Millionenbetrüger Villa am See, Ferrari, Rolls Royce und Privatjet – betrügerischer deutscher Investor soll ins Gefängnis Mit undurchsichtigen Geldgeschäften ergaunerte der Beschuldigte 9,3 Millionen Franken. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt ihn zu knapp sieben Jahren Haft, der Deutsche beteuert seine Unschuld. Sandra Monika Ziegler 03.02.2021, 00.01 Uhr

Einem deutschen Investor werden Betrug, Veruntreuung, Pfändungsbetrug, Urkundenfälschung und Geldwäscherei vorgeworfen. Insgesamt soll er so über 9 Millionen Franken ertrogen haben – und damit sich und seiner Familie ein luxuriöses Leben finanziert haben. Im August 2020 fand die Hauptverhandlung am Luzerner Kriminalgericht statt. Nun liegt die 140-seitige Urteilsschrift vor.

Das Kriminalgericht verurteilt den heute 52-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 11 Monaten und zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 400 Franken, total 36'000 Franken. Zudem muss er an diverse Geprellte rund 5,5 Millionen Franken zurück bezahlen. Auch die Verfahrenskosten von knapp 67'000 Franken gehen zu Lasten des Verurteilten. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt, es ist nicht rechtsgültig.

Investor sieht sich schuldfrei

Mit undurchsichtigen internationalen Firmenkonstrukten und komplexen Vertragswerken hat der Investor potente Geldgeber, zu denen er meist ein Vertrauensverhältnis unterhielt, zu Zahlungen in Millionenhöhe animiert. Statt das Geld gewinnbringend anzulegen, floss es auf sein Privatkonto. Damit finanzierte er ein Luxusleben mit Villa am See, Ferrari, Rolls Royce und geleastem Privatjet. Der Beschuldigte selber sieht sich schuldfrei, sein Verteidiger auch.

Am Ende der damals mehrstündigen Verhandlung sagte der Anwalt eines Privatklägers: «Der Angeklagte hat mit einer unglaublichen Arroganz und ohne Respekt gelogen. Er ist im Sinn der Anklage zu verurteilen. Es kann nicht sein, dass er als freier Mann aus dem Gericht geht.» Doch das war der Deal, den die Behörden mit dem Beschuldigten machten.

Freies Geleit gewährt

Denn mit einer Verfügung gewährte die Verfahrensleitung dem Beschuldigten freies Geleit für die Teilnahme an der Gerichtsverhandlung vom 25. August 2020. Dies kann im Ausland wohnenden Beschuldigten gewährt werden. Es wird meist in komplexen Fällen gemacht, damit sich die Richterinnen und Richter an der Verhandlung ein persönliches Bild des Beschuldigten machen können.

Im vorliegenden Fall wurde dies gewährt, weil der deutsche Investor bereits 2015 die Schweiz in Richtung Grossbritannien verlassen hatte. Auf die Frage der Richterin, warum er in dem Moment, da er mit Klagen rechnen musste, die Schweiz verlassen habe, sagte er an der Verhandlung: Dies sei wegen seines Sohnes entschieden worden, der in England eine Schule besuche.

60 Millionen Franken Schulden

Aus der Urteilsschrift geht hervor, dass der Investor in der Schweizer Gemeinde, in der er von 2008 bis 2013 wohnte, Betreibungen und offene Verlustscheine aus Pfändungen in der Höhe von knapp 60 Millionen Franken hinterliess. Damals schätzte die Gemeinde das Vermögen des Ehepaares auf 25 bis 49 Millionen Franken und das Einkommen auf zwischen 100'000 und 400'000 Franken. Das Ehepaar wurde pauschal besteuert.

Für das Gericht ging der Beschuldigte «ausgesprochen systematisch, ausgeklügelt und professionell» vor. Es spricht von einer hohen kriminellen Energie. Dass er in Deutschland einschlägig wegen eines Vermögensdelikts vorbestraft gewesen sei, habe ihn von den Straftaten nicht abgehalten. Die Strafe sei unbedingt zu vollziehen.