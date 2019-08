Mit 15 Messerstichen die Ehefrau getötet: Gericht verkündet heute das Urteil im Littauer Tötungsdelikt

Hier beim Restaurant Ochsen in Littau soll der Beschuldigte seine Frau umgebracht haben. (Bild: Nadia Schärli, Littau, 12. November 2016)

Tödliche Messerstiche in Littau: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich für Mord

Am Donnerstag startete vor dem Luzerner Kriminalgericht der Prozess zum Mordfall in Littau 2016. Ein Portugiese hat seine Ehefrau mit 15 Messerstichen getötet. Er handelte laut der Anklage aus Rache und Eifersucht. An der Verhandlung erinnerte er sich an viele Details, nur nicht an die Tat.