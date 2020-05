Mieterlass: Löwencenter zeigt sich kulant – in Ebikon werden Kündigungen angedroht Die Eigentümer des Luzerner Zentrums erlassen ihren Läden zwei Drittel der Miete während des Lockdowns. Davon können Mieter in der Ebikoner Wydenhof-Überbauung nur träumen. Sandra Monika Ziegler / Roman Hodel 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Ladenstrasse des Löwencenters.

(Bild: Eveline Beerkircher, Luzern 7. Mai 2020)

Erhalte ich wegen der Coronakrise Mieterlass oder nicht? Tausende Läden, Restaurants und Gewerbebetriebe wären wegen fehlender Umsätze darauf angewiesen, bleiben aber vorerst meist im Ungewissen. Denn das Bundesparlament hat sich nicht zu einer raschen Lösung durchringen können und diese vertagt (wir berichteten).

Dabei bräuchte es nicht zwingend erst Vorgaben von oben. Dass es auch anders geht, beweist etwa das Luzerner Löwencenter. Dessen Miteigentümer-Gemeinschaft hat sich entschieden, allen Mietern der Verkaufslokale ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine wesentliche Mietzinsreduktion zu bieten. «Alle betroffenen Verkaufsgeschäfte erhalten eine Mietzinsreduktion von zwei Drittel der Nettomiete über die Zeit des Lockdowns», sagt Markus Belser, Geschäftsleiter der LBB Immobilien Management, die das Center verwaltet. Darauf hätten sich alle 14 Miteigentümer, darunter diverse Pensionskassen, einigen können.

Wer zum Beispiel nur einen Teil seiner Lokalität offen halten kann, dem wird für diese Fläche die Reduktion von 66 Prozent gewährt. Davon könne zum Beispiel auch Coop profitieren, denn das Restaurant konnte der Grossverteiler seit dem Lockdown nicht mehr betreiben, erklärt Belser. Damit wolle die LBB Immobilien Management einen «aktiven Beitrag» leisten, damit die Läden die schwierige Zeit «erfolgreich meistern können». Ob es auch in anderen Einkaufszentren solche Mietzinsreduktionen gibt, ist nicht in Erfahrung zu bringen: Sowohl der Pilatusmarkt Kriens wie auch das Shopping Schönbühl in Luzern, das Emmen Center und die Mall of Switzerland geben dazu keine Auskunft.

Kofler sitzt mit allen Vermietern an den Verhandlungstisch

Dass Mieter derzeit wie auf Nadeln sind, zeigt etwa das Beispiel des Luzerner Modeunternehmens Kofler. Es betreibt mehrere Filialen unter anderem im Bahnhof Luzern, im Emmen Center oder auch im Stanser Länderpark: «Wir haben allen Vermietern zu Beginn des Lockdowns einen Brief geschrieben, wonach wir die Miete vorerst nicht bezahlen werden», sagt Bettina Schoch-Bachmann, Mitglied der Geschäftsleitung. Manche Vermieter hätten sich erst nach drei Wochen gemeldet, nirgends sei jedoch eine Kündigungsandrohung ausgesprochen worden. «Klar ist, wir werden mit allen Vermietern Verhandlungen führen müssen», so Schoch. Denn Fakt sei, die Ladenlokale seien für den Verkauf nicht zur Verfügung gestanden, deshalb brauche es einen Erlass seitens Vermieter.

Ebikoner Vermieter kennt kein Pardon

Wie es läuft, wenn der Vermieter gar kein Gehör hat für Mieterlasse, zeigt ein Beispiel aus Ebikon: «Lassen Sie uns gemeinsam im Angesicht der Widrigkeiten stehen und hoffen, dass diese Zeit für uns alle so kurz und schmerzlos wie möglich sein wird.» Dieser Satz zur Coronakrise ist auf der Webseite der Realstone-Gruppe zu lesen. Dem Immobilienfonds mit Sitz in Lausanne gehört der Wohn- und Gewerbekomplex Wydenhof unweit der Ladengasse:

(Bild: PD/Realstone)

Realstone möchte «allen, die in irgendeiner Weise von Covid-19 betroffen sind, die volle Unterstützung zusichern», heisst es auf der Webseite weiter. Davon merkt David Geisshüsler allerdings bislang nichts – im Gegenteil. Er betreibt im Wydenhof auf über 600 Quadratmetern das David's Fitness und hat am 16. April eine Kündigungsandrohung von der Verwaltung erhalten, weil er die April-Miete nicht überwiesen hatte.

