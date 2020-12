Mit der Rigi Bahn zur Burn-out-Therapie: In Vitznau ist ein Gesundheitszentrum für 100 Millionen geplant Unternehmer Paul Schaub möchte auf seinem Bauland oberhalb von Vitznau ein Gesundheitszentrum erstellen. In den sechs Neubauten aus Holz sollen Burnout und Depressionen behandelt werden. Das Projekt ist breit abgestützt – selbst von Schutzverbänden. Niels Jost 05.12.2020, 05.00 Uhr

Nein, am Telefon wolle er über ein Projekt dieser Grössenordnung kein Interview geben. Lieber möchte er persönlich erklären, was geplant ist.

Schon beim ersten Kontakt mit Paul Schaub wird klar: Es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Projekt, sondern um etwas Grösseres. Etwas, in dem auch viel Herzblut steckt. Der 86-jährige Unternehmer möchte in Gruebisbalm, gelegen zwischen Vitznau und Rigi Kaltbad, ein Gesundheitszentrum bauen. Kosten: rund 100 Millionen Franken.

Das neue Gesundheitszentrum in Gruebisbalm soll Platz bieten für rund 80 Einzelzimmer. Visualisierung: PD

Wer an einem Burn-out oder einer Erschöpfungsdepression leidet, soll hier auf 900 Metern über Meer in schönster Natur, mit Blick auf den Vierwaldstättersee und die umliegenden Berge, wieder zu sich finden. Angestrebt werden medizinische, psychiatrische, psychotherapeutische und pflegerische Behandlungen. «Von den besten Fachkräften, die es gibt», so Schaub.

Angesprochen würden in erster Linie Patienten aus der Region und der ganzen Deutschschweiz. Die Nachfrage sei vorhanden: «Rund 20 Prozent der Schweizer leiden an Depressionen.» Im Kanton Luzern gäbe es keine solch hochspezialisierte Klinik. Alle Vorgaben für die Spitallistenbewilligung würden eingehalten, damit die neue Klinik von den Krankenkassen anerkannt wird. «Wir wollen für alle die Türen offenhalten», so der Baselbieter.



Sechs Neubauten, keine Zufahrtstrasse

Der Gestaltungsplan liegt nun bei der Gemeinde Vitznau auf. Vorgesehen ist der Bau von sechs Gebäuden. Das Grundstück liegt in der Kur- und Sportzone, das Vorhaben ist somit zonenkonform. Denn Gruebisbalm gilt seit jeher als Kurort.

Gruebisbalm gilt seit über 120 Jahren als Kurort – hier eine historische Postkarte mit dem 1896 erbauten Kurhaus (mit Schweizerfahne) und dem Dépendance Enzian von 1923. Bild: PD

Die dortige Höhle hat schon vor über 120 Jahren Touristen angelockt. Das Bauland, das dortige Haus Enzian von 1923, das 1896 erstellte Kurhaus und den Anbau aus den 1950er-Jahren hat Paul Schaub 1984 erworben. In Letzterem führen seit rund 30 Jahren sein Sohn Beat und dessen Frau Gabi das Öko-Hotel. Seit 2005 sind sie zudem Eigentümer des etwas talwärts liegenden Biohofs sowie der Höhle, die sie bewirtschaften.

Gruebisbalm um das Jahr 1930: Oben das Hotel und Haus Enzian, unten der heutige Bio-Hof. Bild: PD

Nachhaltigkeit wird auch beim Gesundheitszentrum grossgeschrieben, versichert Paul Schaub. So wird Wert gelegt auf eine biologische Ernährung der Patienten. Anreisen sollen diese ausschliesslich mit den Rigibahnen; wenn möglich nach einer Schifffahrt nach Vitznau. «Die Ruhe in Gruebisbalm wird für die Patientinnen und Patienten wichtig sein. Der Ort selbst soll autofrei bleiben und der Rigiweg lediglich von den Wanderern und Landwirten benützt werden.»

Holzbauten und Fotovoltaikanlagen

Weiter sollen die Gebäude mit Vollholzkonstruktion als Elementbau mit regionalem Holz gebaut werden – von Unternehmen aus der Region. Auf den Dächern sind zudem Fotovoltaik- und Solaranlagen geplant. «Das Zentrum soll in allen Bereichen möglichst autark sein», so Schaub. Für die Baulogistik ist die Erstellung einer temporären Materialseilbahn von Hinder Lützelau in Weggis bis Gruebisbalm geplant. Dieses Baugesuch wurde bereits eingereicht.

Im Mittelpunkt des Gesundheitszentrums steht das Therapiegebäude mit sämtlichen Zentrumsfunktionen, daneben vier Stationen mit rund 80 Einzelzimmern. Das neue Wirtschaftsgebäude dient dem Betrieb der Höhle und beinhaltet eine öffentlich zugängliche Gaststube. Das Öko-Hotel wie auch das alte Kurhaus werden rückgebaut. Das ehemalige Dépendance, das Haus Enzian, wird «sorgfältig saniert» und zu einem Bed-and-Breakfast umgenutzt.

