Emmen zwischen 2015 und 2025 jährlich rund 15 Millionen Franken. «Diese Aufträge kommen mehrheitlich Zentralschweizer Firmen zugute.»

Paul Winiker, Justiz- und Sicherheitsdirektor Kanton Luzern Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 24. Januar 2022)

Der SVP-Politiker betont zudem, die Luzerner Regierung habe nie das Ziel formuliert, die Lärmbelastung müsse sinken. Der Krienser erläutert:

«Wir haben immer gesagt, dass die Gesamtbelastung nicht steigen darf. Das ist gemäss dem VBS sichergestellt.»

Er nehme aber auch zur Kenntnis, dass die Flugbewegungen der Jets in der Bevölkerung «sehr sensitiv wahrgenommen» würden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen