Millionenhilfe Schon 1000 notleidende Firmen haben beim Kanton Luzern ein Härtefallgesuch eingereicht Behördlich geschlossene Unternehmen oder Firmen mit einer Umsatzeinbusse von 40 Prozent können Härtefallhilfe beantragen. Der Kanton Luzern hat bereits Gesuche in der Höhe von 21 Millionen Franken bewilligt. Alexander von Däniken 25.02.2021, 10.30 Uhr

Die meisten bisherigen Härtefallgesuche stammen aus der Hotellerie und Gastronomie.

Dominik Wunderli (Luzern, 22. Januar 2021)

Im Kanton Luzern sind Stand jetzt zwei Härtefallprogramme in Kraft: der Sonderkredit über 25 Millionen Franken für Firmen mit einem Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent sowie 40 Millionen Franken als gebundene Ausgabe für behördlich geschlossene Unternehmen. Über einen weiteren Sonderkredit von knapp 22 Millionen Franken befindet der Kantonsrat in der Märzsession. Die Zwischenbilanz zeigt: Eingereicht wurden bis dato 1000 Härtefallgesuche und bis zum vergangenen Montag wurden insgesamt 272 Gesuche abschliessend bearbeitet. Dies teilte das kantonale Finanzdepartement am Donnerstagmorgen mit.