Schutzverbände akzeptieren Grossprojekt

Ein Gesundheitszentrum auf halber Höhe zur Rigi? Da dürften bei Schutzverbänden die Alarmglocken läuten. Doch diese wurden nach einem ersten gescheiterten Versuch von Anfang an in das jetzige Projekt einbezogen. Die Planung läuft seit geschlagenen elf Jahren. Zu Beginn war das Bauvolumen mehr als doppelt so gross und sah massivere Gebäudekomplexe vor. Zwischenzeitlich wurde ein Studienauftrag durchgeführt und das Vorhaben mehrfach komplett überarbeitet und redimensioniert – dies nicht zuletzt aufgrund des Landschaftsschutzverbands Vierwaldstättersee (LSVV) und des Innerschweizer Heimatschutzes (IHS). Sie heben denn auch die gute Zusammenarbeit mit Bauherr Paul Schaub und den beteiligten Fachleuten hervor.

Dem vorliegenden Gestaltungsplan stimmen die Verbände zu. «Das Projekt hat nun eine akzeptable Grösse, ist architektonisch gut durchdacht und landschaftlich eingebettet», sagt LSVV-Präsident Urs Steiger. Ausschlaggebend seien auch die Tatsachen, dass Gruebisbalm in einer Senke liegt und seit über 120 Jahren als Kurort gilt. Eine weitere Bedingung ist laut Rainer Heublein, Präsident des IHS, dass im Gestaltungsplan «viele qualitätssichernde Bestimmungen minutiös dargestellt sind». Damit meint er etwa die zu verwendenden Materialien und Farben oder die Umgebungsgestaltung. Details, die sonst erst im Baugesuch aufgeführt werden. Ob das Projekt auch tatsächlich so umgesetzt wird, werden die Verbände genau prüfen.

Landschaftsschützer sitzt im engsten Projektteam

Ihnen gibt Paul Schaub sein Wort. Und man glaubt es ihm. Im Gespräch mit dem Unternehmer, der bei Amag-Gründer Walter Haefner seine Ausbildung als Kaufmann absolvierte und schliesslich in der Immobilienbranche international tätig war, merkt man, dass ihm der Einbezug der Verbände sowie ihre Expertise wichtig ist. So kommt auch sein Vertreter und Berater für das Gesundheitszentrum, Bruno Stephan Walder, aus dieser Branche. Er war lange Chef der Sektion Landschaften von nationaler Bedeutung beim Bundesamt für Umwelt. Walder kennt daher die Situation an der Rigi und das dort geltende Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung.



Paul Schaub bei der Unterzeichnung des Gestaltungsplanes. Bild: PD (11. November 2020)

Auch in den anderen Bereichen hat Paul Schaub renommierte Fachleute ins Boot holen können, etwa die Architekten Miller &Maranta aus Basel und Roman Hutter Architektur aus Luzern sowie das für den Gestaltungsplan zuständige Planungsbüro Zeitraum Planungen aus Luzern. Auch ein ärztliches Fachteam «mit grosser Erfahrung» im Bereich Burn-out, so Schaub. Ausserdem unterstütze die Wirtschaftsförderung Luzern das Projekt seit Jahren tatkräftig.



Bis zu 130 Arbeitsplätze sollen entstehen

Dennoch stellt sich die Frage, ob das Rigi-Gebiet angesichts der aktuellen Wachstumskritik ein solches Grossprojekt verkraftet. Paul Schaub ist überzeugt: «Das Projekt ist nachhaltig und langfristig angelegt. Wir halten sämtliche Auflagen der Umweltschutzverbände und der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK vollumfassend ein», sagt er. «Wir möchten der ganzen Region und insbesondere Vitznau einen Mehrwert bieten.» So sollen mit dem Gesundheitszentrum zwischen 75 und 130 Vollzeit- und Teilzeitarbeitsstellen und Ausbildungsplätze geschaffen werden. «Unser Ziel ist es, dass nach einer gewissen Zeit möglichst viele Mitarbeitende in Vitznau oder auf der Rigi wohnen», sagt Schaub. Für sie wolle er daher Wohnungen suchen oder bauen. Allerdings nicht in Gruebisbalm, wo das weder möglich noch erlaubt sei.

Der Zeitplan für das Projekt ist ehrgeizig. Nach der Vorprüfung des Gestaltungsplans durch die Gemeinde und der Stellungnahme des Kantons hofft Schaub auf die Bewilligung im April 2021. Dann folgt die Auflage des Baugesuchs. 2024 soll das Zentrum eröffnet werden. «Dank der Bauweise mit vorfabrizierten Holzelementen kann die Bauzeit kurz gehalten werden», erklärt Schaub und fügt an:

«Manchmal muss man im Leben ambitionierte Ziele haben.»