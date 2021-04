Migration Der Kanton Luzern erwartet wegen der Pandemie einen weiteren Anstieg an Nothilfebezügern Im Kanton Luzern gibt es weniger Asylsuchende, aber immer mehr Personen mit negativem Asylentscheid, die nicht ausreisen. Das hat auch Folgen für die Luzerner Gemeinden. Roseline Troxler 24.04.2021, 05.00 Uhr

196 Asylsuchende sind momentan im Kanton Luzern untergebracht – so wenige wie schon lange nicht mehr. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 1799 Personen. Die Zahl ist in den letzten fünf Jahren stark zurückgegangen. Im vergangenen September suchten im Kanton Luzern noch 261 Personen Asyl. Wie die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) auf Anfrage sagt, sind die vier kantonalen Asylzentren mit ihren 405 Plätzen aktuell zu 58 Prozent belegt. Infolge geringerer Nachfrage ist die Anzahl der Asylzentren in den letzten Jahren reduziert worden.

Derzeit zählt die Schweiz weniger Asylsuchende. Steigend ist hingegen die Zahl der Nothilfebezüger. Im Bild ein Asylzentrum im Kanton Luzern. Archivbild: Dominik Wunderli

10 Franken pro Tag als Nothilfeleistung

Während die Zahl der Asylsuchenden abgenommen hat, gibt es in einem anderen Bereich eine Zunahme. So befinden sich immer mehr Personen in der Nothilfe. Es handelt sich laut der DAF «um Personen, deren Asylgesuch rechtskräftig abgewiesen worden ist oder die einen Nichteintretensentscheid erhalten haben». Sie müssen aus der Schweiz ausreisen, können keine Sozialhilfe mehr beziehen und auch nicht arbeiten. Gemäss Bundesverfassung und Asylgesetz haben sie jedoch Anspruch auf Nothilfe. Dabei handelt es sich um das Notwendigste für ein menschenwürdiges Dasein. Die Nothilfeleistung beträgt zehn Franken pro Tag und Person. Bevor jemand Nothilfe beziehen kann, muss er sich aber bei der Luzerner Polizei und beim Amt für Migration melden. Nur wenn keine Zwangsmassnahmen wie eine Ausschaffungshaft gegeben sind, kann Nothilfe beantragt werden, heisst es bei der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen.

Die Pandemie hat Folgen für die Ausschaffungshaft. Wie das Bundesgericht Mitte 2020 in einem Fall mit Bezug zum Kanton Luzern entschieden hat, dürfen abgewiesene Asylsuchende nicht in Haft behalten werden, wenn eine Ausschaffung innert absehbarer Frist nicht möglich ist. Das Bundesgericht hatte die Haft eines 19-jährigen Mannes aus Angola gestoppt, weil eine Rückführung aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich war.

Im Kanton Luzern wurden letztes Jahr gemäss Amt für Migration 430 Asylgesuche abgelehnt, und es gab 138 zwangsweise Rückführungen – das sind weniger als im Vorjahr. Hingegen sind etwas mehr Personen untergetaucht, nämlich deren 178:

Auch mehr Untergetauchte beantragen Nothilfe

Derzeit befinden sich laut der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen 236 Personen im Kanton Luzern in der Nothilfe. Woher die Personen ins Nothilfesystem des Kantons Luzern kommen, werde statistisch nicht erhoben. Silvia Bolliger, Leiterin der DAF, sagt aber:

«Bei einem grossen Teil der Personen handelt es sich um abgewiesene Asylsuchende, welche sich bereits vor dem negativen Entscheid im Kanton Luzern aufgehalten haben.»

Ein Teil der Personen sei zuvor untergetaucht, beanspruche nun aber aufgrund der erschwerten Lebensbedingungen infolge der Pandemie Nothilfe. Rund zwanzig Personen kommen ausserdem vom Bundesasylzentrum Glaubenberg, «da die Ausschaffung oder freiwillige Ausreise innert der auf 140 Tage beschränkten Aufenthaltsdauer in den Bundesasylzentren infolge der Pandemie nicht möglich war». Die Reisemöglichkeiten und die Einreise seien in vielen Ländern während der Pandemie stark eingeschränkt gewesen. «Damit konnten auch die Rückführungen oder freiwilligen Rückreisen in einzelnen Fällen nur eingeschränkt stattfinden.» Aktuell sind nach Angaben des Amtes für Migration Rückführungen gemäss Dublin-Abkommen innerhalb Europas in die meisten für die Schweiz relevanten Staaten möglich.



Weitere Gemeinden sollen Plätze anbieten

Seit Beginn der Pandemie hat die Zahl der Nothilfebeziehenden laut der DAF kontinuierlich zugenommen– «seit Januar 2021 mit verstärkter Tendenz», sagt Silvia Bolliger. Für die Mehrheit der Nothilfebezüger – derzeit 168 – muss der Kanton Luzern auch Unterkunftsplätze bereitstellen. Bisher befanden sich die Plätze vor allem in der Stadt Luzern. Der Kanton verfügt über 225 Plätze, welche jedoch pandemiebedingt nicht voll belegt werden können. Die Dienststellenleiterin führt aus:

«Aufgrund der Pandemie ist in den nächsten Monaten weiter mit einem Anstieg der Nothilfebeziehenden zu rechen.»

Der Kanton hat sich vorsorglich an weitere Gemeinden gewandt. Laut der DAF befinden sich auch in Grosswangen, Schenkon, Rickenbach, Rain, Doppleschwand und Altbüron Nothilfeunterkünfte.

Künftig soll ausserdem das Minimalzentrum der Gemeinde Buttisholz als Nothilfezentrum genutzt werden. Aktuell sind im Zentrum mit 76 Plätzen rund 20 Asylsuchende untergebracht. Gemeindepräsident Franz Zemp (CVP) sagt auf Anfrage: «Wir wurden vom Kanton Luzern vor rund einem Monat kontaktiert, und haben nun eine entsprechende Zusatzvereinbarung abgeschlossen.» Voraussichtlich ab Mitte Jahr sollen im Zentrum Nothilfebezüger untergebracht werden. Der Gemeindepräsident lobt den Kanton Luzern für die Führung des Asylzentrums.

«Es gab keine Friktionen. In Zusammenarbeit mit einer Begleitgruppe hat das sehr gut funktioniert.»

Zemp ist daher zuversichtlich, dass es auch bei der Unterbringung von Nothilfebeziehenden nicht zu Problemen kommen wird. Die abgewiesenen Asylbewerber müssen laut der Vereinbarung spätestens nach einem Jahr das Minimalzentrum wieder verlassen haben. Die Kosten für die Nothilfe im Asylbereich übernimmt der Kanton.