Minimalsteuer für Luzerner Kleinfirmen soll 2020 entfallen Wer keine finanzielle Hilfe vom Staat enthält und kein Gesuch für Kurzarbeit gestellt hat, soll in diesem Jahr die Minimalsteuer von 500 Franken nicht zahlen müssen. Das fordert der Verein Luzerner Unternehmen in einer Petition. Lukas Nussbaumer 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das Steueramt der Stadt Luzern veranlagt auch Kleinfirmen, die seit 2018 eine Minimalsteuer von 500 Franken pro Jahr zahlen müssen.

Symbolbild: Dominik Wunderli

Der vor vier Jahren gegründete und rund 160 Mitglieder zählende Verein Luzerner Unternehmen will Klein- und Kleinstunternehmen steuerlich entlasten. So sollen jenen Firmen, die pro Jahr weniger Umsatz als 150'000 Franken erzielen, die nicht von finanzieller staatlicher Hilfe profitieren und auch keine Kurzarbeit beantragt haben, in diesem Jahr von der 500 Franken umfassenden Minimalsteuer befreit werden. Das ist die gleiche Forderung, die SP-Präsident David Roth gegenüber unserer Zeitung gestellt hat (Ausgabe vom 29. April).

Laut Vereins-Geschäftsführer Yannick Gauch soll die Forderung in der Petition mit Vorstössen im Kantonsrat untermauert werden. Die verlangte Entlastung komme den Kanton Luzern günstiger zu stehen, als wenn die Besitzer von Kleinfirmen in Konkurs gingen, so Gauch. Wie hoch die Ausfälle für Kanton und Gemeinden wären, konnte der Verein nicht eruieren.

Ausfall würde maximal eine Million Franken betragen

Exakte Zahlen kann auch Paul Furrer, stellvertretender Leiter der Dienststelle Steuern, nicht nennen. Würde bei diesen Firmen an Stelle der Minimalsteuern lediglich die ordentliche Steuer erhoben, geht er davon aus, dass dies beim Kanton und den Gemeinden Steuerausfälle «von je rund einer halben Million Franken verursachen würde». Das sei eine grobe Schätzung, denn es gebe keine Statistik über den Umsatz der Steuern zahlenden Firmen. Derzeit nehmen der Kanton und die Gemeinden mit der 2018 eingeführten Minimalsteuer, im Vergleich zur ordentlichen Steuer, pro Jahr je rund eine Million Franken mehr ein.

Laut Furrer wäre die technische Umsetzung der Forderung «sehr aufwendig». Die Kleinfirmen seien zur Zeit tatsächlich mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Deshalb würden die Steuerrechnungen heuer auch erst im August statt wie üblich im Juni verschickt. Für die Begleichung bleibe dann Zeit bis Ende 2020. «Bestehen die Zahlungsschwierigkeiten Ende Jahr immer noch, werden coronabedingte Gesuche um Zahlungsaufschub oder Teilzahlungsvereinbarungen von den Bezugsbehörden kulant behandelt.»

