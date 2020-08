Mit dem Motorrad in Pflanzentopf gefahren – Fahrer und Beifahrer nach Unfall in der Stadt Luzern schwer verletzt

Am Montag kam ein Motorrad in der Stadt Luzern auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen Pflanzentopf. Fahrer und Beifahrer verletzten sich schwer – es werden Zeugen gesucht.