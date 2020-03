Michael Muther wird Chef der Luzerner Sicherheitspolizei Süd Michael Muther wurde per 1. Juni 2020 zum Sicherheitschef Süd der Luzerner Polizei gewählt. 24.03.2020, 09.42 Uhr

Michael Muther Bild: Luzerner Polizei

(elo) Der 47-Jährige Michael Muther ist seit sechs Jahren Chef Technik und Logistik bei der Luzerner Polizei. Nach mehreren Jahren, in denen er sich unter anderem für strategisch wichtige Infrastrukturprojekte sowie die Digitalisierung der Luzerner Polizei eingesetzt hat, will Muther nun wieder polizeiliche Frontarbeit leisten. Dies teilt die Luzerner Polizei am Dienstag mit.