David Geisshüsler. (Bild: PD)

«Den März habe ich noch bezahlt, obwohl wir Mitte Monat schliessen mussten, doch ab April habe ich die Zahlungen aussetzen müssen, was ich der Verwaltung mitgeteilt habe.» Begründungen: Das Lokal sei nicht benutzbar, der im Frühling wichtige Abschluss neuer Abos sei unmöglich und die finanzielle Lage deshalb schwierig. Geisshüsler versuchte mehrfach mit der Eigentümerin Kontakt aufzunehmen, mit ihr zusammenzusitzen und nach einer Lösung zu suchen:

«Zuerst hörte ich lange nichts, dann liess Realstone via Liegenschaftsverwaltung ausrichten, man sei nicht an einem Verhandlungstisch interessiert.»

David Geisshüsler ist enttäuscht über das Verhalten, denn er weiss, dass es auch anders geht: «Bei meinem zweiten Fitnesscenter in Ebikon hat der Eigentümer von sich aus einen Mieterlass für April und Mai angekündigt.» Zumal der Betrieb trotz Wiedereröffnung am Montag eingeschränkt bleibe: «Laut Schutzkonzept müssen die Fitnesscenter nun immer betreut sein, deshalb kann ich nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Öffnungszeit anbieten, ausserdem ist jedes zweite Gerät gesperrt.» Betreffend Kündigungsandrohung sagt er:

«Eine allfällige Kündigung würde ich anfechten und bis zum Letzten weiterziehen.»

Cony Marfurt. (Bild: PD)

Geisshüsler ist kein Einzelfall im Wydenhof: Auch Cony Marfurt, die im selben Komplex eine Tanzschule betreibt, hat eine Kündigungsandrohung erhalten, weil sie ab April die Mietzahlungen aussetzte: «Ich bin seit zwölf Jahren Mieterin, habe immer bezahlt.» Jetzt aber fehlten ihr Umsatz und neue Aboeinnahmen, weshalb sie bei der Verwaltung eine Fifty-fifty-Lösung vorgeschlagen habe. Sie sagt:

«Doch mir wurde das Gespräch verweigert – dabei bin ich durchaus bereit, etwas zu zahlen.»

Marfurt verfügt ebenfalls über einen zweiten Standort, in Ibach SZ, und dort wurden ihr gar zwei Monatsmieten geschenkt. Sie sagt: «Realstone findet, wir könnten die Miete vom Kurzarbeitsgeld bezahlen, aber sorry, damit müssen wir auch andere Ausgaben decken.» Sie werde deshalb erst ab Juni wieder voll bezahlen.

Die Medienstelle der Realstone-Gruppe schreibt auf Anfrage: «Wir versuchen mit den Mietern immer eine einvernehmliche Lösung zu finden.» Die Verwaltungsgesellschaften, mit denen die Gruppe zusammenarbeite, seien angewiesen worden, auf die primären Forderungen der Mieter einzugehen. Spezifische Anfragen behandle man erst nach einer «detaillierten Analyse der Akte». In den beiden genannten Fällen aus dem Wydenhof befinde man sich allerdings «noch nicht in der Analysephase». Die Medienstelle betont:

«Vergessen wir nicht, dass uns bestimmte Anfragen manchmal missbräuchlich erscheinen.»

Eine Kündigung aufgrund der Covid-19-Krise sei bei Realstone bisher noch nicht ausgesprochen worden. Die versandten förmlichen Kündigungsandrohungen seien lediglich ein administrativer Schritt, der notwendig sei, um die Interessen des Vermieters im Falle zukünftiger Verfahren zu wahren.

Im Wydenhof-Komplex sind seit Längerem Gewerbe- und Büroflächen zur Vermietung ausgeschrieben. Allgemein sind solche Leerstände in der Region hoch. Die Medienstelle der Realstone-Gruppe schreibt:

«Wir haben das grösste Interesse daran, jegliche Kündigung zu vermeiden und unsere Mieter zu halten, wenn Vereinbarungen gefunden werden können.»