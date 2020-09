Gastkommentar Direkt aus Bern: Legitime Aktion vor dem Bundeshaus Was machen unsere Nationalräte während der Session, in der Mittagspause und abends? Der Luzerner Nationalrat (Grüne) Michael Töngi gibt einen Einblick. Michael Töngi 25.09.2020, 15.25 Uhr

Nationalrat Michael Töngi.

Eine turbulente letzte Sessionswoche Bern! Mit dem Klimacamp auf dem Bundesplatz wurden wir alle aufgefordert, in der Klimakrise rascher zu handeln. Am Dienstag habe ich in der freien Zeit mit Klimaaktivistinnen und -aktivisten gesprochen. Sie haben von ihrem Frust über das gemächliche Tempo in der Klimapolitik erzählt und sind enttäuscht vom fehlenden Mut für raschere Lösungen. Die Aktion war nicht legal, aber legitim. Ziviler, friedlicher Ungehorsam ist angesichts der Krisenmeldungen ein gerechtfertigtes Mittel. Auch diese Woche lasen wir vom dramatischen Abschmelzen des Grönlandeises, Waldbränden und Hitzerekorden.