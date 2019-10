Mietaufwand der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen: Luzerner Regierung legt Abrechnung vor Die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern brauchte mehr Platz. Jetzt ist klar, was das kostet.

(avd) Die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern hat mehr Platz gebraucht. Der Kantonsrat bewilligte darum am 19. September 2016 einen Sonderkredit von rund 4,3 Millionen Franken für die Miete und einen Kredit von rund 1,7 Millionen für einmalige Investitionen. Jetzt legt der Regierungsrat die Abrechnung vor: Der bewilligte Investitionskredit wird um rund 37'000 Franken unterschritten. Auch mit den jährlichen Mietkosten ist der Kanton auf Kurs: statt rund 436'000 Franken sind es knapp 392'000 Franken pro Jahr, wie aus der Botschaft der Regierung hervorgeht.

Der eigentliche Standort der Dienststelle ist an der Gibraltarstrasse 3 in Luzern. 75 Arbeitsplätze der Abteilungen Wohnbegleitung und Sozialdienst wurden in den freien Räumen der Caritas an der Brünigstrasse 25 untergebracht. Der Kanton schloss mit der Vermieterin einen Mietvertrag ab, der Ende 2023 abläuft.