Corona verpasst Nextbike-Ausleihen in der Zentralschweiz einen Dämpfer Der Veloverleiher Nextbike ist ab April auch in Root aktiv. Derweil zeigen neue Zahlen, dass die Pandemie die Zahl der Ausleihen Ende 2020 drosselte. Im ersten Lockdown war das noch anders.

Der Veloverleih Nextbike weitet sein Angebot auf die Gemeinde Root aus. Ab Anfang April werden dort 27 Leihvelos an neun Standorten zur Verfügung stehen, wie die Gemeinde Root mitteilt. Geplant ist, dass sich die meisten Standorte nahe der Hauptverkehrsachse und in unmittelbarer Nähe der Bushaltstellen liegen. Es soll aber auch dezentrale Ausleihstationen in Richtung Perlen geben. Durch diesen Mix wolle man die Quartiere mit dem Zentrum verbinden.

Laut Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP) fiel die Entscheidung, Nextbike nach Root zu holen, im Rahmen des Gebietsmanagements LuzernOst, der Teil des regionalen Entwicklungsträgers LuzernPlus ist. Dafür nimmt die Gemeinde auch Geld in die Hand; sie finanziert die Ausleihstationen mit. So können Rooterinen und Rooter Nextbike vier Stunden pro Tag kostenlos nutzen.

2020 expandierte der Veloverleih bereits ins Rontal; im Juli wurden in Ebikon 13 Standorte mit 45 Velos eingeweiht. In Dierikon gibt es keine Nextbike-Stationen. «Noch nicht», wie Gemeindepräsident Max Hess (CVP) betont. «Wir finden das Projekt grundsätzlich gut, müssen aber diskutieren, ob und wann wir es ins Budget aufnehmen können.» Zurzeit warte man die Neuausschreibung ab, an der sich Dierikon auch beteiligt.

Ob der Veloverleih ab 2023 gratis bleibt, ist offen

In rund zwanzig Gemeinden der Zentralschweiz stehen zurzeit Leihstationen – die Velos hierzu kommen seit 2011 vom deutschen Unternehmen Nextbike. Hier eine Station am Luzerner Schwanenplatz:

Bild: Philipp Schmidli (19. Februar 2019)

Das Veloverleihsystem von Nextbike wird im Franchising durch die Caritas Luzern betrieben. Um einen fairen Wettbewerb zu garantieren, schreibt die Stadt Luzern die Konzession für den Veloverleih dieses Jahr neu aus. Die Vergabe des Auftrags wird auch Auswirkungen auf die restlichen Standortgemeinden haben; so beteiligt sich unter anderem auch Root an der Ausschreibung. Die neue Konzession wird ab 2023 gültig sein.

Dabei ist offen, ob der Verleih für Stadtluzerner gratis bleibt. «Der Stadtrat wird erst nach der Ausschreibung über den Beitrag der Stadt entscheiden, um den Tarif für die Ausleihe möglichst attraktiv zu gestalten», sagt Markus Birrer, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern. Aktuell befinden sich 76 Stationen in Luzern. Ab 2023 sollen die Anzahl Stationen erhöht und zusätzlich E-Bikes ins Angebot aufgenommen werden.

Corona stoppt den Rekordkurs

Die Coronakrise hat die Beliebtheit des Velos angekurbelt. Bei Nextbike hat sich das allerdings nicht niedergeschlagen. «Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit hat sicherlich dazu geführt, dass die Ausleihungen gegen Ende 2020 durch Corona leicht zurückgegangen sind», sagt Birrer. So wurden im vergangenen Jahr in der ganzen Zentralschweiz 192'353-Mal Velos ausgeliehen – gut 6000 Ausleihen weniger als noch 2019. «Im ersten Lockdown sind die Ausleihen noch gestiegen», ergänzt Birrer.

Der Rückgang manifestierte sich insbesondere in den Monaten Oktober, November und Dezember. «Bis im September 2020 waren die Nextbike-Ausleihzahlen auf Rekordkurs», sagt Birrer. Die Zahl der Ausleihen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies sei insbesondere durch Einführung der Gratisnutzung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Luzern sowie durch die Erschliessung von weiteren Gemeinden zu begründen, so Birrer.