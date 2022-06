Kanti-Theater: Minidramen gewürzt mit britischem Humor

Ebikon Minidramen werden im Kanti-Theater mit viel britischem Humor gewürzt Das Kanti-Theater St. Klemens widmet sich in der neuen Produktion dem fröhlichen Irrsinn. Das kommt gut an. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 01.06.2022, 21.05 Uhr

Was, wenn im Restaurant die Suppe mit der Socke des Kellners serviert wird? Ab wann ist der Tisch kein Tisch mehr, wenn man seine Beine kürzt? Und ist eine zugenähte Unterhose eine Handtasche? Diese und andere skurrile Fragen wirft Schriftsteller Ken Campbell in «Mr. Pilks Irrenhaus» auf und bindet einen bunten Strauss voller Absurditäten. Das Theaterstück ist eine Serie von Minidramen, in denen die Personen ihren Alltag zu leben versuchen, wie er geplant war, bis ihnen das Leben plötzlich einen – mitunter sehr schrägen – Streich spielt.

Eine Handtasche oder etwa eine Unterhose? Szene aus «Mr. Pilks Irrenhaus». Yvonne Imbach (Ebikon, 31. Mai 2022)

Das Freifach Theater an der Kantonsschule St. Klemens in Ebikon hat sich in diesem Schuljahr ganz dem fröhlichen Irrsinn des britischen Nonsens-Autors Ken Campell gewidmet. Das Stück «Mr. Pilks Irrenhaus» lässt Normalität und Wahnsinn verschmelzen, viel britisch-schwarzer Humor setzt den 13 in sich geschlossenen Szenen die herrlich absurde Krone auf.

Regie führt Dieter Ockenfels, der das Freifach Theater am «Klemi» seit Jahren unterrichtet. Die sieben jungen Spielerinnen und Spieler sind zwischen 15 und 20 Jahre alt, geprobt wurde seit September. Dieter Ockenfels betonte beim Probebesuch am Dienstag, wie wichtig das Freifach ist: «Sich kreativ auszuleben, in andere Rollen einzudenken, mit der Sprache zu spielen und vor Publikum aufzutreten sind wichtige Lernprozesse. Gerade an einem Gymnasium, wo der Unterricht ja eher kopflastig gehalten wird.» Er zeigte sich an der Durchlaufprobe sehr zufrieden, nur wenige Anweisungen waren noch nötig: «Bringt die Elemente näher in die Bühnenmitte rein.»

Die Abläufe sitzen gut, jedes Ensemblemitglied schlüpft in zwei bis fünf Rollen. Da sind die Umzieh-Zeiten knapp. Alle agieren sehr konzentriert, von Hektik keine Spur. Ein grosses Kompliment gibt es für die Textsicherheit. Die Dialoge sind zum Teil schwierig, wenn etwa synchron gesprochen wird oder immer das Gegenteil des Gemeinten gesagt werden muss. Die Premiere darf kommen.

Premiere: 10. Juni, 20 Uhr. Weitere Aufführungen bis 12. Juni. Aula Gymnasium St. Klemens, Ebikon.

