Mia und Elias sind die beliebtesten Vornamen im Kanton Luzern

Dies sind die beliebtesten Vornamen in der Zentralschweiz

Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen für Babys in der Schweiz, die im Jahre 2017 auf die Welt kamen. Die Vorliebe für einen bestimmten Mädchen- bzw. Bubennamen variieren jedoch von Kanton zu Kanton. So heissen die Kinder in Luzern am häufigsten Em(m)a oder Elias, in Uri aber Julia, Laura oder Nico.