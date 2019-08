Migros Luzern schreibt letztmals Kulturprozent-Förderpreis aus Zentralschweizer Kulturschaffende, die ein grosses Projekt planen, können sich bis Ende September für den Zentralschweizer Förderpreis des Migros-Kulturprozents bewerben. Es ist das letzte Mal, dass die Migros Luzern eine solche Ausschreibung macht.

(sda)

Die Migros Luzern schrieb seit 2013 den Förderpreis 14 Mal aus und unterstützte dabei 43 Projekte, wie sie am Montag mitteilte. Dabei wurden 695'000 Franken ausgeschüttet.

Ab 2020 werde auf eine Ausschreibung verzichtet, teilte die Migros mit. Die finanziellen Mittel des Zentralschweizer Förderpreises würden in die reguläre kulturelle Förderung der Migros Luzern integriert.

Kulturschaffende können sich damit neu ohne an Fristen gebunden zu sein für einen Zuschuss bewerben. Nach Angaben einer Migros-Sprecherin stehen gleich viele Mittel wie bislang zur Verfügung.

Am Montag haben auch die Zentralschweizer Kantone ihre Ateliers für das Jahr 2021 ausgeschrieben. Für das Zentralschweizer Atelier in New York können sich Künstlerinnen und Künstler aus den Kantonen Zug, Schwyz und Obwalden bewerben, für das in Berlin solche aus Luzern, Nidwalden und Uri. Der Kanton Zug hat ein eigenes Atelier in Berlin, zudem bietet er das Reisestipendium Atelier Flex an.